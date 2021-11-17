Кто едет на ЧМ-2022 от Европы? Итоги отборочного турнира

Вот и закончилась групповая стадия европейской квалификации ЧМ-2022. Позади куча матчей, впереди — стыки. А пока у нас есть список из 10 сборных, которые точно поедут в Катар в следующем году. Так что можно смело подводить промежуточные итоги и смотреть на финальный расклад в группах.

Группа A

Первая же группа подарила нам одну из главных сенсаций всей квалификации. Фаворитом казалась сборная Португалии с Криштиану Роналду, но вместо предсказуемого финала мы получили шикарную развязку. Судьба первого места решалась в последнем туре. Португальцы играли дома с Сербией и остались бы первыми даже в случае ничьей. А вместо этого, быстро забив, пропустили два и отправились в стыки. Сербы же геройски вырвались в лидеры и завоевали прямую путёвку в Катар.

Группа B

Здесь обошлось без сенсации, хотя она вполне могла случиться. Швеция за два тура до конца отбора опережала Испанию. Казалось, ещё чуть-чуть и мы точно увидим Златана Ибрагимовича в Катаре (к началу ЧМ-2022 ему будет уже 41 год). Но шведы провалили концовку — сначала проиграли Грузии, а затем уступили испанцам. Так что итог получился таким, каким его все и ожидали увидеть: Испания — на чемпионате мира, Швеция — в стыках.

Группа C

А вот и вторая сенсация (и последняя). Италия — действующий чемпион Европы: как такая сборная может не отобраться на чемпионат мира напрямую? Оказывается, может! В предпоследнем туре итальянцы не сумели победить дома прямого конкурента — Швейцарию. Но не беда, ведь преимущество по дополнительным показателям всё ещё у команды Роберто Манчини. Последний тур, ничья с Северной Ирландией и второе место, а значит, стыковые матчи. Швейцарцы своего не упустили и вырвались на первое место.

Группа D

Франция просто не могла не выиграть такую группу, поэтому итог предсказуем. А вот за вторую строчку развернулась борьба. Предпочтительнее казались шансы Украины (всё-таки четвертьфиналист Евро), но наши соседи умудрились пять раз подряд сыграть вничью. Семь очков в трёх матчах на финише всё же помогли украинцам занять второе место. А ведь ещё чуть-чуть, и возможность попасть на ЧМ-2022 через стыки получила бы Финляндия — от Украины она отстала всего на одно очко.

Группа E

Вновь есть явный фаворит, вновь он выходит с первого места. В этот раз речь о Бельгии. Зато мы увидели битву за вторую строчку между Уэльсом и Чехией. Команда Гарета Бэйла оказалась чуть покрепче и опередила конкурента на одно очко. Кстати, валлийцы гарантировали себе место в стыках, ещё когда удачно выступили в Лиге наций. Но ради права быть сеяной командой при жеребьёвке побороться стоило. С Россией в полуфинале Уэльс точно не сыграет, так что никакого ремейка матча из 2003-го.

Группа F

В этом блоке просто повосхищаемся сборной Дании. Эту команду полюбили ещё на Евро-2020, где она добралась до полуфинала. А теперь датчане подтвердили, что это была не случайность. Итак: победы в девяти турах из 10, ноль пропущенных мячей в восьми из них. Полное доминирование в группе. Статистику подпортило только поражение в последнем туре, но его можно понять — Шотландия билась за право быть в числе сеяных при жеребьёвке стыков, да ещё и играла дома. Неприятный сюрприз — Австрия, провалившая отбор и застрявшая на четвёртом месте. Но на ЧМ-2022 мы её всё ещё можем увидеть, ведь австрийцы вышли в стыки через Лигу наций.

Группа G

Хорошая новость: мы увидим на ЧМ-2022 Нидерланды, которые пропустили главный турнир сборных четыре года назад. Плохая новость: не увидим Эрлинга Холанда. Норвегия до последнего боролась, но всё же пролетела даже мимо стыков. Первыми в группе стали голландцы, а вторыми оказались турки, которым теперь нужно реабилитироваться за провал на Евро-2020. Сделать это будет трудно, поскольку в стыках ждёт соперник из числа сеяных. Хотите такого оппонента для сборной России?

Группа H

Наша группа. Фаворитом была Хорватия, но сборная России здорово двигалась по дистанции, причём не сбавила оборотов после смены главного тренера. С Валерием Карпиным наша команда выдала серию из пяти побед подряд (не обошлось без везения). Но на финишной прямой фарт закончился. Сборная проиграла Хорватии, а единственный гол забил Фёдор Кудряшов — в свои. Повод для оптимизма всё же есть: команда Карпина отцепила от борьбы исторически неудобных словаков и словенцев. А хорваты объективно сильнее всех в группе. Теперь посмотрим на Россию в стыковых матчах.

Группа I

Здесь тоже без сюрпризов. Англия, действующий финалист Евро, была обязана выходить из такой группы — и она это сделала. А второй стала Польша, в составе которой блистал Роберт Левандовски. Забавный факт: главный конкурент поляков — Албания — по сути, самоликвидировался. В домашнем матче албанцы могли бы победить, но всё испортили болельщики. В итоге выиграли поляки и своего уже не упустили. А ещё мы, к сожалению, не увидим на ЧМ-2022 крутую Венгрию, которая билась с фаворитами на Евро-2020.

Группа J

Последняя группа. Сборная Германии выступила на уровне Дании, но всё же не так эффектно. Во-первых, немцы пропустили чуть больше, а кроме того, потерпели единственное поражение не в конце, а в разгаре квалификации. Второй стала Северная Македония: после выступления на Евро-2020 она имеет шансы пробиться ещё и на ЧМ-2022. Её единственным конкурентом оказалась Румыния, которой всё испортила домашняя ничья с Исландией. Так что в стыках посмотрим на македонцев.