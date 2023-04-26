«Сити» в Англии троллят за посещаемость. Из-за этой проблемы Гвардиола грозился уволиться

В январе 2022 года в Британии разразился скандал. Комментатор Джим Беглин во время матча АПЛ «Манчестер Сити» – «Челси» назвал манчестерский стадион «Эмптихад» («Пустохад» в дословном переводе) вместо «Этихад». Джим извинился, назвав свою ошибку «вербальным сбоем», но английские фанаты всё считали правильно. Употреблённое комментатором название стадиона приклеилось к клубу ещё 20 лет назад после его переезда с 35-тысячной арены «Мейн Роуд» на вмещающий 55 017 зрителей «Сити оф Манчестер».

В 2011-м дом «МС» переименовали в «Этихад» в соответствии с контрактными обязательствами перед главным спонсором, авиакомпанией Etihad Airways. Прошло несколько месяцев, и фанаты соперников издевательски обыграли новое название – «Эмптихад», потому что на стадионе почти никогда не бывало до отказа забитых трибун. С тех пор ситуация мало изменилась: в сезоне-2022/2023 «Сити» – всего лишь 15-я команда по посещаемости в АПЛ.

«Сити» планирует расширить «Этихад» до 60 тысяч болельщиков

Схожие скандалы с низкой посещаемостью возникают с угрожающей регулярностью. И это у команды, претендующей в этом году на требл! В сентябре 2021 года «Сити» размазал на своём поле «Лейпциг» в Лиге чемпионов (6:3), а Хосеп Гвардиола после игры пожаловался, что встречу пришли посмотреть всего 38 062 зрителя. «Я бы хотел, чтобы в следующей игре нас поддержало больше людей», – заявил Пеп. И мгновенно нарвался на критику главного секретаря официального фан-клуба «Сити» Кевина Паркера, который предложил тренеру сосредоточиться на прямых обязанностях, а не считать болельщиков.

Слово за слово, и полыхнул настоящий пожар. «Если после стольких лет в клубе люди не понимают моего поведения, то это означает, что они не хотят его понимать, – разошёлся тренер. – Я предпочитаю, чтобы меня поддерживали, но если кто-то не может прийти, то не силой же тащить на стадион. Мне не за что извиняться, потому что я говорил искренне. Если фанаты мною недовольны, то это вынуждает меня думать о том, чтобы искать новое место работы».

В сентябре 2021 года «Этихад» был заполнен лишь на две трети Фото: Dave Howarth — CameraSport via Getty Images

Конфликт удалось потушить, в клубе эту тему теперь стараются не затрагивать, но в начале апреля появился ещё один повод. Руководство представило проект реконструкции стадиона, ориентированный на увеличение вместимости до 60 тысяч мест. Расширить планируют северную трибуну, включая крытую фан-зону на 3000 человек, скай-бар, отель на 400 гостей и новый музей. Проект обойдётся в £ 300 млн. «В течение нескольких месяцев мы разрабатывали концепции и проекты для лучшего в своём классе места для болельщиков и круглогодичного развлечения и отдыха на «Этихад». Мы подали заявку на планирование в городской совет Манчестера», – заявил управляющий директор Manchester City Operations Дэнни Уилсон.

Стремление развиваться, конечно, похвально, но зачем ещё больше увеличивать арену, если даже сегодня на ней видны проплешины? Показатель заполняемости в 96,7% не выглядит катастрофой, но эти две-три тысячи не пришедших на матч людей приводят к недополученной прибыли – около £ 100 тысяч за игру. С увеличением «Этихада» до 60 тысяч эта сумма почти наверняка увеличится. Мотив руководителей «Сити» и властей Манчестера понятен: реконструкцию хотят приурочить к возможной победе совместной заявки Великобритании и Ирландии в борьбе за проведение Евро-2028. Однако в этом случае следует ожидать лишь эпизодический всплеск посещаемости.

Большинству фанатов «Сити» плевать на Лигу чемпионов

Резкая реакция на критику Гвардиолы вызвана тем, что тренер неосознанно подыграл хейтерам из других клубов, которые не упускают случая потроллить «Сити» за отсутствие так называемых солд-аутов. Особенно изгаляются поклонники «МЮ» и «Ливерпуля», обожающие постить в соцсетях картинки с незаполненными секторами «Этихада». В 2019 году им даже невольно подыграл Google Maps – сервис выдавал стадион «МС» по запросу «пустые места».

Также считается, что руководство перманентно завышает официальные показатели. После битвы «Сити» и «Лестера» в 2021 году издание The Liverpool Echo обратило внимание, что в протоколе отображён показатель в 54 тысячи зрителей, тогда как служба безопасности Манчестера идентифицировала на игре лишь 46 тысяч фанатов. «У руководителей «Ливерпуля» или «МЮ» всегда на одну проблему меньше, чем у «Сити» – им не приходится зазывать людей на матчи», – потешался в эфире BBC Sport экс-руководитель «Кристал Пэлас» Саймон Джордан.

Этот фанат «Сити» точно не будет болеть за «Юнайтед» Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Руководство «Сити» не открещивается от проблемы, но находит ей очень простое объяснение: в выходные у фанатов больше возможностей прийти на футбол, чем в середине недели, когда играется Лига чемпионов. Также пару лет назад первопричиной считался сильно ударивший по посещаемости коронавирус. Однако причина лежит на поверхности и уходит корнями в прошлое. «Это забавно, но ЛЧ не вызывает у меня никаких эмоций, – признался один из самых известных болельщиков «Сити», музыкант Ноэль Галлахер. – На стадионе царит странная апатия, когда проходят матчи этого турнира. Если вы спросите меня, чего я хотел бы больше – титула в Англии или победы в ЛЧ, то я выберу первый вариант в 100 случаях из 100».

Согласно исследованию Nielsen Sports, «Сити» стал самым быстрорастущим клубом по количеству фанатов в основных европейских лигах с 2011 года. В прошлом году «Этихад» посетили болельщики из 77 стран, однако это не помогает забить стадион под завязку, потому что иностранные туристы не могут посещать игры любимой команды каждую неделю. Как и любой другой клуб, «горожане» вынуждены ориентироваться на местных фанатов, и вот тут на первый план выходит существенный нюанс.

Болельщики со стажем хорошо помнят, как в 1990-х команда барахталась во втором дивизионе, в то время как соседи с «Олд Траффорд» доминировали в Англии и зажигали в еврокубках. Неслучайно о возможном требле «Сити» в нынешнем сезоне говорят в контексте уникального достижения команды Алекса Фергюсона образца сезона-1998/1999.

«Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/1999 после победы в ЛЧ Фото: Corbis via Getty Images

Перед сезоном-2022/2023 «Сити» увеличил стоимость абонементов

Именно на стыке веков у «Сити» сформировалась особая идентичность – трофеи не имели для поклонников команды первостепенной важности. Гораздо больше ценились верность клубу и поддержка в самые лихие времена, а лояльность совершенно не зависела от места в турнирной таблице. По большому счёту, отношение не изменилось ни после переезда на более вместительный стадион, ни после начала эры правления шейха Мансура 15 лет назад. Поколение юных глорихантеров просто ещё не успело вырасти, поэтому на «Этихад» охотнее придут поболеть за команду в кубковом матче с «Линкольном», чем в Лиге чемпионов с «Зальцбургом».

«Конечно, я расстроился, когда мы проиграли в финале Лиги чемпионов «Челси» в 2021 году, но это было не то же самое, как когда мы уступили «Ливерпулю» в гонке за титул АПЛ пару лет назад, – помогает уловить контраст Паркер. – Я предпочёл бы проиграть «Челси» в еврокубковом матче, чем в чемпионате. У меня такое ощущение, и я думаю, что многие фанаты согласятся».

Хосеп Гвардиола и Ноэль Галлахер Фото: Manchester City FC via Getty Images

Неудивительно, что рядовой болельщик «Сити» в выборе между покупкой абонемента на посещение матчей ЛЧ и АПЛ выберет родной турнир. «В отличие от Лондона, уровень жизни в Манчестере оставляет желать лучшего, – подсвечивает ещё одну причину не самой высокой посещаемости болельщик Джон Хэй. – Если бы я мог, то не пропускал бы ни одного матча, но не могу себе этого позволить».

Ещё один важный аспект в вопросе посещаемости – преемственность поколений. Как бы круто ни играл «Сити» и сколько бы ни взял чемпионских чашек, самому успешному в финансовом отношении клубу мира трудно перетащить на свою сторону молодых болельщиков из семьи, которая всегда поддерживала «МЮ». Так что база в этом отношении ограничена.

У «Сити» был шанс улучшить положение дел в начале сезона-2022/2023, когда больше половины клубов АПЛ увеличили стоимость абонементов. «Горожане» подняли цену на 5%, в то время как на «Олд Траффорд» стоимость осталась прежней. Не самое дальновидное решение, особенно если учесть, что в январе «Манчестер Сити» второй год подряд был признан Deloitte самым прибыльным клубом мира.