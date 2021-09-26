«Головин — невидимый». Игрока сборной России раскритиковали во Франции

Александр Головин славно начал сезон-2021/2022: забил в чемпионате, отметился голом и голевой передачей в отборочном этапе Лиги чемпионов и результативным пасом со «Штурмом» в Лиге Европы. Вдобавок российский полузащитник достиг цифры в 100 матчей за «Монако». Александр по-настоящему выделяется на общем фоне в «Монако» и заслуженно получает комплименты от главного тренера.

«Для нас Головин — это гарант качества, он очень важен с точки зрения нашей игры. Нам нужно следить за тем, чтобы он был в форме. Я очень доволен им. Он умный парень, немного замкнутый и не считающий себя звездой. Когда я возглавил «Монако», то сказал ему, что с такими качествами, которыми он обладает, ему необходимо забивать больше голов и чаще снабжать партнёров результативными передачами.

Я подталкиваю его к тому, чтобы он лучше располагался на поле, чаще действовал в непосредственной близости от штрафной соперника, забивал больше голов, как в игре с «Ниццей». Думаю, такой игрок, как он, должен забивать 10 голов и отдавать по 10 результативных передач за сезон. Я не говорю это, чтобы оказать на него давление. Я просто-напросто считаю, что у него есть все необходимые качества, чтобы справиться с этой задачей. Если у него получится, он поможет и команде, и клубу», – заявил Нико Ковач пресс-службе клуба.

Быстрый гол хозяев

В матче с новичком Лиги 1 Ковач выпустил Головина с первых минут и отвёл ему роль вингера. После нескольких стартовых атак «Монако» «Клермон» открыл счёт на шестой минуте. Хозяева поля соорудили идеальную атаку: Н’Симба прострелил на Байо, форвард нанёс точный удар, и мяч отскоком от перекладины залетел в ворота. 1:0. У «Монако» дела в атаке практически не клеились, но один гол они всё же отквитали. Каю Энрике сделал отличную передачу на Бен-Йеддера, который, выйдя один на один, уложил вратаря на газон и сравнял счёт – 1:1.

Потери «Монако» в заключительной стадии оборачивались для команды контратаками. «Клермон» часто вылетал вперёд, иногда заставляя защитников монегасков нарушать правила. Так, например, только в конце первого тайма на 44-й минуте Байо завершил быструю атаку ударом выше ворот, а через минуту хозяева посадили Тчуамени на «горчичник». Отсюда – четырёхкратный перевес «Клермона» по ударам в сторону ворот.

Головин в первом тайме выглядел неважно, что моментально нашло отражение в критических отзывах болельщиков «Монако».

«Расточительность Головина. Он теряет каждый мяч, даже при простом контроле», – констатировал один из фанатов.

«Марипана сегодня совершенно не видно. Фолланда не существует, Головина – тоже».

«Вы меняете Фофана, а Головина и особенно Фолланда —нет?»

«Мне очень нравится Головин, но он невидимый».

«Головин плохо сыграл, я бы заменил».

Непростая победа «Монако» на выезде

Сразу после перерыва Ковач решился на вторую замену в матче, выпустив Диопа вместо Головина. Россиянин провёл на поле 45 минут, совершил 18 касаний, выполнил 10 точных передач из 12, дважды был обыгран в результате дриблинга, предпринял два отбора и дважды нарушил правила. Whoscored поставил Головину оценку 5,96. Полузащитника сборной России впервые в «Монако» заменили в перерыве. Естественно, что фанаты гостей остались недовольны действиями Саши.

«Нам очень нужно убрать Головина этой зимой… Этот игрок хорош только для одной игры из пяти. В какой-то момент просто быть русским будет недостаточно, чтобы играть у нас».

«Я не видел первый тайм, но преимущество Головина, несмотря на то что всё равно нулю, вы знаете, он может сделать пас или гол в любой момент».

«Прекратите недобросовестность с Головиным».

«Я думаю о следующей игре, в которой Головин будет «хорош». Я думаю обо всех людях, которые выйдут из леса, чтобы рассказать нам, какой он великолепный игрок. Забыв все эти ужасные выступления».

Счёт во втором тайме недолго оставался равным: Энрике нашёл Фолланда в штрафной, и тот вывел «Монако» вперёд, отправив мяч в нижний угол ворот – 1:2. Несмотря на яркий футбол со стороны «Клермона», гости смогли не пропустить во вторые 45 минут. Парни Ковача большую часть времени бегали без мяча, давали бить, а в добавленные минуты… забили третий! Замена тренера «Монако» сработала: Диоп, вышедший вместо Головина, поставил точку в матче – 1:3.

Благодаря гостевой победе монегаски поднимаются в таблице на восьмую строчку, но отстают от еврокубкового места на два очка. «Клермон» после двух выигрышей на старте не может взять три очка в чемпионате на протяжении шести игр.