Легендарный футболист организовал договорняки? Скандал в топ-клубе Португалии

В Португалии разгорается скандал с участием легенды местного футбола Руя Кошты. 50-летний экс-полузащитник «Милана», «Фиорентины» и сборной страны занимает сейчас должность президента «Бенфики» и может быть замешан в организации договорных матчей. Лиссабонскому клубу грозят крупный штраф и даже исключение из Примейры.

Как сообщает Daily Mail, португальские правоохранительные органы проводят расследование в отношении «Бенфики», которая, возможно, участвовала в договорняках в предыдущих сезонах. Речь идёт о периоде с 2016 по 2020 год. У полиции есть серьёзные улики – электронные письма, к которым удалось получить доступ в ходе следствия. Руй Кошта – один из нескольких подозреваемых, он на тот момент был вице-президентом лиссабонских «орлов». Клуб публично заявил о готовности предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию, но отказался от дальнейших комментариев в связи с тем, что «судебный процесс является юридической тайной».

Какие конкретно матчи и соперники «Бенфики» попали под подозрение, неизвестно. Комментариев самого Руя Кошты тоже пока нет. Но, по данным инсайдеров, лиссабонцы могут быть наказаны так же, как «Ювентус» в истории с «Моджигейтом», если суд докажет, что «клуб обещал вознаграждение игрокам и персоналу других команд».

Руй Кошта времён выступлений за «Милан» Фото: Grazia Neri/Getty Images

Руй Кошта стал президентом «Бенфики» в октябре 2021 года. На выборах он получил почти 85% голосов. Блестящий в прошлом плеймейкер по прозвищу Маэстро сменил Луиша Филипе Виейру, который оставил пост президента лиссабонских «орлов» из-за того, что нанёс финансовый ущерб клубу. Бывшего босса обвинили в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, подделке документов и отмывании денег. Кажется, умение обходить законы – обязательное условие нахождения в роли президента «Бенфики».

Судя по всему, эта история – продолжение событий, случившихся ещё в 2018 году. Тогда стало известно, что бывший юридический советник клуба Паулу Гонсалвеш работал с соперниками и судьями, чтобы обеспечивать лиссабонским «орлам» нужные результаты. Под подозрения попали около 80 матчей. Были обнародованы письма руководителей «Бенфики», из которых, в частности, стало известно, что Гонсалвеш снимал номера в отелях для судей, делал дорогие подарки и заказывал для них элитных проституток. Арбитры, в свою очередь, помогали команде побеждать.

Интересно, что на фоне расследования возможных договорняков появилось интервью полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы для португальского издания Record. В нём экс-игрок «Бенфики» расхваливал Руя Кошту. Простое совпадение?

«Поначалу я был очень сдержан, ведь я выступал за «Бенфику» в эпоху правления Вийеры, он делал очень важные для клуба вещи, – сказал Бернарду Силва. – Скажу честно, я бы не стал голосовать за Руя Кошту на президентских выборах, но теперь я очень доволен, потому что он вернул клуб на правильный путь. Вся моя поддержка сейчас адресована Рую Коште, ведь если люди выполняют свою работу хорошо, об этом нужно говорить».

Между тем в ходе предвыборной кампании Руй Кошта дал несколько обещаний, которые так и не выполнил в течение первого года своего президентского срока. В частности, он утверждал, что будет проведён аудит клуба и пересмотрен устав. Назначение Руя Кошты должно было ознаменовать начало новой эры – экс-полузащитник собирался, по крайней мере на словах, сделать управление «Бенфикой» прозрачным.

С другой стороны, при Руе Коште клуб заработал € 80 млн (без учёта бонусов) на трансфере Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль», а сейчас близок к продаже чемпиона мира Энцо Фернандеса за € 120+ млн. До этого экс-полузащитник работал спортивным директором «Бенфики» с 2008 года, когда завершил карьеру. По его инициативе лиссабонские «орлы» совершили много удачных сделок на рынке, и Руй Кошта действительно заработал хорошую репутацию как руководитель.

Напомним, в нынешнем сезоне «Бенфика» очень успешно выступает в Лиге чемпионов. Лиссабонские «орлы» вышли в 1/8 финала, сенсационно выиграв сложнейшую группу с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Маккаби» из Хайфы. В первом раунде плей-офф португальская команда сыграет с «Брюгге».