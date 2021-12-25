У Миранчука — 2 варианта в Италии, «Барса» берёт молодую звезду. Возможные трансферы зимы

Через неделю во многих чемпионатах откроется зимнее трансферное окно. Клубы могут совершать сделки уже сейчас, но заявить новых игроков можно будет после 1 января (в Италии и Испании – после 3 января). Несколько дней назад мы рассказывали, где могут продолжить карьеру Погба, Кавани, Обамеянг, Марсьяль, Коутиньо, Икарди и Холанд. Сегодня – трансферные слухи о других игроках Европы, клубы которых могут поменяться в ближайшее время.

Сердар Азмун

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Мы уже писали, что Азмун — без пяти минут не игрок «Зенита». Но французский «Лион» больше не является единственным претендентом на игрока. По информации Sky Sport, иранец попал в сферу интересов «Ньюкасла». Английский клуб идёт внизу турнирной таблицы и рассчитывает, что Азмун сможет усилить атаку команды. В сезоне-2021/2022 иранец сыграл 21 матч за «Зенит», забил 10 мячей и отдал пять голевых передач.

Алексей Миранчук

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Ещё в октябре агент Миранчука говорил, что ближе к зиме будет обсуждать аренду футболиста из «Аталанты» в другой итальянский клуб. В услугах россиянина заинтересованы «Верона» и «Дженоа», сообщает TuttoAtalanta. По версии источника, «Аталанта» хочет отдать игрока в аренду с правом выкупа. На данный момент «Верона» опережает команду Андрея Шевченко в борьбе за подписание полузащитника. В этом сезоне Миранчук провёл на поле 397 минут, забил гол и отдал ассист.

Ферран Торрес

Фото: Gareth Copley/Getty Images

Торрес станет игроком «Барселоны». ESPN.GB пишет, что стороны договорились о сумме в размере € 55 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов. Чтобы осуществить переход, «Барсе», в соответствии с законами Примеры, необходимо будет разгрузить зарплатную ведомость. По информации журналиста Фабрицио Романо, контракт Торреса будет рассчитан на пять лет. Факт переговоров клубов подтвердил Хосеп Гвардиола. В сезоне-2021/2022 у вингера три гола и две результативные передачи в семи играх.

Де Лигт

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Защитник «Ювентуса» готов к новому шагу в карьере, считает его агент. По информации The Sun, к де Лигту проявляет интерес «Челси», который всерьёз присматривается к игроку для усиления центра обороны. Особенную активность клуб начал проявлять после слов Мино Райолы. Команде Тухеля нужен ещё один защитник, так как летом у «Челси» истекают контракты с Рюдигером, Аспиликуэтой и Тьяго Силвой. За «Ювентус» де Лигт сыграл 20 матчей во всех турнирах этого сезона.

Андре Онана

Фото: Julian Finney/Getty Images

В начале января вратарь «Аякса» подпишет контракт с «Интером». Но присоединится к новому клубу только в июне 2022 года (в качестве свободного агента). Воспитанник «Барселоны» сыграл в этом сезоне 22 матча во всех турнирах, из них 10 – «на ноль». Каталонская команда раздумывала над вариантом с возвращением голкипера, но финансовые проблемы не позволяют ей подписать большое число звёздных игроков.