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В матче «Фулхэм» — «Лидс» Бернд Лено взял в руки мяч, а судья Питер Бэнкс пропустил фол — почему нет нарушения

Уникальный эпизод в АПЛ! Ошиблись одновременно и вратарь, и судья
Григорий Телингатер
Уникальный эпизод в АПЛ
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Правило, которое знают все футболисты, но иногда забывают даже арбитры.

Странный момент случился в матче «Фулхэм» – «Лидс». На 20-й минуте при счёте 0:0 защитник хозяев Тим Рим отдал пас назад своему голкиперу Бернду Лено. Вратарь принял мяч ногой, а потом забрал его в руки. Достаточно редкая ошибка для голкипера. Тем более такого опытного, как 31-летний Лено.

«Фулхэм» — «Лидс»

«Фулхэм» — «Лидс»

Фото: Кадр из видео

Однако следом случилась ещё одна ошибка. Судья Питер Бэнкс не заметил фол и продолжил игру. Видимо, арбитр просто не поверил, что вратарь мог допустить такую редкую неточность. К тому же Бэнкс находился достаточно далеко от эпизода, в отличие от своего помощника, который также упустил момент. Нужно было назначить свободный удар в пользу «Лидса».

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Фулхэма», который поднялся на девятое место. «Лидс» остался на 16-й строчке и рискует опуститься в зону вылета по итогам 32-го тура. Подробнее о борьбе за выживание в АПЛ «Чемпионат» писал в этой статье.

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