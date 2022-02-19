«Норвич» был близок к сенсации, но «Ливерпуль» ответил тремя классными мячами. Голевая передача — у вратаря!

Звезду «Ливерпуля» троллили за удары через себя. Сегодня Мане забил так важный гол! Видео

Матч «Ливерпуля» с одним из аутсайдеров лиги – «Норвичем», складывался для команды Клоппа неожиданно тяжело. В первом тайме хозяев сильно подводила реализация (явный момент упустил новичок Луис Диас). А в начале второго полузащитник «Норвича» Милот Рашица неожиданно (и при помощи рикошета) открыл счёт.

Сравнять его помог феноменальный удар Садио Мане через себя.

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Мане и удары ножницами – особая, давняя и довольно забавная история. Он уже давно мечтал так забить. Даже пользователь Reddit два года назад в шутку собирал в одну коллекцию все его неудачные попытки таких ударов. Получилось довольно много эпизодов: видно, что Мане недоставало пластики для более акцентированных ударов.

В эту среду Мане был близок к голу ножницами в ворота «Интера» – мяч попал в сетку только сбоку. Зато забить получилось сейчас.

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Добил «Норвич» «Ливерпуль» тоже очень красиво. Для начала Алисон (вратарь!) сравнялся по числу голевых передач в сезоне с Мане, Диогу Жота и Тьяго Алькантара – у всех по одной (в АПЛ). После его дальнего паса Мохамед Салах воспользовался ошибкой вратаря на выходе и послал мяч мимо страхующих его на линии защитников.

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А потом ещё и Джордан Хендерсон гениальным пасом дал Луису Диасу забить первый гол за «Ливерпуль».

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Ранее мы писали, как приобретение Диаса может сильно уменьшить игровое время Мане в команде. Через три недели после трансфера колумбийца видно, как конкуренция идёт на пользу команде.