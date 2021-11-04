«Лестер» — «Спартак». Онлайн. Увидим ли мы ещё одну сенсацию?

«Спартак» уже обыграл на выезде одного фаворита группы. Почему бы не развить успех в Англии?

Привет, друзья! Сегодня, 4 ноября 2021 года, состоится матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер» — «Спартак». Начало встречи — в 23:00 мск.

Мало кто верит в успех российского клуба, поскольку его ждёт выездной матч с командой из топ-чемпионата. Впрочем, такая же ситуация была несколько недель назад, когда «Спартак» приехал в Неаполь. В итоге московский клуб одержал сенсационную победу, хотя пропустил уже на первых секундах встречи. Кто знает, возможно, именно сегодня красно-белые преподнесут ещё один сюрприз и обыграют грозного соперника, тем более что «Спартаку» необходимо улучшать турнирное положение (пока команда на последнем месте). А мы расскажем обо всех важных событиях встречи в режиме «лайв».