Виктор Мозес сравнивал «Спартак» с «Манчестер Юнайтед», а теперь не приехал на сбор в Тарасовку.

Последний игрок с мировым именем уходит из РПЛ. И это очень печально!

Принадлежащие российским клубам легионеры теперь пользуются новой опцией ФИФА: непринуждённо уехать из РПЛ. И некоторые просто не возвращаются в Россию после летнего отпуска. Так уже поступили трое: Юри Алберто из «Зенита», Арнор Сигурдссон из ЦСКА и Виктор Мозес из «Спартака».

И если потери первых двух футболистов можно назвать косметическими (у «Зенита» комплект с нападающими + ожидается переход Матео Кассьерры; для ЦСКА исландец давно не играл большой лидерской роли), то отъезд Мозеса значит и для «Спартака», и для всей лиги гораздо больше.

РПЛ, скорее всего, теряет футболиста с мировым именем – и это повод вспомнить всё то, что происходило с участием Мозеса в России.

Переход под Луи Армстронга и восхищение «английским» стадионом «Спартака»

Мозес переходил в «Спартак» осенью 2020-го под отрывок из песни Луи Армстронга – Go Down Moses. Так пресс-служба намекнула на ближайший трансфер. И его ждали сильно, ведь 29-летний на тот момент Мозес играл в «Интере» и принадлежал «Челси», а до этого выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Фенербахче». А также вызывался в сборную Нигерии.

Сам полузащитник прокомментировал сообщение «Спартака» с отрывком песни на русском языке: «Сделаем красиво». И выложил в соцсети видео, на котором слушает ту самую песню Армстронга. Дополнительной творческой загадочности добавил генеральный директор «Спартака» (того времени) Шамиль Газизов: «Почему выбрали именно его? Вы увидите».

Виктор Мозес Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Игрок также восхитился спартаковским стадионом и тем, что он похож на английский: «Болельщики находятся близко к полю, всё как в Англии».

Ещё одна деталь того перехода: Мозес был готов возвращаться в «Интер» и даже обсуждал это с Конте, но потом что-то поменялось («Может, сказалась финансовая ситуация»), и тогда директор «Челси» Марина Грановская пообщалась с агентом игрока и объяснила, почему «Спартак» – лучший вариант. «А потом я сам стал гуглить про клуб, посмотрел несколько ярких видео и понял, насколько у команды богатая история, – рассказывал Мозес. – Поэтому довольно быстро дал согласие».

Неочевидный дебют и посвящённый Нигерии первый гол

Из-за того, что Мозес не играл в официальных матчах с конца июля, в конце октября ему было непросто – так что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сдержанно отозвался о его дебютном матче с «Химками» (3:2): «После длинной паузы нельзя ждать от футболиста блестящей игры. К тому же надо понимать, как игрок может войти в игру, даже имея игровой ритм. Но мы увидели от Мозеса отличную передачу на Джордана, видно качество футболиста».

Позитива добавил и сюжет матча: Мозес выходил при счёте 0:1, а с ним на поле спартаковцы перевернули игру. Первый же гол за «Спартак» Виктор забил в матче 12-го тура с «Краснодаром» – я был на той игре и восхищался тому, насколько эмоции главного тренера помогают игрокам «Спартака» побеждать. В том матче Айртон убежал по левому флангу – навесил в штрафную – Понсе поставил корпус и скинул на Мозеса. Дальше – ещё больше изящество. Виктор на замахе убрал защитника и аккуратно забил в дальний угол.

Тот гол Виктор посвятил протестам в Нигерии.

«Блестящая победа. Рад забить свой первый гол за клуб. Сегодня я посвящаю свой гол народу Нигерии. Всему есть предел. Нигерийцы имеют право протестовать и не быть убитыми за это», – написал Мозес в соцсетях.

Контекст происходящего мы тогда подробно описывали на «Чемпионате».

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После завоевания серебра заключил с клубом полноценный контракт (хотя изначально об этом не думал)

Мозес действительно прошёл по маршруту «Челси» – «Спартак». И подписал с московским клубом полноценный контракт на два сезона. Это случилось после завоевания серебра с Тедеско. Газизов рассказывал, что аренда полузащитника обошлась клубу в € 300 тыс., а цена возможного выкупа – € 5 млн.

Дальше – продление соглашения до 2024 года. И красивые слова в адрес клуба.

Виктор Мозес полузащитник «Спартак» «Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» – это мой клуб. С первого дня и до этого момента меня всё устраивает. Это большой клуб, и я счастлив быть частью красно-белой семьи как минимум до 2024 года. С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей. Полюбил каждого в «Спартаке». Я правда счастлив быть здесь!



Здорово, что теперь с нами Паоло Ваноли — топ-тренер, которого я отлично знаю по «Интеру» и «Челси». Мы работали вместе около трёх лет, сейчас это мне сильно помогает. И я сделаю всё, чтобы все вместе мы пришли к успеху».

Уже после осложнения политической ситуации Sky Sports писал, что на Мозеса претендует «Бёрнли». Однако в том числе из-за того, что английским клубам не разрешили подписывать игроков из чемпионатов России и Украины, переход не состоялся.

Мозес полюбил Москву и «Спартак»

Здесь мы собрали цитаты футболиста о городе, клубе, русском холоде и футболе.

«Москва – красивый город, мне здесь нравится. Я рад, что могу концентрироваться на игре. Хочу помогать клубу и партнёрам по команде. Хочу побеждать! В России классная лига. Постепенно привыкаю и получаю радость от футбола». «Ох… Сколько сейчас градусов? Минус девять? Минус шесть? Слышал, будет ещё хуже! Что тут сказать? Надо привыкать. Когда дело доходит до работы, разминаешься, разогреваешься и о холоде уже не вспоминаешь». «Говорю друзьям, что «Спартак» – это российский «Манчестер Юнайтед». Большой клуб, где создана семейная атмосфера. Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакаев, Зобнин… Да и другие парни. Атмосфера отличная. Так что говорю о «Спартаке» только хорошие слова. Ещё бы на улице стало хоть немного теплее». «Я полюбил Москву. Очень красивый город. Ходил в разные рестораны — итальянский, японский. Гулял по центру: был на Красной площади, в «Сити». Зимой, конечно, впечатлили морозы, но тёплых дней тоже было достаточно».

Виктор Мозес Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Работал на любых позициях

Мозес называл себя гибким игроком и говорил, что готов действовать на любой позиции – «там, где считает нужным тренер и где я принесу пользу команде». В «Спартаке» он играл и левого вингера, и располагался справа.

«Как я уже сказал, могу играть везде: в защите, в атаке, на месте «десятки» или нападающего. Везде! В том числе слева!» – ещё одна цитата Мозеса подчёркивает, насколько он универсальный.

Мозес пока не вернулся в «Спартак». Что об этом думают в клубе и за его пределами?

За два сезона в России полузащитник провёл за «Спартак» 53 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять голевых передач.

Капитан команды Георгий Джикия не знал, останется ли Мозес (как и другие легионеры).

Георгий Джикия защитник «Спартака» «За иностранцев я не могу говорить, потому что у нас был разговор с ними, где они говорили, что всё хорошо, всё нормально, а через три недели уехал один, через три-четыре уехал другой. По тому, как ситуация развивается, тяжело в их шкуру влезть и понять, что думают их семьи, родные, близкие, как они переживают, я не могу. Что будет через две, три недели после решения ФИФА с Кофрие, Шамаром, Квинси, Мозесом, я не знаю. Самое главное, что сегодня они с нами, посмотрим, что будет дальше».

В итоге Мозес на летний сбор не прилетел и вызвал самые разные реакции со стороны спартаковских ветеранов.

Александр Мостовой: «Это звоночек для «Спартака». Нужно быть ко всему готовыми. Тем более у них все карты. Просто берёт и уезжает. Почему нет. Хотя Мозесу здесь ничего не мешает. Он один из лучших в «Спартаке». Мог бы и остаться».

Валерий Кечинов: «Огромная потеря для «Спартака». Мозес был одним из лидеров команды, от которого всегда шёл креатив. Он брал смело игру на себя. Делал отличные передачи, после которых забивались голы. Безусловно, это будет потерей для «Спартака» с учётом того, что потеряли Бакаева. Мозес – отличный футболист, найдутся клубы, которые захотят его приобрести. Виктор – мастер».

Анзор Кавазашвили (в разговоре с «СЭ»): «Потеря Мозеса прилично отразится на игре полузащиты «Спартака». Он один из тех, кто постоянно играет на одном уровне. Причём хорошем. Жаль, что он не приехал».

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Пока что Мозеса нет на тренировочном сборе в Тарасовке.

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