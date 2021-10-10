«Спасение от вылета — это больше, чем чемпионство». Главные цитаты нового тренера «Локо»

У «Локомотива» новый главный тренер. Руководство в лице Ральфа Рангника дождалось осечки Марко Николича и поспешило заменить его своим кандидатом. Писали о Люсьене Фавре, Роберте Клаусе и даже о Доменико Тедеско, но в итоге железнодорожников возглавил совершенно другой человек. Маркус Гисдоль — вы вполне могли раньше не слышать о нём, если не увлекаетесь Бундеслигой. Назначение многим показалось спорным, но, раз уж оно состоялось, нужно познакомиться с новым тренером «Локомотива». Ниже — его главные цитаты из интервью за последние годы.

О своём тренерском пути

— Я получил серьёзную травму в раннем возрасте и начал тренерскую карьеру в 27 лет в низших любительских лигах. Это долгий путь, который проходит далеко не каждый. Мне было тяжело, но я многому научился. Мне пришлось привыкнуть к изменениям правил на профессиональном уровне. Сейчас у тренеров гораздо больше обязанностей. Нельзя просто сфокусироваться на тренировках и работе с командой. В клубе перед тобой ставят комплексные задачи, к тому же надо постоянно находиться в публичном пространстве. Это нужно принять.

О том, как выстраивает свою работу

— Самое важное — это тренировки. Первый вопрос: что нашей команде нужно в данный момент? Второй: какие футболисты у нас сейчас есть? Мы наблюдаем за каждой тренировкой и смотрим кучу видео. Для меня очень важно знать, какие игроки подходят команде больше всего.

О своей репутации спасителя от вылета

— На самом деле я не считаю себя спасителем. Я оказался в этой роли только в Бундеслиге. До этого мне доводилось только бороться со своими командами за повышение в классе. И, как мне кажется, я добивался успеха. Я привык больше побеждать, чем проигрывать. Когда оказываешься в ситуации, где ради победы нужно выступать идеально практически в каждом матче, — это вызов. И это не то, о чём мечтал в начале тренерской карьеры. Я бы хотел быть спасителем, но также хотел бы построить команду, возглавив её перед началом сезона, и улучшить её игровую философию.

О чувствах после спасения от вылета

— Это невероятно. Такое невозможно забыть. Чувствуешь себя так, будто взлетаешь на ракете. Спасение от вылета — это гораздо больше, чем чемпионство.

О том, как отдыхает от футбола

— Какое-то время ты можешь отдаваться работе на все сто процентов. Но как тренеру тебе нужен баланс. Я из тех, кто обожает проводить время на природе. Там я чувствую умиротворение. Отдыхать предпочитаю с семьёй.

О том, почему до назначения в «Кёльн» в 2019-м провёл почти два года без работы

— Во-первых, я хотел сделать паузу. К тому же принял решение не браться за работу, которая не замотивирует меня на сто процентов с первой же секунды. У меня было несколько предложений. Все они были заманчивыми, но это не то. Я рад, что мне удавалось следовать своему решению вплоть до момента, когда начались переговоры с «Кёльном». В этой работе я был заинтересован.

О Рангнике

— У нас с Ральфом много общего, если говорить о нашем видении футбола. Мы оба хотим развивать игру и следим за последними тенденциями — например, за международными турнирами. Мы любим экспериментировать, анализировать стили больших команд. Но, в конце концов, у каждого своя индивидуальность. Нельзя скопировать всё. Так или иначе Ральф — мой друг.

О молодых футболистах

— В этом моё отличие от других. Меня не пробивает пот, когда разговор заходит о молодых игроках. Потому что для меня есть только хорошие футболисты и плохие. Я могу играть с составом 18-летних, а могу с 35-летними. Важно, чтобы каждый игрок выполнял задачи и делал то, чего от него хочу я. Мы с моим штабом должны доверять парням, чтобы они набирались опыта и учились на ошибках. Иначе они не будут развиваться.

О тренере, который является для него примером

— Для меня Оттмар Хитцфельд всегда был абсолютным примером в плане работы с командой. Наблюдая за ним, можно было многому научиться. Также я брал с него пример в работе с футболистами. Именно поэтому встретился с ним, а затем мы наладили контакт. И я рад этому.