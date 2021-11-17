Месси едет на ЧМ-2022! Сборная Аргентины пробилась в Катар в матче с Бразилией

За последние два года между сборными Аргентины и Бразилии состоялся всего один матч – финал Кубка Америки – 2021. В решающей встрече сильнее оказались аргентинцы (1:0), и Месси выиграл первый трофей с национальной командой (не считая Олимпиады).

5 сентября футболисты этих сборных вышли на газон в Сан-Паулу, чтобы сразиться в игре отборочного цикла чемпионата мира. Уже на четвёртой минуте матч прервали: представители бразильских властей намеревались задержать четырёх игроков сборной Аргентины, нарушивших антиковидные ограничения.

Перед началом встречи бразильские власти заподозрили Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями. Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 14-дневный карантин. По данным издания EiF, игроки предоставили сотрудникам миграционной службы ложные сведения. Они утверждали, что в последнее время не посещали Великобританию. Полицейские прибыли в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но те уже уехали на матч.

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В итоге матч прервали, а сборная Аргентины через несколько часов покинула страну. По последней информации, Бразилии, вероятно, засчитают техническое поражение из-за срыва игры.

Безголевая ничья

На этот раз обошлось без казусов – футболисты провели полноценный матч второго круга отбора ЧМ-2022, но счёт так и не открыли. Первый тайм прошёл в равной борьбе, команды провели несколько опасных атак. На 18-й минуте бразилец Винисиус вбежал в пустое пространство между центральными защитниками и перекинул через вратаря – мяч прошёл рядом со штангой. Через минуту бдительность аргентинского вратаря Мартинеса проверил Матеус Кунья, ударив со своей половины поля.

Аргентинцы играли в привычной манере – через короткий пас – и под занавес первого тайма создали опасный момент. Родриго Де Пауль нанёс несильный, но очень неудобный удар с линии штрафной – невероятный сейв Алисона.

На 61-й минуте к голу был близок Фред: он одним касанием подработал мяч у штрафной и угодил в перекладину. За 20 минут до конца матча бразильцы разогнали атаку, Данило отдал на Матеуса, но нападающий, находясь один в штрафной и имея свободную зону, пробил сильно низом. У форварда «Атлетико» было время, чтобы гораздо грамотнее распорядиться мячом и нанести опасный удар. Аргентинцы же были не так опасны и нанесли два удара в створ во втором тайме – Месси побеспокоил Алисона. 0:0.

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Бразилия осталась на первом месте с 35 очками. Пятикратные чемпионы мира ещё до матча с Аргентиной обеспечили себе участие в ЧМ-2022. Аргентинцы же отпраздновали выход на чемпионат мира примерно через час после окончания матча с Бразилией. К тому времени сборная Чили проиграла Эквадору (0:2), после чего стало ясно, что ниже четвёртого места команда Месси не опустится. А именно столько южноамериканских команд попадают на ЧМ напрямую.

«Это был очень интенсивный матч. Я в порядке, иначе бы я не играл, но было нелегко подстроиться под ритм встречи. С самого начала мы были убеждены, что сможем победить, но у нас не получилось. Важно то, что мы в порядке, мы не проиграли и продолжаем расти», – прокомментировал результат матча Лионель Месси.

В следующем матче сборная Бразилии встретится с Эквадором, а Аргентина – с Чили. Обе игры пройдут 27 января.