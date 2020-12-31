Письмо «Чемпионата» для «Чемпионата». На эти вопросы мы должны ответить через год

В последний день года «Чемпионат» запускает новую рубрику. Под Новый год мы будем отправлять письма самим себе. Некоторые пишут потомкам, а мы решили ограничиться дистанцией в один год. В этом письме будут как итоги уходящего года, так и вопросы на год наступающий. На них мы должны будем честно ответить спустя 365 дней.

Как правило, говорят, что уходящий год был тяжёлым. Но 2020-й был не просто сложным, а настоящим испытанием. Таким, что даже грустные результаты в некоторых видах спорта отошли на второй план на фоне организационного коллапса. Едва ли не впервые мир остался практически без спорта на какое-то время. Даже в блокадном Ленинграде играли в футбол, а тут встало всё. Повезло тем видам спорта, которые смогли уйти в онлайн. Шахматы, например. Лучшие гроссмейстеры перешли на турниры в интернете, хотя без сбоев не обошлось.



С другой стороны, спорт смог адаптироваться к новой реальности и даже находить какие-то действительно крутые решения. Мы увидели и картонных зрителей, и надувных кукл и экраны с болельщиками.



И вроде бы трудности нас делают только сильнее, но все равно хочется больше понимания по следующему году. Радует хотя бы, что график соревнований плюс-минус становится понятен. И тут с одной стороны человеческие жизни, безусловно, важнее спорта. С другой стороны, полноценной эта жизнь станет только со спортом. Поэтому вот пять вопросов про футбол на будущий год.

1. Вы там сидите в своем декабре 2021 года и уже знаете, как сборная России провела чемпионат Европы. По состоянию на декабрь 2020 дела идут не очень. Шесть матчей подряд без побед. Последняя игра – 0:5 от сербов. Черчесов поссорился с топ-клубами РПЛ. Хорошо, что пробились на Евро, но что мы там покажем?



2. «Локомотив» некрасиво расстался с Юрием Сёминым. Он вернётся к работе в футболе? В клубе РПЛ? В «Локомотиве»? Понятно, что ему в 2021-м исполняется 74 года, но есть ощущение недосказанности.



3. Поздравляю, что наши клубы в еврокубках в 2021-м сыграли лучше, чем в 2020-м. Ну просто потому что хуже это было сделать невозможно. Или всё-таки возможно?



4. У Миранчука и Головина получилось наконец показать себя в Европе? Пока у них… кхм-кхм, получалось далеко не всё. Может вообще кто-то другой сверкнёт? Севикян из «Леванте»? Жиров из «Зандхаузена»? Молчан из «Кана»?

«Приехал играть за «Кан», но и тут «Зенит». Россиянин сменил ФНЛ на Францию Владислав Молчан оказался не нужен «Зениту-2», сидел на скамейке в «Енисее» и уехал покорять вторую французскую лигу.

5. Что вообще станет с чемпионатом России? Тут на самом деле два вопроса. Во-первых, доносится информация, что РПЛ хотят переформатировать. Как это будет выглядеть? Во-вторых, когда фанаты вернутся на стадион в полном объёме? Было бы круто, если это случится уже в 2021 году.

Вот на эти вопросы мы ответим в следующей статье через год. А пока хочется пожелать всем здоровья и побольше искренности. А не как футболист «Манчестер Сити» Кайл Уолкер, который сначала призывал соблюдать карантин, а затем пригласил к себе домой девушек.

P.S. Интересно, кто вообще вечером 31 декабря открыл (и дочитал!) эту статью? Закрывайте уже и идите к близким.



Чин-чин!