«Лестер» — «Спартак». Онлайн. Увидим ли мы ещё одну сенсацию?

Привет, друзья! Сегодня, 4 ноября 2021 года, состоится матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Лестер» — «Спартак». Начало встречи — в 23:00 мск.
Мало кто верит в успех российского клуба, поскольку его ждёт выездной матч с командой из топ-чемпионата. Впрочем, такая же ситуация была несколько недель назад, когда «Спартак» приехал в Неаполь. В итоге московский клуб одержал сенсационную победу, хотя пропустил уже на первых секундах встречи. Кто знает, возможно, именно сегодня красно-белые преподнесут ещё один сюрприз и обыграют грозного соперника, тем более что «Спартаку» необходимо улучшать турнирное положение (пока команда на последнем месте). А мы расскажем обо всех важных событиях встречи в режиме «лайв».
Где смотреть онлайн матч «Лестер» — «Спартак»
📺 Прямую трансляцию матча «Лестер» — «Спартак» можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — в 22:45 мск.
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