«Хочешь, чтобы было комфортно — иди тренируй любителей». Дзюба проехался по Карпину

Артём Дзюба вновь заговорил. На сайте «Матч ТВ» вышла расшифровка большого интервью нападающего «Зенита» в подкаст-шоу «Больше спорта». Артём ответил критикам и Геннадию Орлову, вспомнил время в «Томи», а главное — высказался о сборной России и её главном тренере Валерии Карпине. Собрали для вас самые важные цитаты.

Дзюба говорит, что ему всё равно на критику. Но признаётся, что приходится сдерживаться

«В глубине души мне всё равно. Для себя давно понял, что бесполезно что-то доказывать определённым людям. Много чего хочется сказать порой, но сдерживаюсь во многих вещах. Люди не привыкли к правде.

Есть конструктивная критика, а есть разговоры ни о чём. Пройдёшь мимо журналистов — козёл, скотина, не ценишь их труд. Подойдёшь поболтать — уже болтун, рот не закрывается, хоть бы раз промолчал. Ну, и как тут быть?

У нас если не забил — безобразный матч, забил — великолепный. Хотя ты можешь играть безобразно и забить гол, а можешь великолепно действовать, но не забить. Вообще, говорят, что у нас плохой футбол. А что, журналисты у нас какие-то космические, всё остальное вокруг космическое?»

Ответ Орлову, который сказал, что у Дзюбы нет скорости и он уже всё

«Геннадий Сергеевич парадоксален. Он в один день скажет, что Дзюба — явление в российском футболе, а через время — вот это. Мне кажется, он забывает, что говорил.



Орлов обиделся на меня из-за слова «флюгер», но в принципе я правду сказал. На самом деле он по сей день мои слова подтверждает. Уважаю его возраст, но когда он не уважает мой труд и меняет мнение, мне это не нравится. Помню, на одном мероприятии пересеклись, кто-то сказал: «А тут Дзюба». И Геннадий Сергеевич мне: «Кстати, Артём, я всегда за тебя». Таким мастерством можно восхищаться, но я так не могу».

В «Томи» Дзюбу поначалу называли медвежатником и форточником

«Помню, прощаюсь с родителями, сажусь на рейс до Томска и думаю: «Ё-моё». Это был удар. Но если бы всё можно было повернуть назад, ничего бы не менял. Останься в Москве — может, так и сидел бы в золотой клетке до потери пульса. Думал бы, что я в «Спартаке», всё нормально. Так многие ошибаются.

В Томске на тот момент уже были молодые из «Спартака». И вот они говорили местным дядькам, что сейчас приедет Дзюба и им устроит. Подготовили их, скоты (улыбается). А мне на тот момент так больно было. Казалось, что уже в конце туннеля. Тут приезжаю – и начинается: «О, медвежатник, форточник!», «Прячьте кошельки», «У меня 50 рублей пропало — это Дзюба». Думал, ничего себе, куда я попал. Но день-два так было, а потом как свой стал».

Дзюба отвечает тем, кто считает его старым. И приводит примеры Ибрагимовича и Роналду

«У нас в России есть клеймо — ты старый. Хотя достаточно примеров спортсменов моей комплекции, которые долго играют. Ибрагимович, например. Пропадает скорость, но, как я говорю в таких случаях, не может пропасть то, чего не было.

Сейчас во многих видах спорта говорят, что такая молодёжь идёт, что до 40 придётся играть. Криштиану Роналду в 36 лет — эталон спортсмена. Переезжает в Англию и забивает. И кто-то пишет, что он «36-летний ветеран», что балласт и поэтому «Манчестер Юнайтед» проигрывает. Он всех разрывает в Англии, и только наши идиоты находят тёмную кошку в тёмной комнате».

Дзюба прошёлся по Карпину. Он хочет в сборную, но не к этому тренеру

«Подбор игроков — зона ответственности тренера. Проблема в том, что не всегда вызываются сильнейшие. Удобные, с которыми где-то работал, потому что с ними комфортно. Но для меня большая загадка, что значит «комфортно». Если хочешь, чтобы было комфортно, иди и тренируй любителей. Хочешь побед — вызывай амбициозных спортсменов. Неважно, комфортно с ними или нет — нужно находить общий язык. Вам же не детей вместе крестить. Но, повторюсь, тренер принимает решения — это его зона ответственности. Если при этом он побеждает, ему кричат, что всё правильно сделал. Если проигрывает, те же будут кричать, кого не хватило.

Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас. Как он сказал, что его (Дзюбы. – Прим. «Чемпионата») голы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали? Получается, для одного одни критерии, для другого — другие. А должны быть для всех одинаковые.

Есть ли ощущение, что при Карпине я не буду в сборной? Наверное, да. Я пришёл на нашу встречу с чистым сердцем, искренне хотел всё забыть. Он протянул мне руку: «Я другой человек, топор войны зарыт». Я ему поверил. То, что дальше началось, — это не моё решение, не моё право. Вызывает или не вызывает, но определённое уважение должно быть, раз мы пожали руки. Не надо стараться оскорбить или что-то сказать. Когда он не позвал меня — это нормально. Когда позвал, а я чувствовал, что не в форме, то зачем мне ехать? Говорят, я кого-то там испугался, конкуренции испугался. Это ладно, время всё рассудит.

Послушайте, 10 голов забил в чемпионате — деревянный и медленный. За три года больше всех забил и отдал передач — русский буратино, кривой. Но я это всё делаю. И все прекрасно знают, что большие матчи, как с Хорватией, для меня очень важны, я их люблю. Необязательно ставить меня забивать «карликам», там другие могут разобраться. Но большие матчи должны играть большие футболисты — по меркам российского футбола. Личности, которые не испугаются и будут биться, сражаться. Потому что есть хорошие футболисты, но они могут испугаться. В этом разница между большими и хорошими игроками.

Если честно, сердце кровью обливается, в глубине души мне больно из-за того, что не мог помочь сборной. Откровенно говорю: даже стараюсь абстрагироваться, не смотреть, выключаю телевизор, потому что начинаю нервничать. Но могу сказать с чистой совестью, что сейчас я всё делаю правильно. Честно пришёл и честно сказал, что был готов помогать сборной.

Я не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковёрных игр. Потому что, когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артёма Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает».