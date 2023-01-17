Тесть Роналду — удивительный человек. Он дважды оказывался за решёткой!

Джорджина Родригес – жена Криштиану Роналду – неразлучна с футболистом с конца 2016 года. Пара познакомилась в магазине Gucci в Мадриде. Джорджина работала продавцом, а Криштиану пришёл за очередными покупками. «В тот день, когда я встретила Криштиану, я пришла на работу. Я вышла в магазин и увидела, как появился очень красивый мужчина». Я подумала: «Эй, что со мной не так?» – рассказывала Родригес. Позже они снова пересеклись на мероприятии Dolce & Gabbana, где смогли пообщаться ближе. С тех пор молодые люди приняли решение быть вместе, а в 2019 году поженились.

Джорджина – мать двоих детей Роналду: их первая дочь Алана Мартина родилась в ноябре 2017 года, а вторая – Белла – в апреле 2022 года. Брат-близнец младшей девочки скончался во время родов, что вызвало сочувствие и сострадание со стороны всего футбольного мира. У Роналду есть и другие дети, они живут с ним: Криштиану-младший (родился в июне 2010 года), а также близнецы Ева и Матео (родились в июне 2017 года посредством суррогатного материнства).

Криштиану Роналду с семьёй Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Джорджина родилась в провинции Уэска в январе 1994 года. Её мать тоже родом из Испании, а отец – Хорхе Родригес – аргентинского происхождения. С ним связана удивительная история. Он провёл десять лет в тюрьме из-за того, что был признан виновным в торговле кокаином и каннабисом. Хорхе Родригес отбывал срок в испанской тюрьме за два преступления. В 2003 году он был приговорён к 11 годам заключения за подготовку неудавшейся операции по контрабанде кокаина на сумму более € 110 тыс. из Испании во Францию.

Аргентинец был освобождён по амнистии, но его отправили обратно в тюрьму в 2008 году за контрабанду конопляной смолы на сумму € 1,1 млн из Марокко в Испанию в составе организованной группы. Окончательно Хорхе был освобождён в 2013 году. Родригес умер в 2019 году в возрасте 70 лет из-за осложнений после инсульта, который перенёс в 2016-м. Неизвестно, были ли знакомы Роналду и отец Джорджины – девушка не комментирует ситуацию.

Хорхе Родигес — тесть Криштиану Роналду Фото: YouTube

Семья Джорджины очень закрытая, они редко делятся подробностями личной жизни. Однако девушка часто рассказывала о влиянии матери на её жизнь и карьеру. Она заявляла, что мать является для неё образцом для подражания, а также, что именно мама научила её важности тяжёлой работы и самоотверженности. Джорджина близка с семьёй Роналду. У неё хорошие отношения с матерью Криштиану, Долорес Авейру, а также его братьями и сёстрами. Их часто можно заметить вместе на праздниках и торжественных мероприятиях. Джорджина и дети живут с Роналду в Саудовской Аравии, пока форвард выступает за местный «Аль-Наср». Португалец и семья ищут постоянное место проживания, а пока остановились в шикарном отеле Four Seasons в 99-этажной башне Kingdom Tower.