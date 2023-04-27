Четвёртая команда Италии может пролететь мимо ЛЧ. Должно совпасть несколько событий

У Англии, Испании, Италии и Германии первые четыре команды лиги отправляются сразу в группу Лиги чемпионов. Однако есть вероятность, что у Италии лишь первые три команды чемпионата получат путёвку в главный клубный турнир Европы. Чтобы четвёртая команда Серии А лишилась места в Лиге чемпионов, должно совпасть сразу несколько вещей.
На сегодня «Интер» и «Милан» продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Одна из этих команд точно будет в финале турнира. В полуфиналах Лиги Европы играют «Ювентус» и «Рома», которые могут встретиться друг с другом в финале. Победитель обоих турниров по правилам УЕФА получает гарантированную путёвку в следующий сезон Лиги чемпионов. При этом есть правило, при котором от одной страны в этом турнире может участвовать максимум пять команд.
Получается, что если ЛЧ и ЛЕ выиграют итальянские команды, которые не попали в топ-4 Серии А, то четвёртой команде придётся довольствоваться местом в Лиге Европы. Сейчас в чемпионате Италии такая плотность, что вообще нет понимания, кто займёт места со второго по седьмое включительно.
Турнирная таблица Серии А
Для примера можем взять нынешнее положение команд в лиге. «Рома» идёт на пятом месте, а «Интер» – на шестом. Если все останутся на своих местах и эти два клуба выиграют Лигу Европы и Лигу чемпионов, то четвёртую команду Италии ждёт большое разочарование.
Ну и напомним, если условный «Интер» выиграет ЛЧ и пробьётся через чемпионат Италии, то дополнительная путёвка у страны сгорает. Недавний пример – победа «Реала» в финале над «Ливерпулем» не позволила «Бетису» (пятое место в Ла Лиге) отправиться в Лигу чемпионов.
- 27 апреля 2023
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