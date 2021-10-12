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Сборная Германия вышла на чемпионат мира-2022, Северная Македония – Германия – 0:4, 11 октября 2021 года

Германия первой пробилась на ЧМ-2022. Во вторник ждём второго финалиста?
Павел Прохоров
Германия первой пробилась на ЧМ-2022
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Экс-тренер «Баварии» не знает поражений на посту главного тренера сборной.

Германия – первая сборная, завоевавшая путёвку на чемпионат мира в Катаре (хозяева от участия в отборе освобождены). Команда Ханса-Дитера Флика разобралась с Северной Македонией: немцы забили четыре мяча и взяли реванш за домашнее поражение в марте.

Дубль Вернера за три минуты

С первых минут немцы обрушились на ворота Столе Димитриевски. Команда Флика нанесла 14 ударов, но забить смогла только в начале второго тайма. Томас Мюллер, который с годами лишь молодеет, выполнил отличную передачу на Кая Хаверца, тот с близкой дистанции не промахнулся.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 8-й тур
11 октября 2021, понедельник. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
0 : 4
Германия
0:1 Хаверц – 50'   0:2 Вернер – 70'   0:3 Вернер – 73'   0:4 Мусиала – 83'

Второй гол пришёл через 20 минут. Голевой пас снова у Мюллера: он отлично навесил в штрафную на Тимо Вернера. Через несколько мгновений в ворота Северной Македонии влетел третий мяч – Вернер оформил дубль. Нападающий «Челси» идеально проводит последние матчи в сборной – в пяти играх у него пять голов и один ассист.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Пять побед подряд

Точку в матче поставил Джамал Мусиала — 4:0. Для 18-летнего полузащитника этот гол стал первым за сборную. Разгромив Северную Македонию, немцы набрали 21 очко и стали недосягаемы для конкурентов. Кстати, три из четырёх голов в этой игре забили футболисты «Челси».

Сборной Германии осталось провести две встречи в квалификации ЧМ-2022: она примет дома Лихтенштейн и сыграет на выезде с Арменией. После назначения Флика главным тренером у бундестим пять побед в пяти играх, а разница голов – 18:1. В сентябре немцы обыграли Лихтенштейн (2:0), Армению (6:0) и Исландию (4:0), а в октябре оказались сильнее Румынии (2:1) и, теперь, Северной Македонии (4:0).

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12 октября шансы обеспечить себе участие в ЧМ-2022 будут у Дании, которая играет в группе F. Это произойдет если:

  • Дания выиграет у Австрии,
  • Дания сыграет с Австрией вничью, а Шотландия не выиграет у Фарерских островов,
  • Шотландия проиграет Фарерам.
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