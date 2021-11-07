«Локомотив» сейчас интереснее «Спартака». Результаты в ЛЕ одинаковые — впечатления разные

Матч «Спартак» – «Локомотив» – несомненно, центральный в 14-м туре РПЛ. Встречаются две популярные столичные команды, два участника еврокубков от России. Посреди недели красно-белые и красно-зелёные достойно сыграли в Лиге Европы, но после их визитов соответственно в Лестер и Стамбул больше обсуждается выступление спартаковцев. Пожалуй, это не совсем справедливо. «Локомотив» показал более содержательный футбол.

Восприятие результатов команд Руя Витории и Маркуса Гисдоля идёт, очевидно, от имени соперников. Казалось бы, где «Лестер» и где «Галатасарай». Но не стоит забывать, что «лисы» занимают сейчас лишь 11-е место в АПЛ, а со «Спартаком» играли с первых минут без своих главных звёзд – Джеймса Мэддисона и Джейми Варди, который вышел на замену так, что лучше бы вообще не выходил. Надо признать, что в Лиге Европы англичане непохожи на голодную команду. «Локомотив» же едва не обыграл лидера группы: в случае победы «Галатасарай» фактически решил бы задачу попадания в плей-офф ЛЕ. Туркам настолько важен был этот матч, что они решились нарушить правила УЕФА и открыли полный доступ на трибуны вместо разрешённой 50-процентной посещаемости, заранее согласившись на все возможные штрафы.

Визуальное впечатление от матчей с участием красно-белых и красно-зелёных подтверждается цифрами. Если «Спартак» заметно уступил «Лестеру» по xG (показателю ожидаемых голов) – 0,21 против 2,28, то «Локомотив», напротив, превзошёл «Галатасарай» – 1,86 против 0,90. Вице-чемпион России ощутимо проиграл в Англии по ударам – 4:14 (в створ – 1:3, из штрафной – 2:8), тогда как железнодорожники перебили стамбульцев – 12:10 (в створ – 5:2, из штрафной – 11:6). Средняя дистанция ударов спартаковцев составила лишь 19,6 метра, а игроков «Локомотива» – 13,8 метра.

Согласно данным Wyscout, команда Гисдоля провела гораздо более качественный матч, чем парни Витории. Это касается и владения мячом (54% у железнодорожников против всего лишь 25% у спартаковцев), и количества владений, достигших чужой штрафной (22:6), и передач вперёд (132 паса с 73% точности против 99 с 59% точности), и доли длинных передач (6% против 17%), и процента выигранных единоборств (51% против 46%).

Наконец, ещё одна важная статистическая деталь – показатель PPDA, то есть отношение числа передач соперника к числу оборонительных действий команды. У «Спартака» он был очень низким – 28,8: то есть красно-белые позволяли сопернику достаточно свободно распоряжаться мячом. «Локомотив» же оказал мощное давление на противника и наиграл на 5,2. Для сравнения: PPDA «Лестера» во встрече с командой Витории – 5,6, а «Галатасарая» с железнодорожниками – 10,2.

На схеме усреднённых позиций игроков видно, что «Локомотив» в Стамбуле выше держал линии, его футболисты располагались шире и компактнее, нежели спартаковцы в Лестере.

Даже главный тренер стамбульцев Фатих Терим признал на послематчевой пресс-конференции, что команда Гисдоля играла на победу до финального свистка. Наверное, после завершения матча «Локомотива» в Турции у многих российских болельщиков возникли те же эмоции, что и у бывшего президента РФС Вячеслава Колоскова, который назвал игру железнодорожников примером для остальных наших представителей в Европе.

«Игра мне понравилась – она пролетела в один миг, с удовольствием её посмотрел. «Локомотив» владел преимуществом и выглядел более мастеровитым и тактически обученным, чем «Галатасарай». Жалко, что матч закончился ничьей, но надо похвалить «Локомотив» и сказать, что их сегодняшняя игра – это образец того, как надо играть российским клубам в еврокубках. Они сыграли намного лучше, чем дома, здесь всё было по-другому и по структуре, и по тактике и, главное, по характеру» – сказал Колосков.

Если бы «Локомотив» забил в последней атаке, когда голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера совершил два сумасшедших сейва после ударов Фёдора Смолова и Мурило, то москвичи действительно победили бы. Обидно, конечно, не дожать соперника, однако матч в Стамбуле – это, похоже, тот случай, когда происходившее на поле ценнее результата. Мы видим рождение нового «Локомотива», который даже в матче с лидером на его поле не отходит от своей философии – играет смело, но не теряя организованности, доминирует и прессингует до конца. Вспомните, ведь точно так же впечатляли российских болельщиков своей игрой в еврокубках с представителями РПЛ «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» – другие команды, к созданию которых в той или иной мере приложил руку Ральф Рангник.

Выбранный немцем тренер-соотечественник Гисдоль едва не прервал в Стамбуле 14-матчевую безвыигрышную серию «Локомотива» в ЛЧ и ЛЕ, которая началась ещё при Юрии Сёмине и была продолжена Марко Николичем. При всей симпатии к сербскому тренеру, показывавшему тактическую гибкость и умение строить игру на контратаках, сегодняшний футбол «Локомотива» выглядит более современно, а значит, даёт надежды на улучшение результатов в еврокубках.

Когда Гисдоль пришёл в «Локомотив», многие удивлялись, почему в московском клубе сделали ставку на тренера, никогда не работавшего в топ-клубах Германии и ничего там не выигравшего. В принципе, это нормальная реакция. Но почему-то у нас забыли, что, например, и Сандро Шварц имел примерно такую же карьеру на родине. Гисдоль в Бундеслиге набирал даже чуть больше очков, чем Шварц – 1,14 против 1,09 в среднем за матч. Тем не менее «Динамо» под руководством немецкого тренера превратилось в самую прессингующую и лучшую по качеству игры команду РПЛ из всех преследователей безусловного лидера последних лет «Зенита». Теперь же «Локомотив» готов опередить с этой точки зрения бело-голубых. Сейчас железнодорожники и динамовцы – пожалуй, главные конкуренты чемпиона.

Обратите внимание, что «Локо» начал дожимать соперников в концовках. Это произошло в двух матчах РПЛ – с «Рубином» в Казани и «Нижним Новгородом» – и едва не случилось во встрече с «Галатасараем» в Стамбуле. Если так пойдёт дальше, придётся вводить термин «Гисдоль-тайм» по аналогии с легендарным «Ферги-тайм». Не удивит, если история повторится и в дерби со «Спартаком». В воскресенье «Локомотив» наверняка опять постарается сыграть с позиции силы, а вот команда Витории – вряд ли.

У железнодорожников сейчас есть только одна проблема – короткий состав. Пабло, Тикнизян, Анджорин травмированы, Рыбус и Бека-Бека пропускают игру из-за перебора жёлтых карточек, под большим вопросом состояние и участие в матче Мурило и Куликова. Пожалуй, в этом и будет заключаться главный шанс «Спартака» в столичном дерби.