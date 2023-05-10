И не только! Закулисье матча «Ростов» — «Зенит».

«Время уже ушло. Георгиевич, ну бывают ошибки». Переговоры Карасёва с Карпиным и Семаком

РФС опубликовал переговоры судей в матче «Зенита» и «Ростова», в котором главным арбитром был Сергей Карасёв. Такая инициатива – крутая и важная, потому что позволяет взглянуть на игру с другой стороны. Кстати, в АПЛ тоже планируют публиковать переговоры судей, но только с 15 мая – мы же можем послушать наших арбитров уже сейчас. И неважно, что спустя почти месяц после матча.

Первый момент: на третьей минуте Николай Комличенко сталкивается с Венделом.

«Ростов» — «Зенит» Фото: Кадр из видео

«Ростов» — «Зенит» Фото: Кадр из видео

VAR: Свисток. Посмотрим. Нормально.

Карасёв: Я подождал, думал, что забьёт.

VAR: Геннадьич, попал там чуть-чуть, слегка. Нога опускалась. Нормальный контакт.

Карасёв: Да-да-да, я понял, Паш.

Второй момент: 16-я минута, Мостовой падает после контакта с Мелёхиным

«Ростов» — «Зенит» Фото: Кадр из видео

Карасёв: Поднимайся! Там расстояние вот такое! А он ногу подставляет. Не надо.

VAR: Геннадьич, напихай ему.

Карасёв: В процессе.

Андрей! Заканчивай!

VAR: Скажи, что это жёлтая ему за симуляцию.

Карасёв: Андрей, ты отличный футболист. Давай без этих номеров. Давай-давай-давай поспорим.

Третий момент: разговор с Семаком

Карасёв – Клаудиньо, который что-то ему доказывает: Дай мне поговорить с тренером.

Карасёв – Семаку: Богданыч…

Семак: Три фола! Когда он прокинул – сбили – чистейший фол.

Карасёв: Спокойно потом посмотрите повторы. Не надо. Не надо. Богданыч! Ведите себя культурно. Я больше подходить не буду. С праздником. И поспокойнее.

Семак: Спасибо.

Четвёртый момент: Клаудиньо продолжает пытаться что-то доказать Карасёву

Карасёв (на английском): Поверь мне. Просто играй в футбол. Ты меня знаешь. Знаешь очень хорошо.

Пятый момент: Карасёв показывает Караваеву, откуда бросать аут

«Ростов» — «Зенит» Фото: Кадр из видео

Карасёв: Сейчас я Славе покажу. Слава! Мяч вот здесь вышел. Иди сюда, пожалуйста. Слав. Мяч тут вышел.

Шестой момент: на 32-й минуте Клаудиньо сшибает Миронова

«Ростов» — «Зенит» Фото: Кадр из видео

VAR: Смотрим-смотрим Клаудиньо. Даёт жёлтую.

Карасёв – Клаудиньо: Уйди отсюда! Уйди. Нечего тут говорить. Чистая! Больше, чем чистая.

VAR: Он не понимает по-английски.

Седьмой момент: мяч попадает Чистякову в колено в штрафной

«Ростов» — «Зенит» Фото: Кадр из видео

VAR: В мяч.

Карасёв: В мяч? Мяч попал в колено Чистякову.

VAR: Да, я тоже видел. Я смотрю. Тут в мяч. Тут удар. Куда? А, здорово. Колено, всё верно. И там в мяч, правильно, Пах? Всё просмотрели.

Восьмой момент: Сильянов хватает Малкома

«Ростов» — «Зенит» Фото: Кадр из видео

«Ростов» — «Зенит» Фото: Кадр из видео

VAR: Смотри, смотри, ловят, ловят. Фол, фол, фол. И жёлтая. Подтверждаю: 45-й, срыв атаки. Или неспортивное, как вам удобнее.

Карасёв: Без мяча! Вообще схватил его и держал.

VAR: Неспортивное, Геннадьич. Длительная задержка.

Девятый момент: пенальти/не пенальти + второй мяч

«Ростов» — «Зенит» Фото: Кадр из видео

Ассистент: На поле выбросили второй мяч. Серёж, посмотри там.

VAR: Свисти. Там мяч, Серый.

Карасёв: Внутри, внутри. Там мяч не мешал. Была отметка вне игры и рука.

VAR: Стоп. Стоп. Где он попал?

Карасёв: Паш! Да подожди ты, Паш. Попал ему жёлтый. Но я не видел, чтобы он как-то…

VAR: Давай с другого ракурса.

Карасёв: С моей стороны тоже подножка, он ни шипами, ничем…

«Ростов» — «Зенит» Фото: Кадр из видео

VAR: Назад. Назад. Медленнее. Где контакт? Мне нужен контакт. Здесь нету, здесь нету. Дальше колено. Стоп! Вот этот контакт верни мне. Вот этот контакт – до. Вот тут колено – бум.

Карасёв: Коля, со вторым мячом проблем нет, он не мешал. Он пробежал мимо него, никаких проблем. Я назначил пенальти. Они проверяют. Успокойтесь.

VAR: До штрафной. До! Отличный ракурс. Супер.

«Ростов» — «Зенит» Фото: Кадр из видео

VAR: Геннадьич! Я тебе рекомендую вынести мяч за штрафную. Контакт колено в колено – до штрафной, там 10–15 см.

Карасёв: Уверен?

VAR: Да, сто процентов. Сейчас у меня стоп-кадр стоит. Коленом он попал ему в колено до штрафной. Офсадная 16-метровая линия.

Карасёв – игрокам: VAR проверили. Потому что для меня это не было жёлтой, а сейчас я её дать не могу. Дань, ты понимаешь, время прошло – 10 минут.

VAR: А вот это, кстати, по ТВ могут показать? Вывести.

Карасёв: Изначально я назначил пенальти. Он ему подбил ногу. Для меня в момент пенальти это не было жёлтой. Что сейчас там дальше… Может быть, я ошибся, что не дал жёлтую. Процесс долгий. Они смотрели – там, не там. Я мог ошибиться, что не дал жёлтую.

Десятый момент: переговоры с Карпиным

Ассистент: Иди поговори с Георгиевичем, он уже махает который раз. То же самое, поговори, пожалуйста, как с Семаком.

Карасёв: Георгиевич, не надо. Не надо. Мы здесь все втроём стоим.

Уже после матча состоялся ещё один диалог.

Карпин: А фол на линии – это не карточка? На линии штрафной. Это не карточка?!

Карасёв: Я, скорее всего, не показал, да.

Карпин: Скорее всего? Нам всё время показывают.

Карасёв: Не-не, подожди, Георгиевич. Момент сложный. Время уже ушло. Много времени ушло. Потому что это была ошибка. Георгиевич, ну бывают ошибки.

Посмотреть видео полностью