«Легия» устроила в Москве провокационный перформанс. Фанаты «Спартака» грубо ответили

Уже совсем скоро начнётся первый матч «Спартака» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Красно-белые примут в Москве варшавскую «Легию». Стартовый свисток ещё не прозвучал, а уже есть что обсудить. В частности, провокационный перформанс гостей.

Накануне матча в Москве на рекламных щитах появились баннеры с изображением футболистов «Легии» и надписью «Moscow, we are back!» (Москва, мы вернулись!) Видимо, польский клуб выкупил рекламные места, чтобы подогреть атмосферу перед игрой. Получилась оригинальная провокация.

Пресс-служба «Легии» обострила ситуацию, обратившись к коллегам из «Спартака» напрямую в «Твиттере»: «Жители Москвы уже знают, что мы вернулись. Добрый вечер, «Спартак».

Почему «Легия» «вернулась»? Очевидно, это отсылка к событиям 10-летней давности. Тогда «Спартак» столкнулся с польской командой в плей-офф квалификации Лиги Европы. Красно-белые считались явным фаворитом, но в первом матче в Варшаве еле добыли ничью, а в ответной встрече в Москве, быстро добившись преимущества в два мяча, умудрились пропустить три и вылететь (третий гол был забит на последних минутах). Тот провал сильно ударил по самолюбию «Спартака», а «Легия» получила возможность почувствовать себя героями. И правда, выбить соперника, значительно превосходящего тебя в стоимости состава, — круто.

Фанаты «Спартака» не могли не отреагировать на брошенный вызов. Ответ получился менее элегантным, но более жёстким. На фоне одного из щитов с изображением игроков «Легии» болельщики красно-белых сфотографировались с баннером «Legia kurwa». Вряд ли эта фраза нуждается в переводе.

Удивительно, но не всем фанатам «Легии» понравилась эта акция. Многие посчитали перформанс нецелесообразной тратой средств — всё-таки рекламные места в Москве никому не достаются бесплатно.

«Неужели нельзя потратить эти средства на рекламу матчей, чтобы повысить посещаемость здесь? В чём экономическая и маркетинговая выгода вкладывать деньги в продвижения матча в Москве?»

«Круто, но зачем?»

Нашлись и те, кому троллинг «Легии» пришёлся по душе.



«Януш Гол (автор решающего гола в ворота «Спартака» в 2011-м. — Прим. «Чемпионата») где-нибудь в углу баннера был бы вишенкой на торте».

«Легия» сделала смелый шаг в околофутбольном противостоянии, и «Спартаку» следовало бы отреагировать. Лучшим ответом стала бы победа. Красно-белым и так хватает мотивации в преддверии предстоящего матча. Теперь её должно стать ещё больше.