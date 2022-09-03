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Как бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго играет во Франции за «Марсель»: реакция прессы, статистика

«Нельзя так играть!» Любимец фанатов «Спартака» столкнулся с трудностями во Франции
Кирилл Закатченко
Самуэль Жиго столкнулся с трудностями
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В России Жиго получил всего одну красную карточку за четыре года, а на родине его удалили в третьем матче.

В мае нынешнего года защитник Самуэль Жиго ярко попрощался с болельщиками «Спартака» в переполненных «Лужниках». О его уходе в «Марсель» было известно ещё зимой, однако футболист отыграл вторую половину сезона на правах аренды. Жиго покинул «Спартак» с приятными воспоминаниями — команда завоевала Кубок России, а защитник красочно отпраздновал победу в раздевалке.

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Жиго сразу попал в основу, но последний матч провалил

Любопытный факт: 28-летний француз до нынешнего сезона ни разу не играл в Лиге 1. Когда-то Жиго выступал на родине — провёл больше 30 матчей за клуб «Арль-Авиньон». Но они пришлись на второй по силе дивизион французского футбола. А теперь Самуэль оказался в одном из самых популярных клубов страны, который к тому же сыграет в Лиге чемпионов.

В начале июля «Марсель» объявил о расставании с главным тренером — Хорхе Сампаоли продержался на своём посту полтора года. По информации RMC Sport, причиной для прекращения сотрудничества стали разногласия по трансферам. Аргентинский специалист рассчитывал на приобретение опытных игроков, а президент клуба — на сохранение трансферного баланса. Спустя несколько дней после ухода Сампаоли «Марсель» назначил на вакантный пост Игора Тудора, ранее работавшего с «Вероной».

«Я беседовал с Сампаоли по телефону в январе, а потом увидел его, когда команда вышла из отпуска, — говорил Жиго. — В следующие несколько дней мы проходили медосмотр, а потом узнали, что тренер уходит. К сожалению, такое бывает. Теперь у нас новый тренер, нужно адаптироваться к его требованиям. Тудор знает, чего хочет. Он просит игроков выкладываться по полной программе и в атаке, и в обороне».

Самуэль Жиго

Самуэль Жиго

Фото: om.fr

В новом сезоне Жиго отыграл три с половиной матча в чемпионате Франции. Каждый он начинал в стартовом составе.

«Марсель» — «Реймс» — 4:1. У Жиго один удар в створ ворот, шесть выигранных единоборств в воздухе, один перехват, один заблокированный удар, 86,2% точных передач, 39 касаний мяча, одна жёлтая карточка. Его оценка от WhoScored — 7,06 (пятый результат в команде).

«Брест» — «Марсель» — 1:1. Два выигранных единоборства в воздухе, один перехват, два заблокированных удара, 83% точных передач, 76 касаний мяча. Оценка от WhoScored — 7,25 (второй результат в команде).

«Марсель» — «Нант» — 2:1. Три выигранных единоборства в воздухе, один перехват, 86,8% точных передач, 45 касаний мяча, красная карточка. Оценка от WhoScored — 4,74 (худший результат в команде).

«Марсель» — «Клермон» — 1:0. Одно выигранное единоборство в воздухе, один перехват, 87,2% точных передач, 43 касания мяча. Оценка от WhoScored — 6,67 (девятый результат в команде).

Матч с «Нантом» оказался для Жиго самым провальным. На 76-й минуте он откровенно схватил руками в своей штрафной площади соперника и заработал вторую жёлтую карточку. К тому моменту «Марсель» выигрывал с разницей в два мяча, но соперник благодаря реализованному пенальти сократил отставание до минимума.

«По правде говоря, это был глупый фол, — прокомментировал эпизод с удалением француз. — Я неправильно оценил обстановку. Жаль, ведь я прекрасно чувствовал себя, особенно в первом тайме. Но это часть футбола. Нужно стереть из памяти подобные ошибки. Вернувшись в раздевалку, я был очень разочарован, поскольку оставил команду вдесятером. Я нарушил правила в своей штрафной площади, а соперник реализовал пенальти. Хорошо, что мы всё-таки одержали победу. В России я получил всего одну красную карточку за четыре года. А здесь арбитры свистят гораздо чаще и энергичнее. После этого начинаются крики, споры. Мне нужно играть осторожнее».

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В итоге Жиго пропустил матч 4-го тура с «Ниццей» (3:0) по причине дисквалификации. Кстати, без него в составе «Марсель» впервые в сезоне отыграл на ноль. А в игре с «Клермоном» Жиго провёл на поле всего 45 минут, после чего его заменили из-за повреждения. После матча Тудор сказал, что защитника убрали с поля в целях предосторожности.

Игор Тудор

Игор Тудор

Фото: Will Matthews/Getty Images

Что писали во Франции об игре защитника после матча с «Нантом»

Football de Marseille: «Новичок Жиго пока действует неубедительно. Нельзя так играть! Центральный защитник ещё не попал в ритм Лиги 1, поскольку нападающие «Нанта» регулярно убегали от него. Самуэль заработал удаление и поспособствовал назначению пенальти в ворота «Марселя». Мы ждём от него более уверенной игры».

SoFoot: «Неубедительный выход на поле защитника, который оставил команду в меньшинстве за 15 минут до окончания встречи. Видимо, торопился на ужин».

MaxiFoot: «В первом тайме Жиго сделал ставку на свои физические данные, благодаря которым выиграл несколько единоборств. А вот после перерыва футболисты «Нанта» легко убегали ему за спину. В итоге защитник заработал пенальти и удаление».

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FootMercato: «На старте сезона Жиго немного лихорадит. В матче с «Нантом» он совершил фол в штрафной площади, которого можно было избежать. Оставил команду в меньшинстве и справедливо получил низкие оценки от прессы».

L’Equipe: «Сложная игра для Самуэля. Футболисты соперника несколько раз переигрывали его. В итоге всё завершилось удалением и пенальти. Жиго необходимо повысить уровень концентрации».

Le Figaro: «Марсель» создал себе неплохое преимущество, однако Жиго чуть всё не разрушил. Совершил ненужный фол, оставил команду в меньшинстве, а соперник получил право на пенальти».

В игре с «Клермоном» Жиго смотрелся неплохо в течение тайма, хотя у него было не так много работы. А потом игрок почувствовал дискомфорт и покинул поле. На старте сезона во Франции Самуэль столкнулся с трудностями — провалил матч с «Нантом», а потом получил повреждение в следующей игре.

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