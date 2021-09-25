Крал выдал очень странный дебют за «Вест Хэм». Есть ли у игрока будущее в Англии?

Пока «Спартак» выходит в важнейшем дерби с парой Умяров – Литвинов в опорной зоне, недавний полузащитник красно-белых Алекс Крал осваивается в Англии. В среду чешский футболист дебютировал за «Вест Хэм», причём первый матч получился очень статусным – сразу с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии.

Сложилась игра как для «Вест Хэма», так и лично Крала вроде бы неплохо: команда выиграла 1:0, а экс-спартаковец был заметен на поле и получил после финального свистка массу положительных оценок.

«Алекс играл реально хорошо, он даст нам некоторые опции для усиления игры, это здорово для нас», — сказал главный тренер Дэвид Мойес.

«Алекс Крал был великолепен, — оценил игру полузащитника один из болельщиков в социальных сетях, обладающий популярным аккаунтом. – Он бегал, не останавливаясь, от начала до конца, совершил уйму классных единоборств, позволивших вернуть мяч, и затем двигал его по полю. Очередной отличный трансфер по чешской линии!»

Действительно ли Крал был так хорош? Может, он уже прибавил в «Вест Хэме», а «Спартаку» сейчас стоит кусать локти, что не разглядел талант и спихнули в суете?



Отметим, что встречались и совсем противоположные оценки. Далеко не все прониклись игрой хавбека.

Обзор статистики: Крал выдал приличный объём борьбы, но показал среднюю эффективность

InStat насчитал Кралу 20 единоборств за 96 минут, из которых 14 пришлись на оборонительную фазу. Это действительно неплохие показатели, причём Алекс насобирал сразу девять попыток отбора с эффективностью в 56 процентов.

Также есть данные, согласно которым Крал стал лидером в составах обеих команд по количеству возвратов мяча (шесть), данные канала «Футбол в цифрах». Визуально эта информация подтверждается: Алекс в своём стиле носился по полю, иногда распылялся, но старался успеть везде, вставлял ноги даже в проигрышные по умолчанию единоборства со спины, пробовал вытыкать мячи. Отсюда и приличный оборонительный объём.

Только сразу заметим, что объём не равно качество, а подробнее к этому тезису вернёмся в следующих пунктах.

Начало матча — самый яркий отрезок Крала в атаке. Мог забить сам, поучаствовал в голевой атаке

Мойес определил Крала одним из двух опорников и не привязывал его к глубине поля. Напротив, Алекс очень много подключался в атаку и даже совершил много касаний в чужой трети поля.

В начале матча Крал вообще стабильно оказывался в левом полуфланге и в зоне над штрафной. На 7-й минуте полузащитник мог отметиться голевой передачей или голом – сначала выкатил мяч под удар Ярмоленко, потом добивал с левой после отскока, но попытка была заблокирована.

Принял Крал участие и в победной голевой атаке на 9-й минуте – развернул её направо, после чего партнёр здорово обыграл соперников, ворвался в штрафную и покатил на второй темп через рикошет.

С точки зрения атакующих действий стартовая 10-минутка стала для Крала самой яркой. Далее он больше работал в глубине поля, а когда подключался вперёд, совершал многовато брака. И желания добегать до высоких точек после ошибок лишь убавлялось.

В остальное время Крал боролся — как с соперниками, так и с мячом

Очень сложно оценить игру Крала положительно, поскольку он показал очень низкий уровень технической оснащённости, делал плохие первые касания, совершал спорные открывания. Иными словами, на атаку позитивно не влиял. Общая точность передач, как мы видим в самой первой таблице, составила 69 процентов, причём во втором тайме она упала до 58%. Крал медленно думал, боялся принимать смелые решения – и показывал каждым своим действием, что приехал из РПЛ. Почти каждый пас в пограничной ситуации направлялся им назад.

Иногда доходило до абсурда. Например, во втором тайме Алекс не смог обработать простой мяч после аута – настолько неуверенно себя чувствовал. Вокруг не было соперников, но Крал допустил потерю. А команде пришлось на полной скорости нестись назад.

Полагаю, что если Крал не прибавит в скорости работы с мячом и чёткости в передачах, то в Англии он не задержится даже при своей сумасшедшей беговой работе.

Надёжности от Крала не было. На самом деле это был слабый матч

Большинство английских болельщиков выделило приличный объём от Крала в этом матче. Но важно понимать, что количество единоборств увеличилось в том числе потому, что полузащитник изначально не лучшим образом выбирал позицию, а потом начинал компенсировать упущенное игрой в догонялки и борьбой.

Второй нюанс: очень много важных единоборств Крал проиграл, свободно запуская в штрафную соперников. Эпизод один: имитация отбора против Матича в начале игры. Серб спокойно обошёл Крала по дуге и покатил на вбегающего Марсьяля. Это должен был быть гол.

Эпизод два: на 35-й минуте Крал позволил развернуться уже самому Марсьялю. Тот залез в штрафную и пробил с опасной точки.

Эпизод три: очень слабое действие в отборе против Санчо во втором тайме. Фактически Крал даже не успел вступить в единоборство – медленно перекладывал вес и оказался пойманным на противоходе. Снова плохая защита зоны и запуск соперника в штрафную.

Также можно добавить два обреза в центре поля и неуверенную игру по прострелу на 89-й минуте, когда Крал не смог выбить мяч и пропустил его дальше во вратарскую. Итого имеем минимум четыре-пять моментов, которые Алекс позволил создать «МЮ». Для одной игры это очень много. И экс-спартаковцу просто повезло, что соперник ничего не использовал.

Вывод

Пока Крал остаётся абсолютно таким же футболистом, каким был и в «Спартаке»: «объёмным», много перемещающимся по полю, настырным, мощным, но совершенно нестабильным в отборе и ограниченным в конструктивной фазе.

Да, для дебюта – да ещё и с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» – это был в целом не такой плохой матч, кто-то его расценит даже как достойный. Но всё же после него сомнений в перспективе Крала в Англии меньше не стало. Как бы через год Алекса не вернули в «Спартак». Вот этого совсем не хотелось бы.

Использованы данные InStat и графический инструмент Tactic Lite.