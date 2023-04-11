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«Манчестер Сити» — «Бавария», прямая онлайн-трансляция 1/4 финала Лиги чемпионов, 11 апреля 2023 года

Холанд снова вынесет немецкую команду, а «Бенфика» устроит сенсацию? 1/4 финала ЛЧ. LIVE!
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
,
Эрлинг Холанд и футболисты «Баварии»
Аудио-версия:
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«Манчестер Сити» принимает «Баварию», а «Интер» приехал в Лиссабон.

Сегодня, 11 апреля, состоятся два первых матча 1/4 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» дома встретится с «Баварией», а «Интер» на выезде сыграет с «Бенфикой».

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заруба чемпионов Англии и Германии – это, безусловно, матч дня в ЛЧ по всем показателям. Тут и противостояние Хосепа Гвардиолы и Томаса Тухеля, и очередная встреча Эрлинга Холанда с немецким соперником (в предыдущей стадии оформил пента-трик в ворота «Лейпцига»), и пересечение с бывшей командой: Жоау Канселу и Лерой Зане ранее выступали за «Сити».

К данной встрече соперники подходят не в самых равных условиях. За несколько дней до матча у «Баварии», например, сломался нападающий Эрик-Максим Шупо-Мотинг. И это если не считать ранее получивших повреждения Эрнандеса, Нойера и Теля. А у «МС» кадровых проблем нет вообще.

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Что касается второй игры дня, то в Лиссабоне встретятся «Бенфика» и миланский «Интер». Интересно, что фаворитом встречи на бумаге кажется клуб из Португалии. И дело не только в факторе домашнего поля, но и в последних результатах команды Роджера Шмидта: она с отрывом лидирует в местной лиге, а на предыдущей стадии турнира обыграла «Брюгге» с общим счётом 7:1.

Про итальянцев столько положительного вряд ли наберётся. Команда Симоне Индзаги только пятая в Серии А и имеет лишь математический шансы на титул. При этом в 1/8 Лиги чемпионов «Интер», кстати, разобрался с португальской командой – в одной из двух встреч минимально был повержен «Порту» (1:0, 0:0). Так что уверенным выход в следующую стадию точно не назовёшь.

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