Связка «Спартака» Алекс — Веллитон разрывала чемпионат России. Что с ними стало теперь?

В истории «Спартака» было много иностранцев, но связка Алекс – Веллитон и сейчас, спустя 10,5 лет после того, как она распалась, вызывает ностальгию у болельщиков. На пике карьеры в московской команде бразильский дуэт показывал сумасшедший футбол. Вспоминаем игру любимых легионеров красно-белых и рассказываем, где сейчас плеймейкер и нападающий.

Как Алекс и Веллитон зажигали в «Спартаке»

Первым в «Спартаке» пришёл Веллитон. В июле 2007-го московский клуб выкупил его у «Гояса» за € 6 млн.

Встретили бразильца провокационным баннером «11-й номер только для Тихонова – Monkey Go Home», но вскоре всем адекватным болельщикам стало понятно, что в лице Веллитона красно-белые получили классного форварда. В сезоне-2007 новичок забил четыре мяча в 12 матчах чемпионата России, в сезоне-2008 – шесть мячей в 10 матчах. Потом получил травмы паха и приводящей мышцы, из-за которых пропустил полгода.

Но по-настоящему Веллитон засверкал в 2009-м после появления в команде Алекса. Московский клуб заплатил за полузащитника € 5 млн «Интернасьоналу». Ещё € 2 млн достались самому бразильцу, который владел 30% собственного трансфера.

Играя рядом с плеймейкером-соотечественником, Веллитон два года подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата. В сезоне-2009 он положил 21 мяч, в сезоне-2010 почти столько же – 19. А Алекс и ассистировал здорово (21 голевая передача за два чемпионата) и сам забивал (15 мячей). Очень красивым, например, получился дебютный и победный гол полузащитника за красно-белых. Бразилец поразил ворота «Спартака» из Нальчика фирменным ударом со штрафного.

В 2009-м Алекс с Веллитоном помогли команде Валерия Карпина пробиться в Лигу чемпионов со второго места в РПЛ. Бразильцы спелись, несмотря на то что были совершенно разными по характеру. Вот как вспоминали их бывшие партнёры по команде:

«Были игроки, даже выходить на замену которым было честью, – признавался экс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе. – Вот при Алексе я не переживал, потому что он реально был сильнее и, наверное, был лучшим игроком за моё время в «Спартаке». И самый красивый гол при мне был тоже на его счету. Помните, в игре с «Ростовом» он сделал несколько ложных замахов и забросил мяч за спину вратарю. Я тогда играл, видел гол вживую и первым прыгнул ему на спину. Иногда мы с Алексом жили в одном номере. Он такой европейский бразилец, спокойный, добрый, интеллигентный, мудрый, благородный. Отличный человек».

«Веллитон правда смешной, с тремя классами образования, – рассказывал, в свою очередь, бывший защитник «Спартака» Андрей Иванов. – Он плохо говорил даже по-португальски, Моцарт его на эту тему постоянно подкалывал. Алекс, Ибсон тоже над ним ржали. Карпин говорит Веллитону что-то на разборе, Веллитон молчит. Они ему все: «Ты что молчишь, давай отвечай!» Веллитон начинает отвечать, а Алекс с Ибсоном просто угорают, чуть ли не до истерики. Он, видимо, выражал мысли как ребёнок.

Говорил по-португальски как грузин, который не знает русского. Моцарт называл Веллитона «вагабунду» – типа раздолбай. Веллитон – единственный, кому Алекс делал замечания. Он же само спокойствие, никогда никому не напихает и ничего плохого не скажет, только по делу. Но Веллитон настолько на тренировках дурака валял, что даже Алекс не выдерживал» (в интервью для «Матч ТВ»).

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Впрочем, второй сезон у Алекса в «Спартаке» был менее ровным, чем первый. Полузащитник чуть-чуть регрессировал, даже несмотря на полученный шанс закрепиться в сборной Бразилии. Хотя в некоторых играх по-прежнему выглядел здорово: одним из лучших матчей для связки Алекс – Веллитон стало дерби с «Локомотивом», в котором нападающий забил два гола с передач полузащитника.

Но уже в начале переходного сезона-2011/2012 Алекс ушёл из «Спартака». До своего отъезда полузащитник успел поучаствовать в ярких победах красно-белых в плей-офф Лиги Европы над «Базелем» (был вовлечён во все три гола в Швейцарии, где москвичи победили – 3:2) и «Аяксом» (2+1 в двух играх). Алекс прощался с командой со слезами на глазах и извинялся перед болельщиками.

«У его жены были проблемы с родами, а летать она не могла. Он сделал выбор в пользу семьи и вернулся в Бразилию. Мы с Алексом действительно общались много, и не только о футболе. Обсуждали культуру, жизнь в России», — рассказывал Карпин, отвечая на вопрос о причинах ухода бразильца. Тренер объяснял, почему дал добро на трансфер: «Во-первых, моральное состояние Алекса влияло и на его физическую форму, и на психику. Плюс команда из Сан-Паулу сделала достойное предложение для 29-летнего игрока — «Спартак» продал плеймейкера дороже, чем купил. Будь иначе, Алекс остался бы у нас».

Действительно, «Коринтианс» заплатил хорошие деньги за Алекса – € 6 млн. Владелец «Спартака» Леонид Федун, в свою очередь, вспоминал: «Хороший был футболист. Было большой удачей приобрести Алекса и привезти в Россию, поскольку это был игрок высокого класса. Но, к сожалению, ситуация в семье не позволила ему раскрыться до конца» (в интервью для телеканала «360»).

Как сложились карьеры спартаковских бразильцев и где они сейчас

Веллитон без Алекса загрустил – после лета 2011-го фактически перестал забивать. Травмы, отношение к делу, история с Игорем Акинфеевым, который получил разрыв крестообразных связок в столкновении с бразильцем – всё это в той или иной степени отразилось на выступлении нападающего. Раньше Алекс запускал ракету-Веллитона, и тот улетал к воротам соперника, а без плеймейкера у «Спартака» не нашлось человека, который направлял бы снайпера на тренировках и в игре. Московский клуб решил избавиться от Веллитона зимой 2013 года. Его трижды отдавали в аренду – «Гремио», «Сан-Паулу» и «Сельте», а в августе 2014-го продали всего за € 1 млн турецкому «Мерсин Идманюрду».

«Мы влияли на Веллитона, пока была возможность. Он не был алкоголиком. Не пил каждый день. Да, бывало, как и у всех. Думаете, только Веллитон, что ли? Кто-то выпивал после каждой игры кружку пива, а кто-то выпивал кружку пива, а потом три виски. Были и такие.

Веллитон пропал после двух удачных сезонов? Он пытался, но нельзя играть в футбол, не тренируясь вообще. До какого-то возраста можно компенсировать за счёт природных данных, а потом это нужно тренировать. Мягко говоря, на тренировках Веллитон никогда не убивался», – признавался Карпин в интервью для «Чемпионата».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Возвращение в Бразилию не вернуло быстро прежнего Веллитона. В «Гремио» нападающий играл настолько плохо, что его перевели в дубль. Руководство клуба было радо избавиться от одного из самых высокооплачиваемых футболистов команды. В «Сан-Паулу» экс-спартаковец забил несколько голов, но тоже в целом не оправдал надежд. Аренда в «Сельту» – просто потерянное время. Веллитон сыграл лишь однажды, выйдя на замену на семь минут, а запомнился в Испании скандальной историей. Нападающего задержали за вождение в пьяном виде: он превысил скорость в пять раз и несколько раз проехал на красный свет. Бразильца лишили водительских прав, оштрафовали на € 9 тыс.

В Турции дела у Веллитона пошли получше. За два сезона в составе «Мерсин Идманюрду» он сыграл 56 матчей, забил 20 мячей и сделал 20 голевых передач. Правда, его новая команда вылетела из высшего дивизиона, поэтому бразилец на правах свободного агента перешёл в другой турецкий клуб – «Кайсериспор». Там тоже был достаточно результативен: 15 голов и три голевые передачи в 34 матчах. Так что в сентябре 2017-го «Кайсериспор» смог заработать на трансфере Веллитона, продав его «Шардже» из ОАЭ за € 1,5 млн.

В Эмиратах «большой ребёнок» хорошо провёл время. Поиграл за «Шарджу», потом отправился в «Аль-Васл», а в сентябре прошлого года вернулся в «Шарджу», за которую выступал до осени 2021-го. За эти команды бразилец забил 52 гола и отдал 17 голевых передач в 85 матчах. Веллитон выиграл чемпионат ОАЭ в сезоне-2018/2019. Однажды сделал хет-трик в азиатской Лиге чемпионов.

Осенью Веллитон перешёл в родной «Гояс», где доигрывал во втором дивизионе (восемь матчей, один гол). 36-летний нападающий не стал продлевать истекающий в конце декабря контракт. Сейчас он – свободный агент.

Алекс был достаточно успешен в «Коринтиансе». Он сыграл за эту команду 44 матча, в которых забил семь мячей и отдал восемь голевых передач. Сначала помог «Коринтиансу» выиграть чемпионат Бразилии, а затем и главный клубный трофей Южной Америки – Кубок Либертадорес.

Летом 2012-го полузащитник получил выгодное предложение из Катара. «Коринтианс» продал Алекса за те же € 6 млн клубу «Аль-Гарафа». Бразилец подписал трёхлетний контракт, однако задержался в Катаре всего на год. В 25 матчах за «Аль-Гарафу» полузащитник набрал лишь 6+2 и в июле 2013-го был продан за € 3 млн в «Интернасьонал», из которого в своё время перебирался в «Спартак».

Последние 3,5 года карьеры Алекс отыграл за «Интернасьонал». Ничего особенного плеймейкер на футбольном поле уже не показывал, а по итогам сезона-2016 его команда и вовсе вылетела из Серии А. Тогда 34-летний Алекс понял, что пора вешать бутсы на гвоздь, хотя ещё и заявлял в интервью о своём желании закончить карьеру в «Спартаке»:

«Мне говорили, что меня признали лучшим полузащитником красно-белых в XXI веке. Это стало возможным, потому что «Спартак» занимает особое место в моей жизни. Люди, которые там работали вместе со мной, – моя семья. Поэтому я и говорю, что думаю о возвращении в «Спартак».

Вот только в московском клубе уже не рассматривали кандидатуру бразильца, чьи лучшие годы были позади.

По окончании карьеры Алекс готовил себя к новой роли в профессиональном футболе. В «Коринтиансе» о бывшем полузащитнике не забыли. В январе этого года он был назначен на пост технического координатора молодёжных команд и привёл в клуб большую группу талантливых футболистов. Летом 2021-го стал асситентом Силвиньо, под руководством которого «народная команда» из Сан-Паулу финишировала пятой. Может, однажды Алекс вернётся в «Спартак» главным тренером?