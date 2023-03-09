«Байер» и «Ференцварош» зарубятся в Лиге Европы. Следите вместе с нами!

Черчесов против Азмуна в еврокубках! У российского тренера шанс на новую сенсацию. LIVE

Друзья, привет! Матчи Лиги чемпионов на этой неделе уже прошли, но еврокубки на этом не заканчиваются. Сегодня, 9 марта, нас ждут встречи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций. Особое внимание – к матчу между «Байером» и «Ференцварошем». Команда Станислава Черчесова поразила всех на групповом этапе второго по значимости европейского клубного турнира и теперь постарается выдать новую сенсацию в плей-офф.

«Ференцварош» попал в 1/8 финала благодаря первому месту в группе, а вот у «Байера» путь был иным. Команда Хаби Алонсо и Сердара Азмуна стала третьей в группе Лиги чемпионов и вышла в стадию плей-офф Лиги Европы, опередив мадридский «Атлетико». В стыковых матчах «Байер» играл с «Монако» и одержал победу в остросюжетном противостоянии в серии пенальти.

Матч «Байер» — «Ференцварош» пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Обслужит встречу итальянский арбитр Давиде Масса, а стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Присоединяйтесь и следите за ней вместе с нами!