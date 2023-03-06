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Травмы в футболе влияют на трансферную стоимость футболистов: исследование, факты, доказательства

Травмы плохо влияют на трансферную стоимость игрока. Но с молодыми всё работает чуть иначе
Полина Куимова
Травмы в футболе влияют на трансферную стоимость
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Это доказывает большое исследование.

Травмы – тяжёлая ситуация и для футболиста, и для клуба: игроку каждое повреждение, даже самое незначительное, стоит времени и формы, для команды же это не только потеря актива на поле, но и финансовые затраты на обеспечение контракта и восстановление. Есть ещё один фактор, на который влияют травмы – трансферная стоимость игрока. Правда, на этот счёт почти нет структурированных исследований, поэтому аналитический сервис Off The Pitch провёл первый в футболе обширный анализ изучения этой взаимосвязи. Для этого были изучены рыночные стоимости Transfermarkt более 12 000 игроков, которые играли в Премьер-лиге, Ла Лиге, Бундеслиге, Серии А, Лиге 1, голландской Эредивизии, Чемпионшипе, бельгийской профессиональной лиге и португальской Примейре за последнее десятилетие. Всего аналитики выявили более 36 000 различных повреждений, полученных футболистами перечисленных чемпионатов с сезона-2012/2013 по нынешний.

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Влияет ли длительность восстановления на стоимость? Да

Off the Pitch поделил сроки восстановления на четыре группы по их длительности: меньше месяца, 1-3 месяца, 3-6 месяцев, более полугода. Получилось, что у игроков, которые выбывали за сезон меньше чем на 30 дней, трансферная стоимость росла в среднем на 11,1%. У тех, кто отсутствовал от 30 до 90 дней, показатель сильно ниже – +1,5%. Понятно, что все данные усреднены, потому что за взятый период были колоссальные взлёты ценников вроде стоимости Килиана Мбаппе в сезоне-2016/2017, который тогда стал стоить € 35 млн вместо € 1 млн, хотя пропустил 35 дней из-за травм.

Наглядна статистика среди тех, кто пропустил более 180 дней – стоимость футболистов, отсутствовавших в течение полугода и более, падала в среднем на 9,8%. Яркий пример –Эден Азар, стоимость которого в сезоне-2019/2020 упала со € 150 млн до € 80 млн, потому что он пропустил суммарно 186 дней из-за многих повреждений.

Длительность восстановления во время сезонаСредняя цена в начале сезонаСредняя цена в начале следующего сезонаРазница в цене (абс)Разница в процентах
< 30 дней 30-90 дней€ 7,54 млн€ 8,37 млн+ € 0,83 млн+11,1%
30-90 дней€ 11,02 млн€ 11,9 млн+ € 0,17 млн+1,5%
90-180 дней€ 10,63 млн€ 10,04 млн– € 0,59 млн–5,5%
> 180 дней€ 9,3 млн€ 8,4 млн– € 0,9 млн–9,8%

Работает ли это соотношение с молодыми? Нет

Проанализированные данные показывают, что футболисты младше 23 лет, вне зависимости от количества пропущенных дней, всё равно растут в цене – это связано в первую очередь с возрастом: потенциал их восстановления без существенной потери формы выше, чем у футболистов старшего возраста.

Длительность восстановления во время сезонаСредняя цена в начале сезонаСредняя цена в начале следующего сезонаРазница в цене (абс)Разница в процентах
< 30 дней€ 5,56 млн€ 8,55 млн+ € 2,99 млн+53,9%
30-90 дней€ 8,37 млн€ 11,18 млн+ € 2,81 млн+33,6%
90-180 дней€ 7,75 млн€ 9,73 млн+ € 1,98 млн+25,5%
> 180 дней€ 9,28 млн€ 11,02 млн+ € 1,74 млн+18,7 %

Какая травма – самая частая? А от какой дольше всего восстанавливаются?

Изучив весь массив данных, аналитики выявили, что чаще всего футболисты страдают от разного рода мышечных травм. При этом сроки восстановления сильно варьируется – от 10-15 до 30-50 дней. На втором месте по частоте – травмы колена (не разрывы связок), следом – лодыжек и задней поверхности бедра. Разрывы связок встречаются реже всего, но восстановление от них занимает больше всего времени – в среднем 219 дней. Единственные типы травм, которые сопоставимы по продолжительности – это разрывы ахиллова сухожилия (в среднем 184 дня) и разрывы мениска (в среднем 168 дней), но они меньше распространены среди футболистов.

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Травмы и проблемы, связанные с коленями, тоже серьёзны: среднее время восстановления после подобных повреждений составляет 63 дня, что более чем вдвое превышает среднюю продолжительность восстановления после повреждений мышц, бёдер, икр и спины. Такой срок уже может негативно сказаться на стоимости, поэтому, пришли к выводу аналитики Off the Pitch, клубам необходимо внимательно относиться к подбору медицинского персонала и составлению планов по профилактике любого вида повреждений.

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Теги Футбол Англия Трансферы Травмы — футбол •••

Заглавное фото: David S. Bustamante/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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