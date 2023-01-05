Евро и равные зарплаты в сборных. Галерея лучших моментов 2022 года в женском футболе

В прошедшем году женский футбол осуществил мощный скачок в развитии — как в качестве футбола, так и в его популярности среди зрителей. Собрали галерею лучших событий года.

Финал чемпионата Европы — 2022 на заполненном «Уэмбли»

Женский Евро-2022, который прошёл в Англии с 6 по 31 июля, собрал рекордную аудиторию, а финал между сборными Англии и Германии в Лондоне посетили около 80 тысяч человек. Им удалось увидеть решающий гол Клои Келли в дополнительное время и ту самую снятую майку, которую обсуждают до сих пор.

Клои Келли забила гол в финале Евро-2022 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Сарина Вигман первой в истории выиграла два Евро подряд

Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман вошла в историю как первый тренер, которому удалось выиграть два чемпионата Европы подряд. В 2017 году она сделала это во главе команды Нидерландов, а в 2022-м голландка привела к первому титулу английскую сборную. Её статистика на ЧЕ поражает: 12 матчей, 12 побед, два трофея.

Сарина Вигман с Кубком чемпиона Европы Фото: Leon Neal/Getty Images

Александра Попп забила в пяти матчах одного чемпионата Европы

Капитану сборной Германии Александре Попп впервые удалось попасть на чемпионат Европы, на всех предыдущих турнирах ей мешали травмы. И на своём дебютном Евро она вошла в историю как автор рекорда: немка забила в пяти матчах подряд (она первая, кому это удалось в рамках одного ЧЕ). Сборная Германии вышла в финал, в котором Попп, к сожалению, не сыграла: она получила мышечную травму за несколько минут до стартового свистка.

Александра Попп в полуфинале Германия — Франция на Евро-2022 Фото: Maja Hitij/Getty Images

Женская сборная США выиграла дело о равной оплате труда

В 2022 году завершилось дело о равных финансовых условиях (equal pay) в женской и мужской сборной США, которое длилось шесть лет. Меган Рапино и футболистки национальной сборной США подписали договор с американской федерацией футбола, согласно которому все призовые, заработанные командами, делятся между ними. Также женская и мужская сборные США получили равную оплату за сыгранные матчи, премиальные, рекламные контракты. По итогам мужского ЧМ-2022 женская сборная США заработала больше, чем за два своих выигранных чемпионата мира (2015 и 2019 годов).

Меган Рапино Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Сборная ЮАР выиграла Кубок Африки при 51 тысяче зрителей

В июле в Марокко прошёл женский Кубок Африки, который также собрал большое количество болельщиков на трибунах. Сборная ЮАР обыграла хозяек турнира со счётом 2:1.

Сборная ЮАР после победы в Кубке Африки Фото: Lefty Shivambu/Getty Images

Рекорд посещаемости женской «Барселоны» на «Камп Ноу»

Женская «Барселона» установила рекорд, собрав на домашнем «эль класико» 91 553 зрителя, а потом быстро сама же его побила. 22 апреля на полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Вольфсбургом» на «Камп Ноу» собрались 91 648 человек. «Барса» вышла в финал, где уступила «Лиону».

Рекорд посещаемости женской «Барселоны» Фото: David Ramos/Getty Images

Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат мира в Коста-Рике

А ещё молодёжный чемпионат Европы U19 и юношеский чемпионат мира U17. У Испании подрастает феноменальное поколение, правда, основная команда пока без трофеев — более того, из-за конфликта с тренером в сборную не вызываются лучшие футболистки (в основном представительницы «Барселоны»). В финале МЧМ в Коста-Рике испанки обыграли Японию 3:1.

Молодёжная сборная Испании выиграла ЧМ в Коста-Рике Фото: AP/TASS

Женский «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом России

Петербурженки стали чемпионками Суперлиги на третий год своего существования, обогнав «Локомотив», ЦСКА и «Ростов» в финальном этапе. В этом сезоне Суперлига разыгрывалась по новой системе с предварительным этапом и плей-офф. Команда была основана в 2020 году.

ЖФК «Зенит» Фото: РИА Новости

ЦСКА взял Кубок России на «Газпром Арене»

Красно-синие обыграли «Зенит» в финале Кубка России, который проходил в начале ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». На матч пришли более 18 тысяч человек, что стало новым рекордом посещаемости в женском футболе в России.

ЖФК ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алексия Путельяс выиграла второй «Золотой мяч» подряд

Футболистка «Барселоны» Алексия Путельяс была признана лучшей в мире по версии France Football второй сезон подряд. В 2021 году она в составе сине-гранатовых сделала требл (выиграв чемпионат Испании, Кубок Королевы Испании и Лигу чемпионов), а 2022 год провела так: 18+15 в Ла Лиге, 11 голов в Лиге чемпионов, четыре гола за сборную в отборе на Евро. К сожалению, на самом Евро она не сыграла — испанка порвала крестообразные связки колена за день до старта турнира. Но даже пропущенный ЧЕ не помешал ей вновь взять «Золотой мяч».

Алексия Путельяс и «Золотой мяч» Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

«Барселона» установила трансферный рекорд в женском футболе

Женская «Барса» приобрела футболистку Киру Уолш из «Манчестер Сити» за рекордные для женского футбола € 460 тыс. Предыдущий рекорд принадлежал «Челси» и трансферу футболистки Пернилле Хардер из «Вольфсбурга» за € 300 тыс.

Кира Уолш Фото: fcbarcelona.com

Сэм Керр появилась на обложке FIFA-23

Нападающая «Челси» стала первой футболисткой на обложке игры FIFA, австралийка стала лицом этого релиза вместе с Килианом Мбаппе.