Клопп отнимет титул у Гвардиолы, а Роналду останется без ЛЧ? Расклады на финише АПЛ

Последняя пауза на матчи сборных в этом сезоне подходит к концу. Уже через несколько дней европейские чемпионаты вступят в финальную фазу, по итогам которой определятся лучшие и худшие. Самое время разобраться, какие там расклады на данный момент. Начинаем с Англии.

За титул бьются Гвардиола и Клопп. И будет очный матч!

Для начала про чемпионскую гонку. В ней, уже очевидно, участвуют две команды — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Парни Пепа Гвардиолы впереди с 70 очками, клуб Юргена Клоппа отстаёт на один балл. При этом по разнице забитых и пропущенных мячей лидируют вторые — 75:20 против 68:18.

Самый сок заключается в том, что у «Сити» и «Ливерпуля» будет очный матч! 10 апреля они сойдутся в 32-м туре. Учитывая нынешнюю форму обеих команд, игра наверняка будет чемпионской. Особенно это касается «Сити», у которого гораздо проще календарь.

Интересный момент — матч с «Астон Виллой» Стивена Джеррарда в последнем туре. Просто представьте… Ниже сравниваем расписание.

Фото: Getty Images

Календарь «Сити»: «Бёрнли» (2 апреля, в гостях), «Ливерпуль» (10 апреля, дома), «Вулверхэмптон» (17 апреля, г), «Брайтон энд Хоув Альбион» (20 апреля, д), «Уотфорд» (23 апреля, д), «Лидс Юнайтед» (30 апреля, г), «Ньюкасл Юнайтед» (7 мая, д), «Вест Хэм Юнайтед» (15 мая, г), «Астон Вилла» (22 мая, д).



Календарь «Ливерпуля»: «Уотфорд» (2 апреля, д), «Манчестер Сити» (10 апреля, г), «Астон Вилла» (16 апреля, г), «Манчестер Юнайтед» (19 апреля, д), «Эвертон» (24 апреля, д), «Ньюкасл Юнайтед» (30 апреля, г), «Тоттенхэм Хотспур» (7 мая, д), «Саутгемптон» (15 мая, г), «Вулверхэмптон» (22 мая, д).

Зона еврокубков. Роналду останется без Лиги чемпионов?

В борьбе за оставшиеся еврокубковые места всё не менее интересно. К попаданию в Лигу чемпионов близок «Челси», а вот за четвёртую строчку развернётся рубка. Фаворит — не игравший в главном еврокубке с 2017 года «Арсенал», который опережает конкурентов минимум на три очка и имеет матч в запасе. Правда, это игра с «Тоттенхэмом», который идёт на пятом месте.

А вот «Манчестер Юнайтед», вполне вероятно, останется без Лиги чемпионов. Криштиану Роналду и компания отстают от четвёртого места на четыре очка, а по потерянным — на все семь. Если что, в Лигу Европы отправится только одна команда — пятая.

«Арсеналу» в оставшейся части сезона играть с «Челси», «МЮ» и «Вест Хэмом». У «Тоттенхэма» из серьёзных соперников — только «Ливерпуль». У «Юнайтед» — «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси».

Фото: Getty Images

Календарь «Арсенала» (даты перенесённого матча с «Тоттенхэмом» пока нет): «Кристал Пэлас» (4 апреля, г), «Брайтон» (9 апреля, д), «Саутгемптон» (16 апреля, г), «Челси» (20 апреля, г), «Манчестер Юнайтед» (23 апреля, д), «Вест Хэм» (1 мая, г), «Лидс» (7 мая, д), «Ньюкасл» (15 мая, г), «Эвертон» (22 мая, д).



Календарь «Тоттенхэма» (опять же, даты матча с «Арсеналом» нет): «Ньюкасл» (3 апреля, д), «Астон Вилла» (9 апреля, г), «Брайтон» (16 апреля, д), «Брентфорд» (23 апреля, г), «Лестер» (30 апреля, д), «Ливерпуль» (7 мая, г), «Бёрнли» (15 мая, д), «Норвич» (22 мая, г).



Календарь «МЮ»: «Лестер» (2 апреля, д), «Эвертон» (9 апреля, г), «Норвич» (16 апреля, д), «Ливерпуль» (19 апреля, г), «Арсенал» (23 апреля, г), «Брентфорд» (2 мая, д), «Брайтон» (7 мая, г), «Челси» (15 мая, д), «Кристал Пэлас» (22 мая, г).

Зона вылета. Неужели дорогой состав не спасёт «Эвертон»?

Внизу таблицы тоже весело. У «Норвича» положение близко к безнадёжному (всего 17 очков и шесть поражений подряд), зато остальные конкуренты в борьбе за выживание расположились плотно. Провалиться в Чемпионшип может даже «Эвертон», у которого состав стоит почти € 500 млн. Сейчас «ириски» находятся всего в трёх очках от зоны вылета, где вместе с «Норвичем» обитают «Бёрнли» и «Уотфорд».

Самый выигрышный календарь у «Бёрнли». Из топ-соперников у команды Шона Дайча остались только «Сити» и «Тоттенхэм», а ещё в запасе есть перенесённый матч с «Астон Виллой». «Уотфорду» же придётся играть с «Ливерпулем», «Сити» и «Челси», а «Эвертону» — с «МЮ», «Ливерпулем», «Челси» и «Арсеналом».

Фото: Getty Images

Календарь «Бёрнли» (даты матча с «Астон Виллой» пока нет): «Манчестер Сити» (2 апреля, д), «Эвертон» (6 апреля, д), «Норвич» (10 апреля, г), «Вест Хэм» (17 апреля, г), «Саутгемптон» (21 апреля, д), «Вулверхэмптон» (24 апреля, д), «Уотфорд» (30 апреля, г), «Астон Вилла» (7 мая, д), «Тоттенхэм» (15 мая, г), «Ньюкасл» (22 мая, д).



Календарь «Уотфорда» (есть перенесённый матч с «Эвертоном», пока без даты): «Ливерпуль» (2 апреля, г), «Лидс» (9 апреля, д), «Брентфорд» (16 апреля, д), «Манчестер Сити» (23 апреля, г), «Бёрнли» (30 апреля, д), «Кристал Пэлас» (7 мая, г), «Лестер» (15 мая, д), «Челси» (22 мая, г).



Календарь «Эвертона» (плюс перенесённый матч с «Уотфордом»): «Вест Хэм» (3 апреля, г), «Бёрнли» (6 апреля, г), «Манчестер Юнайтед» (9 апреля, д), «Кристал Пэлас» (16 апреля, д), «Лестер» (20 апреля, д), «Ливерпуль» (24 апреля, г), «Челси» (1 мая, д), «Лестер» (7 мая, г), «Брентфорд» (15 мая, д), «Арсенал» (22 мая, г).

Гонка бомбардиров. Салах — король

Напоследок про самых забивных игроков этого сезона. Здесь доминирует Мо Салах. Форвард «Ливерпуля» за 27 матчей настрелял 20 голов (пять — с пенальти). Вместе с египтянином в топ-5 находятся двое его одноклубников — Диогу Жота и Садио Мане. А ещё Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» и 37-летний Криштиану Роналду, которому возраст не помешал забить 12 мячей.

За последние два сезона мы привыкли, что в АПЛ нет чемпионской интриги. В ковидный год титул, не оставив конкурентам шансов, забрал «Ливерпуль», а затем так же чётко сработал «Сити». Теперь нас ждёт настоящая рубка. И это прекрасно!