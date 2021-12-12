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«Динамо» — «Зенит», 12 декабря 2021 года, РПЛ, текстовая онлайн-трансляция матча, где смотреть игру

«Динамо» — «Зенит». Онлайн. Кто будет зимовать лидером РПЛ?!
Олег Лысенко
«Динамо» — «Зенит». Онлайн
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У бело-голубых есть уникальный шанс снести чемпиона с вершины!

Привет, друзья! На улице уже зима, и сегодня нас ждёт последний большой футбольный день в 2021 году. 12 декабря финиширует первый этап чемпионата России, и как же здорово, что финиширует так — матчем первой и второй команд сезона! «Динамо» — «Зенит» — битва за «зимнее чемпионство»! И хотя медалей за него не дают, для обладателя «промежуточного» звания это огромное моральное подспорье: почти три месяца ты гарантированно будешь лидером. И если для петербуржцев такая ситуация обыденна, то молодые динамовцы только привыкают к высоким местам и пристальному вниманию. Для них это Шанс утвердиться в статусе реального кандидата на трофей. Так что в Петровском парке сегодня будет жара, невзирая на "-10" на градусниках!

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
12 декабря 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто уйдёт на зимний перерыв лидером РПЛ? Опрос Где смотреть матч «Динамо» — «Зенит»
Live Олег Лысенко

Кто уйдёт на зимний перерыв лидером РПЛ? Опрос

Главный вопрос дня: кто будет зимовать лидером? «Динамо» для этого нужна только победа, «Зениту» достаточно ничьей.

09:53 Олег Лысенко

☝️ Коллега Марков выделил 15 причин посмотреть матч на «Динамо». Со всеми согласны?

Игра «Динамо» и «Зенита» — матч года в России. 15 причин, чтобы его смотреть Игра «Динамо» и «Зенита» — матч года в России. 15 причин, чтобы его смотреть
09:51 Олег Лысенко

🔥 В качестве затравки перед матчем тура — огненное интервью с Владимиром Быстровым. Это «Динамо» ему нравится, а вот «Зенит» — не очень.

«Я мочу всех, кто этого заслуживает». Быстров мощно прошёлся по «Зениту» «Я мочу всех, кто этого заслуживает». Быстров мощно прошёлся по «Зениту»
09:49 Олег Лысенко

Где смотреть матч «Динамо» — «Зенит»

📺 Матч «Динамо» — «Зенит» покажет в прямом эфире канал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 13:30 (игра стартует на полчаса позже). Текстовая трансляция — как обычно, на «Чемпионате».

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