Три отстойных поражения в Европе. Ой, правильно говорить — «достойных»

Грустная неделя наших клубов в еврокубках стала ещё грустнее. Просто зафиксируем.
1. На удивление забил только «Спартак» (и сделал это три раза), но проиграли в итоге все и во всех турнирах.
2. Когда-нибудь «Ювентус», «Лестер» и «Галатасарай» одновременно окажутся в первой корзине Лиги чемпионов, но за результат сегодняшний («Локо» проиграл туркам 0:1) всё равно обидно, даже несмотря на уровень соперников.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3. Все наши клубы уступили в один мяч, а «Зенит» и «Локомотив» пропустили после 80-й минуты: накопилась усталость, защита расслабилась, не хватило пары минут до одного очка в качественной и равной игре.
4. Напоминание о том, что все на своих местах – и в своих группах, и относительно Патсона Даки – мы получили в день поражений «Зенита» и «Спартака».
5. Зато после поражения «Локо» от «Галатасарая» вернулась фраза про достойные поражения. Так часто звучащая как раз рядом с «Локо» в контексте еврокубковых поражений (от «Ювентуса», «Атлетико» и «Баварии» в предыдущих сезонах). Теперь и от «Галатасарая».
«Проиграли достойно», «Не победили, зато не стыдно» – точно приятнее, чем 0:4 в первом тайме.
6. Таких достойных поражений становится слишком много, и это пугает. Как и то, что вратаря можно хвалить после поражений 1:10 (даже если он играет за молодёжку «Ростова» против основы «Сочи»).
7. А ещё после «достойных поражений» не остаётся слов. Потому что такой результат объяснить сложно. Или почти невозможно на эмоциональном уровне.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Реально – только если ты Гильерме и знаешь, что «Локо» рисковал, играя непривычно высоко. Зато Тикнизян во время разговора с фанатами на повышенных тонах скажет понятнее: «Ну, не получается, не можем сейчас».
Вот и девиз этой недели и достойных поражений.
А дальше – лучше без них. Лучше – чтобы победы.
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