«Динамо» — «Зенит». Онлайн. Кто будет зимовать лидером РПЛ?!

Привет, друзья! На улице уже зима, и сегодня нас ждёт последний большой футбольный день в 2021 году. 12 декабря финиширует первый этап чемпионата России, и как же здорово, что финиширует так — матчем первой и второй команд сезона! «Динамо» — «Зенит» — битва за «зимнее чемпионство»! И хотя медалей за него не дают, для обладателя «промежуточного» звания это огромное моральное подспорье: почти три месяца ты гарантированно будешь лидером. И если для петербуржцев такая ситуация обыденна, то молодые динамовцы только привыкают к высоким местам и пристальному вниманию. Для них это Шанс утвердиться в статусе реального кандидата на трофей. Так что в Петровском парке сегодня будет жара, невзирая на "-10" на градусниках!