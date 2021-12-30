Пять человек, которые нас восхитили и многого добились. Без Мбаппе, Левандовского и Холанда.

Из-за хайпа вокруг Месси и Роналду в тени остались пять героев. Выдали мощнейший год!

Футбол любят за его героев. Месси, Роналду, Мбаппе с Левандовским или Холандом – все эти парни известны. Но из-за хайпа вокруг них меньше внимания достаётся другим футболистам. Мы собрали свою пятёрку. И ждём ваших комментариев, кто ещё заслужил быть в списке!

Бруну Фернандеш

Фото: Getty Images

В этом году Бруну Фернандеш выбил 100 матчей за «Манчестер Юнайтед» (матч с «Арсеналом» в 14-м туре). За этот срок португалец умудрился поучаствовать в 78 голах. Это больше, чем у любого игрока Премьер-лиги за этот срок. 44 гола и 34 голевые передачи. Волшебник!

Даже когда в Манчестер вернулся Криштиану Роналду, Бруну продолжил ассоциироваться с чудесами. Его исключительное умение возникнуть в свободной зоне. Его уникальный интеллект. И его хитровыдуманные передачи. Бруну — это тренер на поле.

Да, ему не удалось выручить Уле-Гуннара Сульшера, когда на всю катушку заработал «Фактор Роналду». Однако Бруну вернул в «Юнайтед» ощущение, когда ты — из первого класса.

Томас Мюллер

Фото: Getty Images

Как быть, если у тебя в партнёрах Роберт Левандовски? Да просто делать свою работу: выходить на поле и раздавать. Именно чтобы Левандовски (или кто угодно ещё) забивал. Томас Мюллер вообще должен получить пожизенный «Оскар» за роль второго плана.

Вообще-то в 2021-м Мюллер сыграл 400-й матч в Бундеслиге — с 2008 года. И больше за один клуб лишь у Лео Месси (442 игры), Серхио Бускетса (431 — тоже за «Барселону») и Стива Манданда (429 — за «Марсель»). То есть два исключительно важных для «Барсы» игрока и вратарь-капитан.

Затерявшись среди звёзд «Баварии», Мюллер взял и выдал 13 голевых в первом круге Бундеслиги. Притом что он и так лучший ассистент в последние два сезона. В общем, просто выходит и делает свою работу.

Хакан Чалханоглу

Фото: Getty Images

Переход Хакана Чалханоглу из «Милана» в «Интер» — одна из самых драматичных историй года. Фактурности ей придал Златан Ибрагимович: «Это прозвучит неприятно, но Хакан воспользовался трагедией [с Кристианом Эриксеном]. Поскольку «Интеру» был необходим игрок на эту позицию, дверь для Хакана открылась. До этого у него не было предложений ни от «Интера», ни от других клубов». Справедливости ради Златан пожелал Чалханоглу удачи и поблагодарил за всё сделанное в «Милане». Но ощущение, что Хакан бросил клуб, осталось.

Тем не менее в «Интере» случилось преображение. Хакан идеально встроился в схему Симоне Индзаги и креативит как в лучшие годы (хотя ему всего 27). Вернулись безумные удары, роскошные передачи и магия на стандартах. Когда-то он забивал за «Гамбург» со штрафного в 41 метр, а теперь заносит «сухой лист» с углового.

Жоржиньо

Фото: Getty Images

Жоржиньо умудрился в конце года одновременно словить титул незаметного героя и получить немало хейта. Для тренеров он — важное звено в командной системе. Жоржиньо помог «Челси» выиграть Лигу чемпионов, а месяц спустя — поднял Кубок Европы.

«Жоржи – стратегически грамотный футболист, – восхищается Томас Тухель. – Он знает, что нужно делать, когда владеешь мячом, может просчитать, что произойдёт через один-два паса, и он знает, когда нужно играть накоротке, а когда делать длинную передачу. «Хорошо, что люди понимают, как важны такие футболисты и что они могут дать. Иногда они не блистают, но помогают блистать другим, и это тоже важно».

Осенью полузащитник не реализовал два пенальти в играх со Швейцарией, обломав Италии прямой выход на чемпионат мира. И это при том, что Жоржиньо — маэстро пенальти. В 2021 году он забил 10 пенальти за «Челси» — рекорд за год. «Жоржиньо заслужил «Золотой мяч» за все те успехи, которых он добился с нами и в клубе, — убежден Роберто Манчини. — Я запомнил его пенальти в ворота Испании, а не два промаха».

Однако с Манчини были не все согласны, когда Жоржиньо вдруг оказался в тройке «Золотого мяча». Экс-форвард сборной Англии Даррен Бент усомнился: «Жоржиньо — просто часть двух очень хороших команд. Делает ли это его третьим в рейтинге лучших игроков мира?». Кажется, это тот случай, когда носильщик рояля был близок к признанию, но и тут нашлись недовольные.

Себастьен Аллер

Фото: sebastien.hal

8 января 2021 года «Аякс» оформил трансфер Себастьена Аллера из «Вест Хэма» за рекордные € 22,5 млн. Выцепили рекордную покупку лондонцев — те заплатили за «Айнтрахту» за форварда € 50 млн! Вскоре Аллера потеряли, когда надо было отправить заявку на Лигу Европы.

Себа ждал полгода и уже в дебютной Лиге чемпионов решил показать, что приехал в Амстердам не веселиться. Разве что на поле. Первый футболист в истории, заколотивший 9 голов в 5 первых играх в ЛЧ. Нормально! Взял рекорд Роналду: забивал в каждом матче группового этапа (цифра Роналду из сезона-2017/2018) и вообще забил десятку в группе. «Аякс» же взял 6 побед из 6 матчей. Идеально!

Теперь за Аллером следит «Барселона», а «Боруссия» рассматривает его как вариант замены на случай ухода Эрлинга Холанда.

Кого вы считаете нехайповым героем уходящего года? Напишите в комментариях!