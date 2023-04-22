Уникальный эпизод в АПЛ! Ошиблись одновременно и вратарь, и судья

Странный момент случился в матче «Фулхэм» – «Лидс». На 20-й минуте при счёте 0:0 защитник хозяев Тим Рим отдал пас назад своему голкиперу Бернду Лено. Вратарь принял мяч ногой, а потом забрал его в руки. Достаточно редкая ошибка для голкипера. Тем более такого опытного, как 31-летний Лено.

«Фулхэм» — «Лидс» Фото: Кадр из видео

Однако следом случилась ещё одна ошибка. Судья Питер Бэнкс не заметил фол и продолжил игру. Видимо, арбитр просто не поверил, что вратарь мог допустить такую редкую неточность. К тому же Бэнкс находился достаточно далеко от эпизода, в отличие от своего помощника, который также упустил момент. Нужно было назначить свободный удар в пользу «Лидса».

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Фулхэма», который поднялся на девятое место. «Лидс» остался на 16-й строчке и рискует опуститься в зону вылета по итогам 32-го тура. Подробнее о борьбе за выживание в АПЛ «Чемпионат» писал в этой статье.