Два финалиста ЛЧ в большом кризисе. У кого проблем больше – у «Реала» или «Ливерпуля»?

Клубы уже не такие мощные, как год назад. Сегодня их ждёт очный матч.

Если сравнить таблицы Ла Лиги и АПЛ, то разница между «Реалом» и «Ливерпулем» очевидна. Команда Юргена Клоппа всего два тура назад шла на 10-м месте – после 0:3 от «Вулверхэмптона» стало совсем грустно. Причём если на «Ливерпуль» кризис свалился сразу в начале сезона, то «Реал» отпустил «Барселону» только после ЧМ (заодно проиграв ей финал Суперкубка в январе). Однако есть детали, позволяющие прикинуть, что шансы команд в ближайшем раунде ЛЧ примерно равны.

Обвал «Ливерпуля»: дырявая оборона, крах прессинга, плохая реализация

Прямо сейчас «Ливерпуль» идёт на 14-м месте в АПЛ по надёжности обороны – показатель ожидаемых пропущенных голов составляет 36,78 xGA (данные Understat). Для сравнения: по итогам 23 туров прошлого сезона у команды Клоппа было всего 21,84 xGA. Турнирная ситуация могла бы быть ещё хуже, если бы не игра Алисона. Сейчас это лучший вратарь в топ-5 лигах Европы по количеству предотвращённых голов (+9,8).

Ближайший преследователь – Эдгар Бадия из «Эльче» (+8,3), а Тибо Куртуа в этом сезоне просел до -0,9 с прошлогодних +4,3. Алисон же выдаёт лучший сезон в карьере по этому показателю (с тех пор как собираются данные). Напомним, что количество предотвращённых голов высчитывается через разницу допущенной угрозы относительно других голкиперов лиги и фактического числа пропущенных мячей. Название показателя сокращённо выглядит как PsXG +/- (Post-Shot Expected Goals).

Сезон (учитываются домашние лиги) PsXG +/- Алисона 2017/2018 (в составе «Ромы») +7,4 2018/2019 +5,2 2019/2020 -2,3 2020/2021 +3,0 2021/2022 +1,4 2022/2023 +9,3

В последний раз Алисон был таким монструозным в створе ещё во времена «Ромы». И это единственный приятный момент в разборе оборонительного перформанса «Ливерпуля». Потому что когда у вратаря топ-клуба столько работы – это не лучшая характеристика команды.



«Ливерпуль» часто допускает удары после контратак, а Трент и Робертсон максимально уязвимы из-за агрессивных позиций, которые не страхуются через контрпрессинг и мобильность центральных полузащитников. Команда страдает от травм, физической усталости (во многом виноват прошлый изнурительный сезон) и индивидуальных ошибок. Подробнее о кризисе «Ливерпуля» можно почитать в материале ниже.

Впрочем, после разгрома от «Вулверхэмптона» Клопп слегка встряхнул команду. Две победы в АПЛ подряд над «Эвертоном» Шона Дайча 2:0 и забуксовавшим «Ньюкаслом» Эдди Хау с тем же счётом вселяют оптимизм, но важен контекст. В первой игре «Ливерпуль» вскрыл соперника по дерби в контратаке после попадания Джеймса Тарковски в штангу на стандарте. А во втором матче «Ньюкасл», дважды пропустив, остался вдесятером после удаления Ника Поупа (хотя даже в таком состоянии создал пачку опасных моментов).

Зато наконец-то забили Коди Гакпо, Мохамед Салах и Дарвин Нуньес (участие уругвайца в первом матче с «Реалом» под вопросом из-за травмы плеча). Для атакующей группы «Ливерпуля» это серьёзный моральный буст: те же Салах и Нуньес постоянно дополняли бардак в обороне промахами из убойных позиций. После травм снова стали доступны Диогу Жота, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк – их возвращение можно воспринимать как внутренние крайне полезные трансферы.

«Ливерпуль» Фото: Michael Regan/Getty Images

Однако до полного выздоровления ещё далеко – «Ливерпуль» остаётся сырым и уязвимым. Другой вопрос, воспользуется ли этим «Реал».

Пробуксовка «Реала»: травмы, зависимость от Бензема и спад центральных хавбеков после ЧМ

Удивительно, но на сравнимой дистанции Ла Лиги «Реал» даже улучшил свои атакующие и оборонительные показатели (правда, в этом сезоне команда намного чаще бьёт пенальти, что сказывается на статистике NPxG – ожидаемых забитых мячей без учёта автоголов и одиннадцатиметровых):

Показатель «Реал» в сезоне-2021/2022 после 22 матчей «Реал» в сезоне-2022/2023 после 22 матчей xG 44,36 48,14 NPxG 41,38 40,59 xGA 24,49 20,83 NPxGA 22,90 17,86 xPTS (ожидаемые очки) 42,07 47,89

Казалось бы, ну какой кризис? «Реал» в порядке, а в чемпионате мешает только разыгравшаяся (и страшно везучая) «Барселона». Однако всё-таки ситуация немного сложнее.

Во-первых, уже известно, что в первом матче на «Энфилде» не сыграют Тони Кроос и Орельен Тчуамени – у них грипп. Травмирован Ферлан Менди. Плюс под большим вопросом участие Карима Бензема. «Нет смысла отрицать, что «Реал» зависим от Бензема. Так и есть. Но разве это плохо? Я очень рад, что у клуба есть такой футболист, от которого зависит судьба целого матча. Это реальность и очень хорошая ситуация», – честно признался Карло Анчелотти весной 2022-го. Однако в последние полгода обладатель «Золотого мяча» часто лечится, и «Реал» ищет методы игры без лидера атаки.



В целом успешность экспериментов по замене Бензема можно оценить средне – были и удачные решения, и не очень удачные. Но даже интересные задумки вроде использования Родриго в роли центрфорварда ограничивали ресурс команды. Просто потому, что нет игрока, который сочетает в себе такие же элитные качества в завершении, прессинге и подыгрыше. Хотя в последней встрече с «Осасуной» (2:0) Анчелотти победил без Карима – как раз с Родриго в роли «девятки».

Родриго Фото: Denis Doyle/Getty Images

Но если потенциал атакующей группы «Реала» на фоне проблем «Ливерпуля» даже в отсутствие Карима выглядит мощно (естественно, снова ждём дуэль Трента и Винисиуса), то в центре поля возможен дисбаланс. Про потери было выше. Каземиро, который всегда мощно бегал в топ-матчах, занимается реанимацией «МЮ», а Федерико Вальверде только набрал форму после серьёзного спада (произошёл из-за личных проблем и провального для Уругвая ЧМ).



Мобильность и свежесть центральной оси «Реала» критически важны для противостояния фланговым треугольникам «Ливерпуля» – с их помощью Клопп уже убрал «Ньюкасл» в АПЛ. Они работали и в прошлогоднем финале, однако из-за феноменальной пахоты имени Каземиро погибли многие перспективные подходы к чужой штрафной. Нынешний «Реал» – более удобная цель для атак «Ливерпуля» даже с учётом спорной формы Хендерсона, Фабиньо и других центрхавов (зато теперь есть Стефан Байчетич).

Ещё один примечательный момент – форма Куртуа. Если Алисон в огне, то голкипер сборной Бельгии слегка подсел в плане совершения убойных спасений на фоне предыдущих сезонов. Его место в основе не вызывает вопросов, но сразу 11 матчей во всех турнирах Тибо пропустил из-за проблем со здоровьем.

Турнир PsXG +/- Куртуа в сезоне-2020/2021 PsXG +/- Куртуа в сезоне-2021/2022 PsXG +/- Куртуа в сезоне-2022/2023 Ла Лига +5,7 +4,3 -0,9 Лига чемпионов +2,3 +4,6 +2,3

Но у бельгийца есть внушительный перк – кураж в ключевых матчах. Так что если где-то зрители не видели акробатику Куртуа по причине дискомфорта в пояснице (осенью у него диагностировали ишиас – воспаление, которое сопровождается сдавливанием седалищного нерва), то сейчас Тибо должен быть в полном порядке.



Важный нюанс: прошлый сезон показал, что «Реал» может творить в еврокубках невероятные вещи. Но и Клопп неоднократно доказывал, что Лига чемпионов – его турнир (четыре раза добирался до финала). Сам тренер «Ливерпуля» признаёт, что при таких раскладах поможет только полная самоотдача.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «В матчах с «Реалом» с нами случалось разное. Мы играли в финале в Париже, и я не пересматривал его до этих выходных и теперь знаю почему. Это была настоящая пытка. Мы провели хороший матч и могли победить, но они забили решающий гол, а мы нет. Очень рад, что мы сыграем сейчас, а не несколько недель назад. Нам нужно провести две суперигры, чтобы пройти дальше. Если мы не покажем всё, на что способны, у нас не будет шансов».

Позиции «Ливерпуля» выглядят гораздо слабее, но когда-то Клопп выносил «Барселону» с Дивоком Ориги и Шерданом Шакири в атаке. Если не мстить за два проигранных финала ЛЧ сейчас, то когда?