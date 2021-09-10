Путин отстаивает в футболе лимит на легионеров. Это странно

Сегодня президент России высказался по поводу лимита на легионеров в нашем футболе. Вот цитата Владимира Путина:



«Слышал в последнее время: давайте снимем ограничение на количество легионеров. Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут», — заявил президент.

Судя по тому, что мы слышим из Дома футбола — там очень хотят (хотели?) разобраться с лимитом. Многие говорили, что от него больше вреда, чем пользы. На этом настаивает в том числе и нынешний тренер сборной Валерий Карпин.

В пяти пунктах объясняем, почему удивили слова президента о лимите, сказанные на заседании Совета по физической культуре и спорту. Дмитрий Песков (пресс-секретарь Путина) позже отметил, что это лишь мнение президента и решения по этому вопросу будут за РФС. Однако есть ощущение, что не так легко пойти против мнения первого лица государства.



1. У президента любой страны хватает дел, помимо футбола (тем более Путин никогда не считался поклонником именно этого вида спорта). Прозвучало весьма короткое упоминание темы лимита. Единственный аргумент — отсутствие российской команды на Олимпиаде. Странно, что в пример был приведён второстепенный турнир, ведь главные соревнования — чемпионат мира и чемпионат Европы. Именно там всё внимание на уровне сборных, а футбол на Олимпиаде мало кто смотрит.



2. Даже если отнести Олимпиаду к важным турнирам, то лимит на легионеров нам не сильно помог. Точнее, вообще не помог. Он был введён в 2005 году, и с тех пор наши футболисты ни разу не пробились на Олимпиаду. Например, в последний раз мы даже не попали на молодёжный Евро — 2019, а в этом турнире требовалось попасть в полуфинал, чтобы поехать на Олимпиаду. Настолько далеко мы были от цели. Более 10 лет лимита нам абсолютно не помогли.

3. Ослабление лимита продвигает РФС. Организация, которой руководят люди, вполне лояльные государству. Александр Дюков — системный человек из понятной среды. Если ему доверили должность, то казалось логичным доверить и стратегические решения. Тем более что эти решения, судя по всему, в интересах нашей страны. Но об этом уже следующий пункт.



4. Пожалуй, главный момент. Например, Егор Титов считает, что лимит убил целое поколение. Россияне проходят в состав именно из-за паспорта, а не из-за того, что они сильнее. Не всегда, но часто — наши футболисты перестали конкурировать с иностранцами. Кроме того, из-за лимита россияне получают в клубах зарплату выше рыночной стоимости.



К примеру, Роман Зобнин из «Спартака» говорил о желании уехать развиваться в топ-лиги, но до сих пор остаётся в РПЛ. Возможно, в том числе потому, что за пределами России вряд ли какой-то клуб даст ему зарплату в районе € 3,5 млн в год. Мало кто захочет пойти на понижение зарплаты, как Алексей Миранчук. В результате страдает сборная России. Да, у нас гарантированное число россиян в клубах, но у этих игроков нет настоящей конкуренции и полноценной мотивации.

5. Беда чемпионата России в том, что наши клубы убыточны. По-настоящему команды зарабатывают лишь на трансферах. Раньше это удачно делал ЦСКА, сейчас — «Ростов». Ослабление лимита поспособствует окупаемости клубов. Аркадий Дворкович говорил в редакции «Чемпионата», что государство и так много тратит на профессиональный футбол и больше просто не может. Оно и понятно — условное здравоохранение важнее. То есть окупаемость клубов — это явно в интересах страны, когда большинство команд живёт за счёт госфинансирования.

Помимо этих пяти аргументов, есть и другие: ослабление лимита повысит шансы «Зенита» на выход из группы Лиги чемпионов (а это тоже имидж страны). Туда же можно отнести страдания остальных наших клубов в еврокубках. Кстати, даже удивительно, что не совпадают позиция «Зенита» и государства.

Ещё можно было бы говорить о том, что публичная позиция президента России может злить ФИФА. Международная организация крайне болезненно воспринимает влияние государства на дела местных федераций. Такие сигналы были даже в отношении Испании, а не только «карликовых» стран. Хотя в реальности в нашем случае маловероятны какие-либо наказания.