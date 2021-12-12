«Динамо» — «Зенит». Онлайн. Кто будет зимовать лидером РПЛ?!

Привет, друзья! На улице уже зима, и сегодня нас ждёт последний большой футбольный день в 2021 году. 12 декабря финиширует первый этап чемпионата России, и как же здорово, что финиширует так — матчем первой и второй команд сезона! «Динамо» — «Зенит» — битва за «зимнее чемпионство»! И хотя медалей за него не дают, для обладателя «промежуточного» звания это огромное моральное подспорье: почти три месяца ты гарантированно будешь лидером. И если для петербуржцев такая ситуация обыденна, то молодые динамовцы только привыкают к высоким местам и пристальному вниманию. Для них это Шанс утвердиться в статусе реального кандидата на трофей. Так что в Петровском парке сегодня будет жара, невзирая на "-10" на градусниках!
Кто уйдёт на зимний перерыв лидером РПЛ? Опрос
Главный вопрос дня: кто будет зимовать лидером? «Динамо» для этого нужна только победа, «Зениту» достаточно ничьей.
☝️ Коллега Марков выделил 15 причин посмотреть матч на «Динамо». Со всеми согласны?
🔥 В качестве затравки перед матчем тура — огненное интервью с Владимиром Быстровым. Это «Динамо» ему нравится, а вот «Зенит» — не очень.
Где смотреть матч «Динамо» — «Зенит»
📺 Матч «Динамо» — «Зенит» покажет в прямом эфире канал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 13:30 (игра стартует на полчаса позже). Текстовая трансляция — как обычно, на «Чемпионате».
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