Чемпионат мира может начаться с громкого скандала, но вероятность невысока.

Катару сдадут матч открытия ЧМ-2022? Всё об игре: где смотреть, когда начало, кто фаворит

Дождались! Чемпионат мира — 2022 стартует уже сегодня, 20 ноября. В матче открытия главного футбольного турнира года сыграют сборные Катара и Эквадора. Ниже — главная информация об этой встрече.

Катар — Эквадор: где пройдёт матч, время начала

Первый матч предстоящего чемпионата мира состоится в городе Эль-Хаур на стадионе «Эль-Байт», который вмещает 60 тыс. зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

А обслужит встречу 46-летний итальянский арбитр Даниэле Орсато. Этот судья станет первым представителем своей страны, которому доверили матч открытия чемпионата мира. При этом финалы мундиаля итальянцы обслуживали трижды.

Стадион «Эль-Байт» Фото: David Ramos/Getty Images

Где смотреть матч открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор?

Матч открытия чемпионата мира покажет федеральный канал «Матч ТВ». Прямая трансляция встречи начнётся в 18:45 мск.

А перед игрой на стадионе состоится церемония открытия чемпионата мира, которую также можно будет посмотреть на «Матче». Трансляция стартует в 17:40 мск.

История встреч сборных Катара и Эквадора

До сегодняшнего матча сборные Катара и Эквадора встречались трижды, и все эти игры были товарищескими. Два матча состоялись в 1996 году: сначала была ничья (1:1), а затем — победа эквадорцев (2:1).

В последний на данный момент раз команды встречались в 2018-м: тот остросюжетный матч завершился в пользу катарцев — 4:3.

Скандал перед матчем Катар — Эквадор

За три дня до матча в сети появилась информация, что катарские шейхи подкупили восьмерых эквадорских футболистов, чтобы те сдали матч открытия. Сумма предполагаемого подкупа щедрая — € 7,1 млн. По сценарию хозяева турнира должны были победить со счётом 1:0 и забить единственный гол во втором тайме. Правда, эта история не так проста, как может показаться. Подробности — в нашем материале.

Прогноз на матч Катар — Эквадор

Букмекеры считают фаворитом сборную Эквадора. Коэффициент на южноамериканскую команду составляет 2.45, на Катар — 3.40. При этом букмекеры уверены, что голов в этом матче много не будет. Получается, теория про подкуп разбита?

Календарь и турнирная таблица чемпионата мира

Матч открытия станет единственным на чемпионате мира 20 ноября. Зато завтра, 21 ноября, нас ждут сразу три встречи: Англия — Иран, Сенегал — Нидерланды и США — Уэльс.

Полное расписание чемпионата мира — 2022 в Катаре доступно по ссылке.

Сборные Катара и Эквадора выступят в группе A. Их соперниками в ходе группового этапа станут Нидерланды и Сенегал. Более подробно о составах групп и командах-участницах можно узнать здесь.