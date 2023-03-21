Местный «Зенит» в чемпионате и 47 лет сборной без титулов. Как живёт футбол в Иране

Сборная Ирана в третий раз в истории сыграет товарищеский матч с Россией. Ранее иранцы побеждали в 2011 году (1:0), а также сыграли вничью в 2017-м (1:1). А какое положение у национальной команды Ирана и клубов этой страны в азиатском футболе?

Сборная Ирана доминировала в Азии в 1970-е, а сейчас постоянно останавливается в шаге от финала

«Персидские леопарды» трижды выигрывали Кубок Азии. Это происходило на турнирах в 1968, 1972 и 1976 годах. Причём два раза победный Кубок Азии проходил у них дома. Если сложить набранные очки за все турниры, то Иран – самая успешная команда Кубка (142 очка, у Южной Корей – 124). Однако самой титулованной командой остаётся Япония, выигрывавшая турнир четыре раза: в 1992, 2000, 2004 и 2011 годах. Также три раза Кубок Азии выигрывала Саудовская Аравия (1984, 1988, 1996). Лучший бомбардир в истории турнира – иранец Али Даеи, забивший в общей сложности 14 мячей. На втором месте – южнокореец Ли Дон Гук (10 голов). Однако Иран давно не подбирался к трофею. После титула в 1976-м, команда пять раз завоёвывала бронзу: в 1980, 1988, 1996, 2004 и 2019 годах. По общему количеству медалей Иран уступает только Южной Корее, у которой два золота, а также по четыре серебра и бронзы.

Сердар Азмун Фото: Koki Nagahama/Getty Images

На чемпионатах мира «Принцы Персии» не могут похвастаться ничем, кроме достойного выступления на групповом этапе. Иран шесть раз отбирался на турнир (1978, 1998, 2006, 2014, 2018 и 2022). Наилучшие шансы на выход в плей-офф азиатская команда получала на последних двух ЧМ. В 2018 году иранцам не хватило одного гола в матче с Португалией (1:1), через четыре года – с США (0:1). В Катаре сильнее всего отличились иранские болельщики, выступавшие против государственного строя. Также Иран три раза участвовал в олимпийском футбольном турнире. На Играх-1976 в Канаде команда даже вышла в 1/4 финала, где уступила будущему бронзовому призёру – сборной СССР (1:2).

Иранские клубы 30 лет не выигрывали Лигу чемпионов

На уровне национальных команд Иран – одна из сильнейших сборных континента. А как выступают клубы на азиатской арене? Здесь всё хуже: в Иран ещё ни разу не приезжал трофей Лиги чемпионов АФК (турнир реформирован в 2002 году, ранее назывался Азиатский Кубок чемпионов). В последний раз самый престижный клубный турнир Азии выигрывал ПАС, это было в сезоне-1992/1993. В финале тегеранцы обыграли саудовский «Аль-Шабаб» (1:0). Ещё два раза Кубок чемпионов выигрывал «Эстегляль» – в 1970 и 1991 годах. Ещё шесть раз команды из Ирана выходили в финал, но уступали. В последний раз в решающем матче участвовал «Персеполис», в 2020-м проигравший корейскому «Ульсан Хёндэ» (1:2).

ПАС Тегеран Фото: the-afc.com

Иран занимает четвёртое место по количеству выигранных клубами страны трофеев Азиатского Кубка чемпионов/Лиги чемпионов АФК. Также по три раза турнир выигрывали команды из Китая и Израиля. Выше – Южная Корея (12 побед), Япония (7) и Саудовская Аравия (6). Не прибавится трофеев у Ирана и в 2023-м: в финале текущей Лиги чемпионов встретятся саудовский «Аль-Хиляль» и японская «Урава Ред Даймондс».

В чемпионате Ирана есть свой «Зенит»

Высший дивизион системы футбольных лиг Ирана основан в 1970 году. До этого в стране не существовало официальной футбольной лиги. Первое название высшего дивизиона – Кубок Тахте Джамшид. В 1979 году после исламской революции и последующей ирано-иракской войны Кубок Тахте Джамшид фактически перестал проводиться и впоследствии был упразднён. В 1991 году создали Лигу Азадеган, ставшую высшим футбольным дивизионом Ирана. В 2001-м была создана Про-лига, через пять лет её переименовали в Кубок Персидского залива. А в 2014-м лига обрела современное название – Про-лига Персидского залива.

Действующий чемпион – тегеранский «Эстегляль». Команда выиграла титул в девятый раз. Наибольшее количество побед – у «Персеполиса», ещё одного клуба из Тегерана. С 2017 по 2021 год «Персеполис» доминировал в Иране, выиграв чемпионат пять раз подряд (скоро такое же достижение покорится «Зениту»). Третье место по числу трофеев – у ПАСа и «Сепахана» (по 5).

В текущем сезоне чемпионата Ирана лидирует «Сепахан», на счету которого 49 очков после 23 туров. Напомним, в феврале клуб обыграл в товарищеском матче в Тегеране «Зенит» (2:0). Также традиционно за победу борются «Эстегляль» (46 очков) и «Персеполис» (45). Иранская лига вряд ли может привлечь стороннего зрителя известными именами: самый дорогой футболист – испанец Роберто Торрес. Его трансферная стоимость – € 2 млн, бóльшую часть карьеры полузащитник провёл в «Осасуне» (353 матча).

«Сепахан» — «Зенит» Фото: fc-zenit.ru

В таблице коэффициентов АФК Иран занимает четвёртое место, уступая Саудовской Аравии, Южной Корее и Японии. При этом иранцы находятся выше Катара, Китая и ОАЭ. Наиболее уместная аналогия для чемпионата Ирана из европейских лиг – Франция.

Вот такие достижения у сборной Ирана и клубов местного чемпионата в Азии. В предстоящем матче с российской сборной мы сможем сравнить уровень наших национальных команд и добавить ещё один пункт наблюдений в свете потенциального переезда России в АФК.