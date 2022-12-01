Испания устроит ещё один разнос? В группе E на ЧМ-2022 назревает мощная сенсация! LIVE

Привет, друзья! В первый день зимы на чемпионате мира 2022 года в Катаре определятся ещё четыре участника плей-офф — лучшие команды групп Е и F. В 18:00 по Москве свои последние матчи на предварительном этапе начнут команды Марокко, Канады, Хорватии и Бельгии.

Приглашаем вас вместе с нами последить за противоборством команд Канады и Марокко. «Кленовые листья» уже лишились шансов на выход в 1/8 финала, но ещё могут внести вклад в итоговое распределение мест в таблице. У африканцев стимулы ещё более весомые — плей-офф совсем рядом!

Схватка испанцев с японцами обещает быть не менее ожесточённой и по-своему прекрасной. Столкновение разных футбольных философий!

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию решающих матчей игрового дня. Будьте с нами!