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Чемпионат мира — 2022: Канада — Марокко, прямая онлайн-трансляция, где смотреть матч, Япония — Испания, 1 декабря

Испания устроит ещё один разнос? В группе E на ЧМ-2022 назревает мощная сенсация! LIVE
Андрей Гуров Кирилл Закатченко
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Предпоследний день группового турнира — онлайн.

Привет, друзья! В первый день зимы на чемпионате мира 2022 года в Катаре определятся ещё четыре участника плей-офф — лучшие команды групп Е и F. В 18:00 по Москве свои последние матчи на предварительном этапе начнут команды Марокко, Канады, Хорватии и Бельгии.

Приглашаем вас вместе с нами последить за противоборством команд Канады и Марокко. «Кленовые листья» уже лишились шансов на выход в 1/8 финала, но ещё могут внести вклад в итоговое распределение мест в таблице. У африканцев стимулы ещё более весомые — плей-офф совсем рядом!

Схватка испанцев с японцами обещает быть не менее ожесточённой и по-своему прекрасной. Столкновение разных футбольных философий!

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию решающих матчей игрового дня. Будьте с нами!

📺 Где смотреть матчи Хорватия — Бельгия, Коста-Рика — Германия, Япония — Испания
Live Олег Лысенко

📺 Где смотреть матчи Хорватия — Бельгия, Коста-Рика — Германия, Япония — Испания

Расписание трансляций ЧМ-2022 на 1 декабря:

  • 17:45 мск. Хорватия — Бельгия. «Матч ТВ»
  • 17:45 мск. Канада — Марокко. «Матч! Страна»
  • 21:45 мск. Коста-Рика — Германия. «Матч! Страна»
  • 21:45 мск. Япония — Испания. «Матч ТВ»
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