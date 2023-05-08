5 важных матчей вторника — в футболе, хоккее и баскетболе

Все события 9 мая в Матч-центре «Чемпионата»
Время в материале — по Москве. Программа коротко:
- 🏀 2:30: «Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/2 финала — Восток, четвёртый матч
- 🏒 3:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала — Запад, третий матч
- 🏀 5:00: «Лейкерс» — «Уорриорз», плей-офф НБА, 1/2 финала — Запад, четвёртый матч
- 🏒 12:00: «Россия 25» — Беларусь, Большой тур сборной
- ⚽️ 22:00: «Реал» — «Манчестер Сити», полуфинал Лиги чемпионов, первый матч
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🏀 2:30: «Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/2 финала — Восток, четвёртый матч
Интрига: сможет ли «Майами» довести дело до 3-1 в серии на своей площадке?
У «Хит» одно из самых худших нападений в вопросах скоринга — подопечные Эрика Споэльстры набирают в среднем 109,5 очка в среднем за игру. С Джимми Батлером в составе этот компонент, кажется, не играет особой роли. Тем временем Том Тибодо славится построением плотной обороны, но удастся ли при этом «Никс» навязать борьбу и сравнять счёт в серии для возрождения интриги?
«Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс»
Фото: Eric Espada/Getty Images
🏒 3:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала — Запад, третий матч
Интрига: продолжит ли большинство «Эдмонтона» доминировать?
«Вегас» во втором матче серии схватил два удаления в дебюте и получил 0:2 к восьмой минуте. Конечно, можно было бы сказать, что удаляться не надо, но с «Эдмонтоном», в плей-офф реализующим 56% удалений, даже три штрафа за целый матч — это слишком. Спецбригада с Макдэвидом, Драйзайтлем и Ньюджент-Хопкинсом уже побила рекорд регулярок НХЛ и готовится сделать это же в плей-офф.
Меньшинство «Вегаса» при этом не отличалось надёжностью ни в регулярке (19-е место в лиге), ни в плей-офф, где «Виннипег» в первом раунде реализовывал 40% удалений соперника. Теперь четвёрке «рыцарей» нужно совершать чудо, ну или вообще не удаляться.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс»
Фото: AP/TASS
🏀 5:00: «Лейкерс» — «Уорриорз», плей-офф НБА, 1/2 финала — Запад, четвёртый матч
Интрига: Леброн Джеймс приближается к финалу Западной конференции
«3-1, 3-1, 3-1!» — думают в «Лейкерс». Оценить масштаб мотивации «озёрников» приблизиться к выходу в следующий этап — это, пожалуй, самый увлекательный сценарий для просмотра этого матча. В последних двух играх команды обменялись разгромными победами, но пора увидеть хотя бы немного борьбы. Справятся?
«Лейкерс» — «Уорриорз»
Фото: Ronald Martinez/Getty Images
🏒 12:00: «Россия 25» — Беларусь, Большой тур сборной
Интрига: повторят ли белорусы свой атакующий успех?
В челябинском этапе «суперсерии» команда Дмитрия Квартальнова в атаке не убедила, плюс два её гола были отменены после успешных челленджей штаба «России 25». Однако в Астане почти такие же молодые белорусы отметились семью шайбами и сыграли, как сказал Захар Бардаков, примерно так, как «Локомотив».
Теперь сборная России переезжает в Красноярск, где после выхода «Сокола» в финал ВХЛ продолжается хоккейный бум — билеты на матчи раскупили очень быстро. Отметится ли Роман Ротенберг, который постоянно тасует звенья в СКА, масштабными перестановками и в составе «России 25»?
«Россия 25» — Беларусь
Фото: fhr.ru
⚽️ 22:00: «Реал» — «Манчестер Сити», полуфинал Лиги чемпионов, первый матч
Интрига: получит ли кто-то из команд явное преимущество перед ответной встречей?
Вывеска «Реал» – «Манчестер Сити», пожалуй, больше подходит к финалу, чем к полуфиналу ЛЧ. Интриг здесь очень много. Это и попытка «Сити» отомстить за невероятный вылет в 1/2 финала прошлой ЛЧ. И противостояние Бензема и Холанда – великого форварда, чья карьера близится к завершению, и великого форварда будущего. И задача «Реала» спасти сезон, взяв ЛЧ второй раз подряд. И историческая возможность «Сити» приблизиться к треблу… Да и вообще, когда Гвардиола уже возьмёт Лигу чемпионов?
При этом команды подходят к игре в разном состоянии. Да, «Реал» на выходных взял Кубок Испании, но в четырёх последних матчах Ла Лиги дважды уступил («Жироне» 2:4 и «Сосьедаду» 0:2). «Сити» же последний раз проигрывал ещё второго февраля – «Тоттенхэму». А с 25 февраля только один раз сыграл вничью (в ответной игре с «Баварией», когда ничья команду устраивала) и выиграл 15 (!) матчей. Нереальный ход. Но «Реалу», кажется, на эту статистику будет наплевать. Так что нас ждёт футбол высочайшего уровня.
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