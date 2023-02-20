«Хорошая работа без трансферов». В России тренера считали «ручным», а он успешен в Европе

В апреле 2021-го Мурад Мусаев ушёл из «Краснодара», несмотря на поддержку со стороны создателя и владельца клуба Сергея Галицкого. Российский футбол как будто и не заметил потери молодого специалиста, чья команда ещё осенью неплохо выглядела в Лиге чемпионов – побеждала «Ренн» и играла вничью с «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Но краснодарцы не выдержали борьбы на несколько фронтов, провалили весенний отрезок из восьми матчей и остались без тренера: Мусаеву всё стало понятно после 0:5 от «Ахмата».

Мураду потребовалось семь месяцев, чтобы перезагрузиться и принять новое предложение. Для него работа в любом клубе была вызовом, так как у Мусаева, вопреки его желанию, сложилась репутация «удобного», зависимого тренера.

Некоторые называли его «ручным», утверждая, что Галицкий при нём едва ли не сам тренировал «Краснодар» и определял состав на матчи. Потому, дескать, и поставил в 2018 году во главе своей команды никому не известного человека из системы клуба. Мурад, попрощавшись с «Краснодаром», ответил:

«Так это не может работать. Если ты проводишь тренировочную неделю, видишь, кто как работает, и у тебя есть своё видение, а тебе говорят, кого ставить, то ты долго не проработаешь. Месяц, два, три – и всё сломается, потому что они же всё это видят. Это странные разговоры. Да, Сергей Николаевич погружён, он всё спрашивает. Но такие вещи никогда не делал. Наверное, это самый забавный стереотип о Галицком» (в интервью на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский»).

Мусаев вёл переговоры с «Ференцварошем» и мог стать чемпионом Венгрии раньше Станислава Черчесова, но не сложилось, а в октябре 2021-го российский тренер появился в неожиданном месте. Он возглавил «Сабах» из Баку. На тот момент эта команда занимала последнее, 8-е место в чемпионате Азербайджана – с двумя победами, одной ничьей и шестью поражениями после девяти туров.

Мусаев быстро разобрался в проблемах команды. В первых шести матчах чемпионата под его руководством «Сабах» одержал четыре победы и потерпел лишь одно поражение — от будущего чемпиона «Карабаха». Потом старые болячки вылезли наружу – команду немного потрясло. Но после этого «Сабах» выдал 10-матчевую беспроигрышную серию, которая перекинулась и на новый сезон. Финишировал столичный коллектив на пятом месте с отставанием всего в четыре очка от топ-4 – это было повторением лучшего результата в истории молодого клуба, основанного в 2017 году.

Команда Мусаева продолжила прогрессировать и в нынешнем сезоне. Беспроигрышную серию прервало поражение от безусловного лидера азербайджанского футбола последних лет и участника плей-офф Лиги конференций «Карабаха» со счётом 3:4. «Сабах» выигрывал на выезде до 84-й минуты, а в концовке получил два гола с пенальти.

Отойдя от неудачи, команда Мусаева выдала ещё одну беспроигрышную серию – из 16 матчей! Причём победила в двенадцати из них. Эта успешная серия длилась до воскресенья, 19 февраля. Как раз накануне команда Мусаева уступила «Турану» – 0:2. Возможно, не хватило эмоций после выездной ничьей с «Карабахом» (1:1) в прошлом туре.

Сейчас «Сабах» занимает второе место, отставая от «Карабаха» на пять очков (при игре в запасе у лидера). Очевидно, что Мусаев впервые в истории выведет бакинскую команду в еврокубки. Разумеется, работу российского тренера в Азербайджане оценивают очень высоко.

Мурад Мусаев в «Сабахе» Фото: sabahfc.az

Вот, например, что сказал бывший полузащитник сборной Азербайджана Камал Гулиев после победы «Сабаха» над «Нефтчи» в конце января:

«Про «Сабах» всё ясно – они ещё с прошлого сезона планомерно прибавляют и становятся всё сильнее. Там идёт работа. И видно, что тренер работает. Но это не оправдание для «Нефтчи»…

«Сабах» – яркий пример хорошей работы. Без единого трансфера гнут свою линию… Если руководство столичного клуба увеличит бюджет, то уже со следующего сезона можно составить конкуренцию за чемпионство. Мало хорошей работы, нужны и сильные исполнители. Как бы хорошо ни делал свою работу Мурад Мусаев, ему нужны футболисты уровня Абделлы Зубира. «Сабах» понимает это и не заикается о чемпионстве» (Azerisport.com).

Зубир – это французский легионер «Карабаха», экс-игрок «Ланса». В нынешнем евросезоне вингер забивал «Ференцварошу» и «Нанту».

В «Сабахе» у Мусаева 11 легионеров, а самые дорогие игроки команды стоят по оценкам Transfermarkt всего € 700 тысяч – немец Джой-Ланс Микелс, украинец Алексей Кащук и заигранный за сборную Азербайджана россиянин Алексей Исаев (уроженец Красноярска, был в фарм-клубе «Зенита»). Трансферов за деньги у «Сабаха» действительно нет: в летнее межсезонье клуб подписал семерых свободных агентов, зимой – никого.

У Мусаева в среднем за матч в чемпионате Азербайджана 2,07 очка. Статистики подсчитали, что это второй результат за всю историю лиги! Лучше показатель только у экс-нападающего ставропольского «Динамо», «Факела» и «Балтики» Гурбана Гурбанова, который уже 15 лет возглавляет топовый «Карабах» (2,14). Мусаев опережает многих достаточно известных тренеров, работавших в Азербайджане. К примеру, Юрий Сёмин набирал 1,74 очка с «Габалой», Александр Старков – 1,31 с ФК «Баку», а Джон Тошак – 1,14 с «Хазаром-Ленкорань».

Недавно Мусаев признался в интервью азербайджанским СМИ, что по ходу этого сезона у него были интересные предложения от сильных команд из первой восьмерки РПЛ, но он «не мог бросить свою команду», и «хочется закончить то, что начал». Его контракт – до лета 2024-го. В прошлом году «Чемпионат» сообщал о попытке «Краснодара» вернуть Мурада. Возможно, однажды это действительно произойдёт.