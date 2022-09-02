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Трансферы 2022: Криштиану Роналду безвылазно осел на скамейке «Манчестер Юнайтед» — зря пошёл на конфронтацию с клубом

Криштиану Роналду закопал сам себя. Расплата за недальновидность будет тяжёлой
Михаил Георгиев
Роналду безвылазно осел на скамейке «МЮ»
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Португальцу не стоило идти на открытую конфронтацию с «МЮ».

Криштиану Роналду остался в «Манчестер Юнайтед» после завершения трансферного окна. Португалец пропустит сезон Лиги чемпионов и выступит в столь нелюбимой Лиге Европы. А сезон начал на скамейке – четыре из пяти стартовых матчей АПЛ Роналду начал в запасе. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг ясно даёт понять, что пока видит португальца в качестве запасного.

Роналду недальновидно пошёл на открытую конфронтацию с клубом

Криштиану очень хотел играть в ЛЧ. Он полагал, что без проблем трудоустроится в каком-то элитном клубе, поэтому пошёл на открытую конфронтацию с «МЮ». Португалец пропустил предсезонные сборы. Однако Криштиану не стоило делать столь поспешных выводов и демонстрировать открытое пренебрежение к клубу, с которым у него действующий контракт. Даже если он не видел себя его частью.

«Бавария», «Атлетико», «Челси», «Наполи», «Интер», «Милан» и другие участники Лиги чемпионов поочерёдно отказывали Криштиану. В случае «Баварии» публично и неоднократно о нежелании подписывать португальца заявляли функционеры Оливер Кан и Хасан Салихамиджич. В конце июля 37-летний Роналду осознал, что всё-таки его ценность в глазах топ-клубов заметно снизилась и он вполне может остаться в Манчестере.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Michael Regan/Getty Images

Криштиану пересмотрел своё поведение, вернулся в расположение «МЮ», включился в рабочий процесс, но было уже поздно. Были даже слухи, что доверие со стороны тен Хага и одноклубников пропало, а игроки «Юнайтед» были рады новостям о желании Роналду уйти – это если верить достаточно авторитетному ESPN (который ссылался на источник в команде). Ранее подобную информацию публиковал The Telegraph.

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Остальные сотрудники «Юнайтед» тоже пересмотрели отношение к Роналду. The Athletic сообщил, что форвард выражал недовольство структурой управления клубом, логистикой, осуществлением различных операций и уровнем инфраструктуры клуба. Португалец жаловался на то, что у «МЮ» нет спортивного директора. Он высказал эту мысль, несмотря на то что эти функции выполняет директор по футбольным вопросам Джон Мерто.

Какое-то время «Юнайтед» мирился с прихотями Роналду. В частности, «МЮ» отремонтировал бассейн и сауну, которые не реконструировались с момента ухода Криштиану из клуба в 2009 году. Этого явно было недостаточно, чтобы успокоить футболиста.

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«Манчестер Юнайтед» не собирается идти на поводу у Криштиану

Постепенно терпение «Манчестер Юнайтед» в отношении Роналду заканчивалось. В контракте нападающего прописан пункт, согласно которому его зарплата в случае непопадания в Лигу чемпионов должна снизиться с £ 480 тыс. до £ 360 тыс. в неделю. Криштиану считает это несправедливым, но клуб не волнует мнение игрока, утверждает The Times.

Проблемы Роналду не ограничиваются одними лишь деньгами. Эрик тен Хаг – новая личность в организации. Тренер лояльно относится к Криштиану, уважительно о нём высказывается и много раз говорил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с легендарным игроком. Но также тен Хаг стал открыто выражать недовольство физическим состоянием форварда.

Голландец не собирается предоставлять Роналду игровое время просто из-за его именитости. Об этом стало ясно на старте нового сезона АПЛ. Роналду не отметился результативными действиями по итогам пяти туров. У 37-летнего форварда всего один выход в основе – против «Брентфорда» во 2-м туре (0:4) он отыграл все 90 минут.

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Тен Хаг сделал выводы после поражения от «Брентфорда». Криштиану начал стабильно выходить на замену во втором тайме. Результат команды при этом улучшился – «Юнайтед» выиграл три последних встречи. Менять свой подход тренер пока не собирается: «Как человек всегда рассматриваешь разные варианты, но как тренер ты должен принимать самые подходящие решения», — лаконично ответил тен Хаг на вопрос о выводе Роналду и Магуайра из стартового состава.

Вот ещё пара цитат тренера о Криштиану:

  • «По мере того, как Криштиану и Каземиро будут прибавлять, приближаться к оптимальной форме, у нас будет больше возможностей усилить команду. Мы рассчитываем на весь наш состав».
  • «Сейчас только начало сезона. У нас команда, не только стартовый состав. Вы могли в этом убедиться. Те, кто сейчас на скамейке, могут сыграть через неделю, две или три».
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Ситуация для Роналду выходит тяжёлая: пропустив сборы, Роналду, по сути, сам себя закопал – по словам и действиям тен Хага кажется, что Криш просто не готов играть в старте. А теперь в ротации добавится и Антони, приобретённый у «Аякса» – вернуться в лидеры команды (в отношениях с которой, по сообщениям СМИ, у португальца проблемы) будет очень сложно.

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