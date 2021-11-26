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Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022 по футболу, онлайн-трансляция 26 ноября 2021, с кем играет сборная России

С кем Россия сыграет в стыках ЧМ-2022? Онлайн жеребьёвки!
Олег Лысенко
С кем Россия сыграет в стыках ЧМ-2022
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В полуфинале есть пять вариантов.

Привет, друзья! Как это ни печально, отборочный турнир ЧМ-2022 для сборной России продолжается. Уступив в Хорватии, она обрекла себя на испытание стыковыми матчами. Пройдут они только в марте 2022-го, но соперники нашей команды — первый и возможный второй — определятся уже сегодня, 26 ноября 2021 года. В пятницу в штаб-квартире ФИФА состоится жеребьевка стыков Кубка мира, а «Чемпионат» расскажет о ней в режиме live. Начало мероприятия — в 17:00 по среднеевропейскому времени, то есть в 19:00 по Москве. Среди потенциальных противников сборной России на первом этапе (полуфинал): Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Первую встречу наша команда сыграет дома, а в случае выхода в финал хозяина поля определит жребий.

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