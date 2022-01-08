Первое чемпионство «Зенита» в России. Как сейчас выглядят игроки того золотого состава

2007 год стал отправной точкой в гегемонии «Зенита» в российском футболе. Спустя 23 года после первого и единственного чемпионства в СССР сине-бело-голубые снова выиграли трофей. На этот раз — золото России. Уже на следующий год «Зенит» взял Кубок и Суперкубок УЕФА, а с 2009 по 2017 год неизменно входил в тройку лучших. Рассказываем о судьбе «первопроходцев» — людей, которые подарили Петербургу первый триумф в новом веке.

Вратарь: Камил Чонтофальски, 43 года

В сезоне-2007 Чонтофальски делил игровое время с Малафеевым. Словак провёл 13 матчей (два – «на ноль») в чемпионате и пропустил 12 голов. Также он защищал ворота на групповом этапе Кубка УЕФА (пять игр, шесть мячей). После этого сезона Чонтофальски окончательно уступил место в воротах Малафееву и за два года сыграл четыре матча, пока в 2009-м не покинул команду. С 1 января 2021 года Камил работает тренером вратарей в чешском клубе «Вышеград». В 2018 году Чонтофальски пережил страшную трагедию — гибель маленького сына Камила, который утонул в бассейне. «Мы никогда, наверное, не смиримся с этим. Не находили в себе силы даже зайти на кладбище. Впервые сделали это вот только сейчас, в марте, хотя прошло уже два года», — поделился своей болью вратарь с соотечественниками в 2020-м.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / instagram.com/conty.1

Вратарь: Вячеслав Малафеев, 42 года

За 19 (восемь – «на ноль») матчей в чемпионате Малафеев пропустил 20 голов. По ходу сезона вратарь дважды оставлял команду в меньшинстве: во встрече восьмого тура с «Крыльями Советов» он получил прямую красную карточку на 26-й минуте за фол последней надежды, а в игре со «Спартаком» был удалён с поля за аналогичное нарушение. В Кубке УЕФА Малафеев провёл 10 матчей, пропустил девять голов и «засушил» в играх с «Вильярреалом», «Марселем», «Баварией» и «Рейнджерс».

С ноября 2017-го по май 2020 года Вячеслав работал заместителем спортивного директора «Зенита» по общим вопросам. Сейчас экс-вратарь занимается недвижимостью, в сентябре стал победителем шоу «Звёзды в Африке» и выиграл 5 млн рублей, которые отдал в поддержку снежного барса.

Фото: fc-zenit.ru / instagram.com/malafeev16ru

Защитник: Мартин Шкртел, 37 лет

Сезон-2007 стал последним для словака в «Зените». Шкртел сыграл в нём 23 матча в чемпионате, забил один гол и принял участие в четырёх встречах в группе Кубка УЕФА. В январе 2008-го Мартин перешёл в «Ливерпуль», где провёл лучшие годы карьеры. В феврале 2019-го защитник завершил карьеру в национальной команде, а в августе этого года подписал контракт с трнавским «Спартаком» (Словакия) до 30 июня 2022 года. Шкртел – третий игрок в истории сборной по сыгранным матчам (104).

Фото: Dima Korotayev/Getty Images / instagram.com/martin37skrtel

Защитник: Ивица Крижанац, 42 года

Крижанац сыграл всего 15 матчей чемпионата — зато плей-офф Кубка УЕФА провёл от звонка до звонка. За шесть сезонов в «Зените» защитник стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России, Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Сейчас Крижанац занимается бизнесом, владеет апартаментами на побережье Адриатического моря и гоняет на мотоцикле. С друзьями-байкерами Ивица исколесил пол-Европы и даже приезжал в Россию на ЧМ-2018.

Фото: fc-zenit.ru / facebook.com/ivica.krizanac.33

Защитник: Ким Донь Джин, 39 лет

Кореец, сыгравший 24 матча в чемпионате-2007, отметился дублем в домашней игре с «Томью». Всего за три с половиной года в «Зените» Ким выиграл четыре трофея. Сейчас он исполняет обязанности главного тренера в гонконгском клубе «Китчи».

Фото: fc-zenit.ru / instagram.com/kimdj_2h

Защитник: Николас Ломбертс, 36 лет

Ломбертс пополнил состав «Зенита» после первой половины сезона-2007 и был основным защитником во второй части чемпионата. Нико забил по голу «Химкам» и «Спартаку» из Нальчика. Весной 2008-го Ломбертс пропустил плей-офф Кубка УЕФА из-за разрыва крестообразной связки, но помог команде на групповом этапе. Летом прошлого года он повесил бутсы на гвоздь. С 1 июля Нико трудится ассистентом тренера «Гента». Это его первое место работы в тренерской карьере.

Фото: fc-zenit.ru / instagram.com/lombaertsnicolas

Защитник: Эрик Хаген, 46 лет

Норвежец сыграл 15 матчей в сезоне-2007 и даже был капитаном в матче с «Динамо». Золото чемпионата России – единственная медаль высшей пробы в карьере Хагена. В 2012 году Эрик завершил карьеру. Уже после этого ему пришлось лечь на операционный стол из-за проблем с суставами. Сейчас Хаген живёт в родном городе и работает тренером в местной футбольной школе.

Фото: Getty Images / facebook.com/FotballJevnaker

Защитник: Александр Анюков, 39 лет

Анюков закрывал правую бровку в 22 матчах чемпионата. Защитник отметился голом в игре с «Локомотивом» и оформил 1+1 по системе «гол+пас» в «перестрелке» со «Спартаком» из Нальчика (4:3). В той встрече Анюков забил победный мяч в добавленное время. В мае 2020-го легенда «Зенита» объявил о завершении карьеры в «Крыльях Советов» и теперь входит в тренерский штаб Сергея Семака.

Фото: fc-zenit.ru / Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник: Владислав Радимов, 46 лет

Сезон-2007 оказался последним для Радимова, в котором он сыграл больше 15 матчей. В дальнейшем полузащитник провёл 13 игр за «Зенит» и завершил карьеру. За 2007 и 2008 годы Владислав собрал с сине-бело-голубыми четыре трофея. С сентября 2018-го Радимов – главный тренер дубля «Зенита».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / instagram.com/radimov02

Полузащитник: Андрей Аршавин, 40 лет

В 2007 году начался пик карьеры Аршавина. В чемпионском сезоне он сыграл все матчи, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. Весной 2008-го полузащитник также был в ударе – отметился забитым мячом и передачей с «Марселем» и «Байером» и отдал голевой пас в финале Кубка УЕФА. Сейчас Аршавин занимает пост спортивного директора академии «Зенита».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / Егор Филиппов, «Чемпионат»

Защитник: Радек Ширл, 40 лет

«Зенит» – единственный зарубежный клуб в карьере чеха. С ним связаны все успехи Ширла. Во второй половине сезона он был одним из лидеров команды, а его гол в последнем туре с «Сатурном» стал золотым (1:0). Последние пять лет Ширл выступал на полупрофессиональном уровне и в январе 2021 года повесил бутсы на гвоздь.

Фото: fc-zenit.ru / instagram.com/sirlis20

Полузащитник: Ли Хо, 37 лет

Кореец не сыграл в сезоне-2007, но золотую медаль получил (был в запасе в 14 матчах). В том году Ли Хо провёл 102 минуты в Кубке России с «Томью» и вышел на 22 минуты в квалификации Кубка УЕФА. В январе этого года полузащитник подписал контракт с «Ульсан Хёндэ», откуда в 2006-м и переходил в «Зенит».

Фото: fc-zenit.ru / facebook.com/ulsanfc

Полузащитник: Константин Зырянов, 44 года

В первый сезон в «Зените» Зырянов стал не только чемпионом, но и главным дирижёром в центре поля (27 матчей, девять голов, пять передач). Кроме того, Константин провёл все игры в Кубке УЕФА от звонка до звонка, за исключением гостевой со «Стандардом» (был заменён на 76-й минуте). С 1 июля 2018 года Зырянов входит в тренерский штаб молодёжного состава «Зенита».

Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник: Фернандо Риксен, скончался в 43 года

Риксен провёл за «Зенит» 45 матчей, 14 из которых пришлись на сезон-2007. Голландец выходил в старте, пока во втором круге не проиграл конкуренцию. Фернандо не дожил до сегодняшних дней: 18 сентября 2018 года он скончался после тяжёлой болезни – бокового амиотрофического склероза.

Фото: Dima Korotayev/Getty Images / VI IMAGES VIA GETTY IMAGES

Полузащитник: Игорь Денисов, 37 лет

Только Денисов и Домингес из этого состава брали чемпионство не только с «Зенитом». Спустя 11 лет россиянин повторил успех в «Локомотиве». В сезоне-2007 Денисов сыграл 25 матчей и огорчил голом «Динамо», «Рубин» и ЦСКА. В мае 2019 года Игорь завершил карьеру и пропал из публичного пространства, посвящая практически всё время семье.

Фото: fc-zenit.ru / Александр Сафонов, «Чемпионат»

Полузащитник: Анатолий Тимощук, 42 года

Тимощук перебрался в «Зенит» из «Шахтёра» перед началом чемпионского сезона. Украинец занял место в центре поля и сыграл 29 матчей. Уже во втором туре самый дорогой на тот момент игрок «Зенита» забил дебютный гол в РПЛ, а в 12-м примерил капитанскую повязку. Покинув «Зенит» в 2009 году, Тимощук вернулся через четыре года, доигрывать. Сейчас Тимощук входит тренерский штаб Семака.

Фото: Dima Korotayev/Getty Images / instagram.com/power4timo

Полузащитник: Илья Максимов, 34 года

Максимов выходил на замену в шести матчах сезона-2007. Он сыграл за «Зенит» 22 игры за три сезона, выиграл не только чемпионат России, но и Кубок УЕФА. Последним клубом Максимова в профессиональном футболе был «Химик» из Дзержинска, который он покинул 1 августа 2020 года. Теперь Максимов бегает за любителей на Кубке Нижегородской области.

Фото: fc-zenit.ru / Евгений Костин, «Чемпионат»

Полузащитник: Александр Горшков, 51 год

Сезон-2007 был последним для Горшкова в РПЛ. Играл он нечасто — всего 11 матчей. В конце 2008 года Александр завершил игровую карьеру и стал тренером молодёжки «Зенита». Сейчас Горшков возглавляет любительский клуб «Ядро» из Санкт-Петербурга.

Фото: fc-zenit.ru ​​​​​​​/ vk.com/fc.yadro

Нападающий: Алехандро Домингес, 40 лет

Аргентинец внёс лепту в успех команды: забил три гола, отдал четыре результативные передачи, а главное — совершил тот самый вынос из пустых ворот в Раменском. Но уже через сезон Домингес вернулся в «Рубин», с которым выиграл чемпионство. Летом 2018 года форвард покинул «Райо Вальекано», а через год завершил карьеру. Сейчас Домингес – скаут «Олимпиакоса».

Фото: fc-zenit.ru ​​​​​​​/ instagram.com/choridominguezofi

Нападающий: Павел Погребняк, 38 лет

Первый сезон Погребняка в «Зените» выдался на славу: стал лучшим бомбардиром (11 голов), выиграл чемпионство и Кубок УЕФА, заинтересовал европейские клубы. Форвард сделал по дублю в матчах с «Марселем» и «Баварией», огорчил дважды «Вильярреал», забил по мячу «Байеру», «Нюрнбергу», «Ларисе» и «Стандарду». С 1 июля 2021 года Погребняк находится без клуба, но рассчитывает ещё поиграть в футбол, если подпишет контракт этой зимой.

Фото: Stanislav Levshin/Getty Images / Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий: Фатих Текке, 44 года

Турецкий форвард ударно провёл концовку сезона-2007: забил «Химкам», «Спартаку» из Нальчика и отдал пас в матче с «Москвой». В «Рубине» ему не удалось повторить успех Домингеса – выиграть чемпионат России с другой командой. С сентября 2021-го Текке работает тренером в «Денизлиспоре».

Фото: Alexander Wilf/Getty Images / instagram.com/fatih.tekke9

Главный тренер: Дик Адвокат, 74 года

Ни с одной другой командой Адвокат не выиграл столько, сколько с «Зенитом». За три года в Санкт-Петербурге он добыл золото чемпионата, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА. 23 ноября этого года Адвокат покинул пост главного тренера сборной Ирака, который занимал меньше четырёх месяцев. В его тренерской карьере это было 20-е место работы.