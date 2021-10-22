Три отстойных поражения в Европе. Ой, правильно говорить — «достойных»

Грустная неделя наших клубов в еврокубках стала ещё грустнее. Просто зафиксируем.

1. На удивление забил только «Спартак» (и сделал это три раза), но проиграли в итоге все и во всех турнирах.



2. Когда-нибудь «Ювентус», «Лестер» и «Галатасарай» одновременно окажутся в первой корзине Лиги чемпионов, но за результат сегодняшний («Локо» проиграл туркам 0:1) всё равно обидно, даже несмотря на уровень соперников.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

3. Все наши клубы уступили в один мяч, а «Зенит» и «Локомотив» пропустили после 80-й минуты: накопилась усталость, защита расслабилась, не хватило пары минут до одного очка в качественной и равной игре.



4. Напоминание о том, что все на своих местах – и в своих группах, и относительно Патсона Даки – мы получили в день поражений «Зенита» и «Спартака».

5. Зато после поражения «Локо» от «Галатасарая» вернулась фраза про достойные поражения. Так часто звучащая как раз рядом с «Локо» в контексте еврокубковых поражений (от «Ювентуса», «Атлетико» и «Баварии» в предыдущих сезонах). Теперь и от «Галатасарая».

«Проиграли достойно», «Не победили, зато не стыдно» – точно приятнее, чем 0:4 в первом тайме.



6. Таких достойных поражений становится слишком много, и это пугает. Как и то, что вратаря можно хвалить после поражений 1:10 (даже если он играет за молодёжку «Ростова» против основы «Сочи»).

7. А ещё после «достойных поражений» не остаётся слов. Потому что такой результат объяснить сложно. Или почти невозможно на эмоциональном уровне.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Реально – только если ты Гильерме и знаешь, что «Локо» рисковал, играя непривычно высоко. Зато Тикнизян во время разговора с фанатами на повышенных тонах скажет понятнее: «Ну, не получается, не можем сейчас».



Вот и девиз этой недели и достойных поражений.



А дальше – лучше без них. Лучше – чтобы победы.