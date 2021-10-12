Германия первой пробилась на ЧМ-2022. Во вторник ждём второго финалиста?

Германия – первая сборная, завоевавшая путёвку на чемпионат мира в Катаре (хозяева от участия в отборе освобождены). Команда Ханса-Дитера Флика разобралась с Северной Македонией: немцы забили четыре мяча и взяли реванш за домашнее поражение в марте.

Дубль Вернера за три минуты

С первых минут немцы обрушились на ворота Столе Димитриевски. Команда Флика нанесла 14 ударов, но забить смогла только в начале второго тайма. Томас Мюллер, который с годами лишь молодеет, выполнил отличную передачу на Кая Хаверца, тот с близкой дистанции не промахнулся.

Второй гол пришёл через 20 минут. Голевой пас снова у Мюллера: он отлично навесил в штрафную на Тимо Вернера. Через несколько мгновений в ворота Северной Македонии влетел третий мяч – Вернер оформил дубль. Нападающий «Челси» идеально проводит последние матчи в сборной – в пяти играх у него пять голов и один ассист.

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Пять побед подряд

Точку в матче поставил Джамал Мусиала — 4:0. Для 18-летнего полузащитника этот гол стал первым за сборную. Разгромив Северную Македонию, немцы набрали 21 очко и стали недосягаемы для конкурентов. Кстати, три из четырёх голов в этой игре забили футболисты «Челси».

Сборной Германии осталось провести две встречи в квалификации ЧМ-2022: она примет дома Лихтенштейн и сыграет на выезде с Арменией. После назначения Флика главным тренером у бундестим пять побед в пяти играх, а разница голов – 18:1. В сентябре немцы обыграли Лихтенштейн (2:0), Армению (6:0) и Исландию (4:0), а в октябре оказались сильнее Румынии (2:1) и, теперь, Северной Македонии (4:0).

12 октября шансы обеспечить себе участие в ЧМ-2022 будут у Дании, которая играет в группе F. Это произойдет если: