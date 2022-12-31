Звёзды футбола, которые завершили карьеру в 2022 году. Каждый стоил десятки миллионов

Без такого топа не обходится ни один итоговый цикл года. 2022-й — не исключение. Смотрите, для кого он стал последним в карьере. В списке мастера, на пике карьеры стоившие от € 20 млн и выше.

Гари Кэхилл, 37 лет

Последний клуб: «Борнмут»

Стоимость на пике: € 20 млн

Гари Кэхилл Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Гари довольно поздно, в 26 лет, дослужился до топ-клуба, но это не помешало ему собрать шикарную коллекцию трофеев с «Челси». С великаном Кэхиллом в центре обороны лондонцы по два раза побеждали в АПЛ, Кубке лиги и Лиге Европы, выигрывали Лигу чемпионов и Кубок Англии. С 2017 по 2019 год Кэхилл выводил команду на поле на правах капитана.



О сборной воспоминания у него остались более противоречивые. За четыре больших турнира (по два ЧМ и Евро) англичане не взяли ни одной медали. После Кубка мира в России Гари попросил тренера Саутгейта больше его не беспокоить, а спустя год попрощался и с «Челси». Пару сезонов защитник отработал в «Кристал Пэлас», а заканчивал в ещё более скромном «Борнмуте». Финиш карьеры у ветерана вышел явно не таким, о каком он мечтал. После удаления в матче с «Барнсли» в конце января более Кэхилл на поле не показывался — либо скучал на лавке, либо вовсе отсутствовал в заявке.

Лоран Косельни, 37 лет

Последний клуб: «Бордо»

Стоимость на пике: € 22 млн

Лоран Косельни Фото: Michael Regan/Getty Images

Француз с польскими корнями Косельни отыграл 18 лет на высшем уровне, а чемпионом так и не стал. Ни с клубом, ни со сборной. Отчасти из-за преданности «Арсеналу», отчасти — из-за банального невезения. С лондонцами Лоран трижды брал Кубок Англии и дважды — Суперкубок, но АПЛ им так и не покорилась. С Францией — проиграл финал домашнего чемпионата Европы Португалии. Золотой для страны ЧМ-2018 Косельни пропустил из-за травмы. Прими Лоран в начале 2010-х предложение «Барселоны», список достижений у него был бы богаче. А так «Арсенал» остался его единственной зарубежной командой.

Летом 2019-го Косельни вернулся на родину, но красивого прощания с футболом не вышло. В начале 2022-го «Бордо» исключил ветерана из заявки, аргументировав это тем, что его зарплата (€ 3 млн в год) стала неподъёмной для клуба. Спустя два месяца Лоран объявил о завершении карьеры.

Джон Оби Микел, 35 лет

Последний клуб: «Кувейт»

Стоимость на пике: 23 млн

Джон Оби Микел Фото: Clive Mason/Getty Images

Начало английского периода карьеры нигерийца Микела напоминало сюжет детектива с элементами триллера. По достижении 18-летия африканский талант заключил контракт с «Манчестер Юнайтед», был представлен на официальном сайте клуба и прилюдно расписался в любви к этой команде на специальной пресс-конференции. Но у сэра Алекса Джон не сыграл ни минуты. Права на юниора предъявил «Челси», заявив о предварительной договорённости с футболистом и его агентами. Перед матчем «Лина» на Кубок Норвегии Микел бесследно исчез из расположения команды. Второй тренер «МЮ» Карлуш Кейруш назвал произошедшее — ни много ни мало — киднепингом. Только через девять дней футболист «нашёлся» в Лондоне. Он сообщил, что контракт с «МЮ» подписал под давлением и вообще с детства за «Челси». Мировое соглашение с «Манчестером» и «Лином» стоило Роману Абрамовичу £ 16 млн: £ 12 млн — первым и £ 4 млн — вторым.

История Джона на «Стэмфорд Бридж» оказалась долгой и преимущественно счастливой. За 11 лет в Лондоне Микел завоевал все возможные английские трофеи и оба главных европейских. В «МЮ» он, возможно, выиграл бы даже больше, но кто знает, как у него сложилось бы на «Олд Траффорд»? В любом случае карьеру Джон сделал на зависть многим. Только концовка её вышла скомканной. В июле 2021-го опорник разорвал соглашение со «Сток Сити» ради «жирного» контракта на Ближнем Востоке ($ 4 млн в год), а через четыре месяца его самого выставили за дверь в «Аль-Кувейте». Причины разрыва стороны так и не сообщили. Почти год Микел просидел без работы и в сентябре 2022-го официально оставил футбол.

Эрнанес, 37 лет

Последний клуб: «Спорт Ресифи»

Стоимость на пике: € 25 млн

Эрнанес Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

В конце нулевых центральный полузащитник «Сан-Паулу» считался одним из самых одарённых футболистов своего поколения в Южной Америке, но только в 25 лет переехал в Европу. За семь сезонов в Италии Эрнанес прошёл через три серьёзных клуба («Лацио», «Ювентус», «Интер»), одно время регулярно привлекался в сборную Бразилии, но прямо-таки суперзвездой так и не стал.

В начале 2017-го Эрнанес неожиданно сорвался в Китай, но задержался в «Хэбэе» всего на полгода. После этого он вернулся на родину, где и доиграл до мая 2022-го. Последним клубом хавбека был «Ресифи».

Макси Родригес, 41 год

Последний клуб: «Ньюэллз Олд Бойз»

Стоимость на пике: € 25 млн

Макси Родригес Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Аргентинский вингер начинал в Европе со скромных испанских «Овьедо» и «Эспаньола», но всё-таки достиг топ-клубов. В 2005 году он попал в «Атлетико», а спустя пятилетку удостоился приглашения «Ливерпуля». Правда, на «Энфилд» Макси попал не в лучшее для клуба время: к тому времени красные 20 лет не первенствовали в Англии. Не преуспели и с Родригесом. Но «Ливерпуль» в резюме — это в любом случае почётно, а АПЛ — крутой опыт вне зависимости от занятых мест.

Главным же клубом в жизни Максимилиано был и остался родной «Ньюэллз Олд Бойз». В эту команду он приходил трижды — ребёнком, взрослым мастером и, наконец, ветераном. Там и финишировал как профи. Прошлой зимой серебряный призёр ЧМ-2014 внезапно возобновил карьеру в клубе «Хьюз», но это уже чистое любительство — региональная лига.

Диего, 37 лет

Последний клуб: «Фламенго»

Стоимость на пике: € 29 млн

Диего Фото: Franklin Jacome/Getty Images)

Летом 2004-го «Порту» устроил распродажу победителей Лиги Европы и Лиги чемпионов. За большие деньги ушли Деку, Рикарду Карвалью и Паулу Феррейра, за чисто символические — Аленичев. На повышение — в «Челси» Абрамовича — отправился Жозе Моуринью. Взамен клуб традиционно набрал талантливой молодёжи. 19-летнего Диего «Порту» купил за € 7 млн в «Сантосе». В полной мере заменить Деку молодому бразильцу не удалось, но португальский трамплин он тоже использовал по назначению — уже через пару лет улетел в Германию.

Путешествие Диего по Европе растянулось на 12 лет и включило пять футбольных стран. В каждой он что-нибудь да выигрывал, за исключением, как ни странно, Италии. «Ювентус» — самый статусный клуб в послужном списке хавбека, но в Турине он пробыл всего год. Странная вышла история: по итогам 2009-го Диего включили в список претендентов на «Золотой мяч», а уже летом 2010-го туринцы продали его в «Вольфсбург». Почти вдвое дешевле, чем сами купили! Из потраченных на бразильца € 27 млн «Юве» отбил только € 15,5 млн. В 2016-м Диего вернулся на родину, во «Фламенго», где и доиграл до ноября этого года.

Рамирес, 35 лет

Последний клуб: «Палмейрас»

Стоимость на пике: € 30 млн

Рамирес Фото: Jose Jacome — Pool/Getty Image

В конце нулевых Рамирес дважды мог оказаться в России. «Локомотиву» молодой хавбек отказал, а ЦСКА так и не сформулировал своё предложение «Крузейро». Далёкой Москве бразилец предпочёл более близкий и понятный Лиссабон. И не ошибся. Одного яркого сезона в Португалии Рамиресу хватило, чтобы привлечь внимание «Челси». «Бенфика» тоже внакладе не осталась: купили за € 7,5 млн — продали за € 22 млн. Почти втрое дороже!

В Лондоне Рамирес забивал относительно нечасто, но, как правило, красиво и в самые важные моменты. Дважды его голы признавались болельщиками синих лучшими в сезоне. Его же удар помог «Челси» выбить «Барселону» в полуфинале победной для себя Лиги чемпионов. На следующий год Рамирес уже тряс над головой кубок Лиги Европы. В финале синие обыграли не чуждую бразильцу «Бенфику». В начале 2016-го Рамирес был куплен «Цзянсу» за рекордные для китайского футбола £ 25 млн, но из четырёх лет контракта отработал только два с половиной. Год легионер вообще не играл и расторг соглашение за шесть месяцев до его истечения. Оказалось — очень своевременно! В том же 2020-м Рамирес взял три трофея с «Палмейрасом», включая престижный Кубок Либертадорес, и… покинул команду. Но только в 2022-м он официально объявил о прекращении выступлений.

Арда Туран, 35 лет

Последний клуб: «Галатасарай»

Стоимость на пике: € 35 млн

Арда Туран Фото: Ferhat Zupcevic/Getty Images

Арда — легенда сборной Турции. По количеству матчей за национальную команду (100) он занимает пятое место в исторической таблице, а по голам (17) делит девятое-десятое с Хаканом Чалханоглу. Из клубов особое место в жизни Турана занимает «Галатасарай». В этой команде он воспитывался, начинал играть и поднимал первые трофеи. В ней же и закончил, символично замкнув свой футбольный круг.

Но самый продуктивный период с точки зрения титулов Арда провёл в «Атлетико». С этой командой он выиграл оба главных трофея Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Был в финале ЛЧ. Стать столь же важной фигурой для «Барселоны» турку не удалось, но и это время потраченным впустую точно не было. Ещё плюс четыре чаши в домашний музей. В прошлом сезоне ветеран чаще лечился, чем играл. Арда прислушался к сигналам организма и сказал себе «стоп». Карьера и так удалась.

Джек Уилшир, 30 лет

Последний клуб: «Орхус»

Стоимость на пике: € 30 млн

Джек Уилшир Фото: Julian Finney/Getty Images

Уилшир стремительно ворвался в большой футбол и до обидного быстро финишировал. Арсен Венгер запустил воспитанника клуба в Премьер-лигу в неполные 17 лет — так рано в «Арсенале» никто не дебютировал. Игрок был безусловно талантливый, но крайне травматичный. Редакторы Transfermarkt, ответственные за Англию, насчитали у Джека 18 повреждений различной степени тяжести. Проблемы со здоровьем не позволили Уилширу в полной мере реализовать свой потенциал и обусловили преждевременный уход из профессии.

«Арсенал» дважды отправлял игрока в аренду, прежде чем бесплатно отпустить в «Вест Хэм». После расставания с «Борнмутом» Уилшир больше полугода сидел без дела. Попытка перезапустить карьеру в менее интенсивном и жёстком датском футболе успехом тоже не увенчалась. 6 июля «Орхус» сообщил, что не станет продлевать контракт с англичанином, а через два дня Джек объявил о завершении карьеры. Теперь он тренирует юношей в родном «Арсенале».

Карлос Тевес, 38 лет

Последний клуб: «Бока Хуниорс»

Стоимость на пике: € 40 млн

Карлос Тевес Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

История Тевеса — готовый сценарий для мотивирующего байопика. Трудное детство — слишком слабое клише для ранних годов Карлитоса. Его биологический отец был убит в перестрелке, а мать не могла в одиночку воспитывать младенца. Родителей Тевесу заменили сестра мамы с мужем. Шрамы на лице Карлоса — напоминание о серьёзном ожоге и двух месяцах в реанимации. Он рос в одном из самых криминальных районов Буэнос-Айреса и признавался, что, если бы не футбол, сейчас, возможно, был бы в тюрьме или в могиле. Его братья попали по первому адресу: один за вооружённое ограбление, второй — за хранение оружия. Карлоса вывел в люди спорт. В глазах простых аргентинцев он самый что ни на есть народный футболист. На родине его обожают.

Где бы не играл Тевес — везде помногу забивал. В Манчестере становился чемпионом с обоими местными клубами. С «Ювентусом» брал все три итальянских трофея (скудетто — дважды). Только со сборной бомбардиру жутко не везло: четырежды (!) он становился вице-чемпионом с Аргентиной — трижды на Кубке Америки и раз на Кубке конфедераций.

Возможно, Карлитос до сих пор пылил бы. Покидая в 2021 году клуб своей юности, он сказал: «Я бы мог играть и до 42, но не в «Бока Хуниорс». Тевес рассчитывал продлить свой футбольный век в команде попроще, но, видно, не нашёл где и летом 2022-го объявил об уходе. Своё решение Карлос объяснил не лучшим моральным состоянием после смерти приёмного отца Сегундо от ковида. «Он был моим главным болельщиком», — отметил футболист.

Франк Рибери, 39 лет

Последний клуб: «Салернитана»

Стоимость на пике: € 50 млн

Франк Рибери Фото: Alex Livesey/Getty Images)

В первые годы карьеры Рибери не засиживался на одном месте и часто менял команды. Всё изменилось в 2007 году. Француз подписал контракт с «Баварией», который потом неоднократно продлевал. В общей сложности его мюнхенская история продлилась 12 лет и принесла ему 23 (!) трофея. Особняком среди них стоят кубки Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира и Суперкубок УЕФА. При этом наивысшего достижения в национальной команде Франк добился, будучи игроком «Марселя». Со своего первого большого турнира, ЧМ-2006 в Германии, Рибери приехал домой с серебряной медалью.

Последние годы карьеры француз посвятил изучению итальянской Серии А. Два сезона Рибери отработал в «Фиорентине» и один — в «Салернитане». Сохранение последней прописки в высшем дивизионе активировало опцию автоматической пролонгации контракта Франка, но участившиеся травмы не позволили ему отыграть ещё один сезон. В октябре Рибери закончил выступления, но остался в клубе помогать главному тренеру Давиде Николе.

Жерар Пике, 35 лет

Последний клуб: «Барселона»

Стоимость на пике: € 50 млн

Жерар Пике Фото: Matthias Hangst/Getty Images

2022 год — во всех отношениях переломный для яркого каталонского защитника. В течение нескольких месяцев Пике пережил сразу два мощнейших потрясения — тяжёлый развод с (некогда) любимой женщиной и матерью своих двоих сыновей Шакирой и резкий уход из футбола. По крайней мере, со стороны он выглядел именно так, как импульсивное и совершенно нерациональное (при действующем-то контракте!) решение.

Так или иначе, Пике будут помнить. Поклонники — как классного защитника и чемпиона по духу, недруги из Мадрида — как неугомонного тролля. Новая жизнь Жерара обещает быть не менее насыщенной. Ещё действующим игроком Пике учредил медиаинвестиционную группу «Космос» и приобрёл сразу два футбольных клуба («Андорра» и «Химнастик Манреса») и одну киберспортивную команду. В сезоне-2022/2023 «Андорра» впервые в истории стартовала во втором испанском дивизионе. При таких разносторонних интересах и высоких амбициях явление Пике в политику кажется делом времени.

Гонсало Игуаин, 35 лет

Последний клуб: «Интер Майами»

Стоимость на пике: € 75 млн

Гонсало Игуаин Фото: Michael Regan/Getty Images

В жизни Игуаина были только большие клубы — за исключением разве что последнего. Ну так и голеадор он незаурядный и, соответственно, дорогой. «Реал» покупал Пипиту за € 12 млн, «Наполи» — за € 39 млн, а «Ювентус» — за € 90 млн. И везде Гонсало подтверждал высочайший бомбардирский класс. В списке топ-снайперов сборной Аргентины Игуаин шестой — между Марадоной и Ди Марией. Наверное, мог бы забраться и повыше, а то и выиграть Кубок мира.

Осенние матчи «Интер Майами» показали, что Гонсало и поныне в порядке: в ходе пятиматчевой результативной серии Игуаин настрелял семь голов и, наверное, мог бы рассчитывать на внимание тренера сборной. Но эту страницу в жизни нападающий закрыл ещё в 2019 году, а теперь и в клубе закончил. Возможно, в обоих случаях поторопился. Всё-таки 35 лет — не критический возраст в футболе. Месси подтвердит.

Использованы данные Transfermarkt.