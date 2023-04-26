«Арсенал» уже победил в этом сезоне. Даже если уступит «Сити»

Страшно подумать, когда ещё у «Арсенала» будет шанс на чемпионство. Последний раз команда брала титул в 2004-м. С тех времен не осталось примерно ничего: ни футболистов, ни тренера, ни стадиона. Можно сказать, все завершили карьеру.

Ещё несколько недель назад казалось, что в этом году «Арсенал» выиграет АПЛ. Отрыв в восемь очков выглядел значительным (даже учитывая игру «Сити» в запасе). Однако затем последовали три ничьих – с «Ливерпулем» (2:2), «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3). Теперь у «Арсенал» уже не +5 очков по потерянным, а -1.

Игроки «Арсенала» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

И вроде играть ещё столько, что ситуация может много раз измениться, но сам футбол «Арсенала» уже не кажется таким куражным и сметающим всё на своём пути. Аналитическая компания Opta ещё недавно считала команду Артеты фаворитом этого сезона, а теперь даёт лишь 21,9% вероятности чемпионства. Тенденция очевидна – всё-таки «Сити» снова окажется первым. Даже если так, то разве это плохой сезон для «Арсенала»?

Рой Кин на днях сказал: «При втором месте сезон «Арсенала» не будет успешным. Без шансов. […] Если они не выиграют лигу, это станет огромным разочарованием».

При всём уважении к легендарному футболисту, звучит сомнительно. Второе место для «Арсенала» станет как раз успехом. Всё-таки команда находится не в вакууме, а в конкретном историческом промежутке. Клуб с сезона-2016/2017 не участвует в Лиге чемпионов. В следующем сезоне гимн ЛЧ точно вернётся на «Эмирейтс».

«Арсенал» за последние три года занимал в АПЛ восьмое, пятое и теперь минимум второе место. Положительная динамика очевидна. И тут нельзя просто списать всё на плохой сезон «Ливерпуля» или ещё кого-то. Места могли быть чуть другими, но прогресс не подлежит сомнению: 61 очко за сезон, потом — 69, теперь — 75+. Вероятно, по итогам сезона будет даже 85+, потому что ещё шесть туров впереди.

У «Арсенала» всё ещё крайне молодая команда. Средний возраст – 25,2 года (в АПЛ моложе только «Брайтон» — 24,8 года). Нет оснований считать, что ресурс этого состава выработан, как у «Ливерпуля». Нет основания считать, что команда развалится, как «Лестер» после чемпионства. Тогда сразу ушёл Канте и некоторые другие игроки. Едва ли «Арсенал» сейчас покинет кто-то из лидеров вроде Эдегора, Саки, Парти или Рамсдейла.

«Арсенал» празднует гол Фото: Catherine Ivill/Getty Images

В плане трансферов «Арсенал» уже стал чемпионом АПЛ (хотя в каком-то смысле «Брайтон» и тут – первый). Зинченко, Жезус и Троссард – это всё точечные попадания. И при этом клуб не заработал себе имидж, как у «Челси», который готов переплачивать. Если команда Боули кем-то интересуется, то ценник сразу увеличивается в два раза. С «Арсеналом» так не получится. Руководство решило отказаться от Влаховича, когда его стоимость показалась чрезмерной.

Похожая ситуация с Мудриком, к которому тоже был интерес. «Арсенал» достаточно чётко обозначил границы условий, на которые готов идти. Не сложилось. Игрок перешёл в «Челси», который выложил € 70 млн. Вместо него в команду Артеты отправился Троссард. Здесь и сейчас он выглядит куда полезнее, хотя стоил 24 миллиона (но и лет ему 28, а не 21 – справедливости ради).

«Арсеналу» теперь будет ещё проще усилиться, потому что Лига чемпионов манит футболистов. Возможно, даже запасным центральным защитником будет не Холдинг, а кто-то менее косячный. Правда, бороться за титул с «Сити» Гвардиолы и в следующем сезоне будет крайне сложно – тут вряд ли что-то изменится. Зато «Арсенал» вернул себе статус топ-клуба. Ещё два года назад команда вообще ни в какой еврокубок не пробилась.

И ещё один момент. Такая малюсенькая деталь. Все уже похоронили шансы «Арсенала» на титул по понятным причинам, но вообще-то победа над «Сити» сегодня снова сделает команду Артеты фаворитом в АПЛ. Да, понятно, кто явный фаворит на «Этихаде», но если это будет хороший день у «Арсенала», а у «Сити», допустим, случится удаление… То, что мы сейчас обсуждаем борьбу «Арсенала» за титул – это уже показатель классного сезона «Арсенала». Просто есть шанс, что он окажется вообще космическим, но это всё же маловероятно.