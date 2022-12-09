«США дали визу, а эти мутят». Российского футболиста не пускают на матч в Великобританию

Вратарь «Байера» Андрей Лунёв не поможет команде в контрольном матче с «Рейнджерс». Встреча состоится в Шотландии 10 декабря, и российский вратарь не примет в ней участия.

Причину назвал агент футболиста Антон Смирнов. По его словам, Лунёву не выдали визу и разрешение на въезд в Великобританию. Смирнов написал об этом в телеграм-канале.

— А вот и геополитика. «Байеру» сегодня лететь в Глазго на товарищеский матч с «Рейнджерс», всеми получены визы и разрешения на въезд, кроме… Андрея. И никакой информации ни по отказу, ни по срокам. Поездка, похоже, сорвалась.

Я всегда говорил, что бритиши — главные враги России. Даже америкосы дали визу на три года, а эти мутят… А потом нам будут рассказывать: «Футбол и спорт вне политики». Ну да, ну да.

Это не первый случай, когда футболиста с российским паспортом не пускают в Европу. В октябре нынешнего года футболист «Хапоэля» Магомед-Шапи Сулейманов не полетел с командой на матч группового этапа Лиги конференции с «Лехом» (0:0). Всё дело в том, что ему не разрешили въезжать на территорию Польши.

Лунёв переехал в Германию летом 2021 года. До этого он выступал в России за «Зенит», но покинул команду в связи с истечением срока контракта. Пока вратарю не удалось завоевать место в основном составе, он довольствуется ролью резервиста. После перехода в «Байер» Андрей отыграл всего лишь три официальных матча.

В этом сезоне Лунёв вышел на поле во встрече 2-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (1:2). Позднее стало известно, что Андрей получил травму, когда выбивал мяч. По этой причине он выбыл из строя на полтора месяца. После возвращения россиянин не провёл ни одного официального матча. Контракт Лунёва с «Байером» истекает ближайшим летом. Ранее журналист немецкого издания Kicker Стефан фон Нокс высказал предположение, что в следующем сезоне у «Байера» появится новый второй вратарь.