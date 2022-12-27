«Позор тебе!» Болельщики в ярости от необычного отпуска Погба

Поль Погба – один из самых противоречивых игроков своего поколения. Уникальный по набору качеств футболист, которому природа дала всё, чтобы считаться лучшим полузащитником мира. Но карьеру Поля портят постоянные скандалы, выходки и неприятности, которые тянутся за ним шлейфом. Погба в очередной раз оказался в ситуации, когда он вызвал гнев болельщиков.

Француз в одной из своих соцсетей опубликовал фото с горнолыжного курорта. Казалось бы, что в этом такого? А всё дело в том, что Погба пропустил начало сезона и чемпионат мира в Катаре из-за серьёзной травмы мениска. В сентябре 2022 года он перенёс операцию. Хирург Погба сообщал, что игроку потребуется около восьми недель для возвращения к тренировкам. Но после возобновления занятий Поль ещё повредил и мышцу бедра. А затем фанаты видят, как одна из главных надежд «Ювентуса» на успешную вторую половину сезона катается на лыжах.

Поль Погба на отдыхе Фото: Из личного архива футболиста

«Иди тренироваться, брат, твоё время уходит», – отмечает один из болельщиков в комментариях.



Другой фанат «Ювентуса» добавил: «Не в достаточной форме, чтобы играть, но в хорошей, чтобы кататься на лыжах».



Один из поклонников «МЮ», бывшего клуба Погба, радуется, что француз больше не в клубе: «Так рад, что он больше не в «Юнайтед»!»



«Ты случайно не тот парень, что пытался играть в футбол несколько лет назад?» – иронизирует один из людей в комментариях.



«Вы тоже катаетесь на сноуборде со сломанным коленом? Иди работай, позор тебе, осёл!» – пишет разозлённый болельщик «Юве».



«Он хочет не вернуться на поле, а продолжить валять дурака», – негодует ещё один человек в комментариях.

Отметим, что недавно в неприятную ситуацию с горными лыжами попал голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер. После неудачного ЧМ-2022 он отправился на горнолыжный курорт, где в итоге сломал ногу и выбыл до конца сезона. Болельщики мюнхенского клуба выразили негодование по поводу профессионализма Нойера и его недобросовестного отношения к «Баварии».

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Примечательно, что Погба уже не в первый раз нервирует болельщиков своим поведением после операции. В начале ноября он опубликовал видео, на котором танцует после хирургического вмешательства. «Лучший путь протестировать колено», – отмечал неугомонный француз.

Параллельно продолжается криминальный сериал, связанный с окружением и семьёй Погба. История началась в марте 2022 года. Несколько вооружённых автоматами людей, среди которых были друзья футболиста, заманили его в квартиру. Хавбек в то время находился в небольшом отпуске в Париже. Они потребовали от него € 13 млн – это оплата за тайные услуги охраны, которые оказывали игроку последние 13 лет. Естественно, Погба об этом ничего не знал. Однако, по версии вооружённых людей, раньше он с большей теплотой относился к друзьям детства. Но когда стал топ-игроком, отношения закончились.

Затем в истории появился старший брат Поля, Матиас. Погба-младшему продолжили поступать угрозы. В частности, у базы «Ювентуса» он увидел компанию, напавшую на него в Париже. И якобы после ему сообщили о причастности старшего брата к этой истории. Поль тогда обратился в клуб, и началось расследование. После этого Матиас оказался в тюрьме, но недавно он покинул следственный изолятор.



Неизвестно, чем завершится история, но она, несомненно, сказывается на состоянии Погба. Футболист будто заразился вирусом Балотелли и постоянно притягивает неприятности. Будем надеяться, что всё плохое, связанное с Полем, разрешится удачно и он сможет сконцентрироваться на футболе и выйти на топ-уровень, ведь он на это способен.