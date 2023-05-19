Раньше тусил в клубе с болельщиками, а сейчас дурачится, медитирует и ест субпродукты. Ритуалы Эрлинга тоже вызывают удивление.

«Девушка сказала: она или футбол. Иногда я по ней скучаю». Холанд, которого вы не знаете

Эрлинг Холанд – пожалуй, главная звезда этого футбольного сезона. Норвежский нападающий после того, как адаптировался в «Сити», начал переворачивать АПЛ, бомбардируя её рекордом за рекордом. И всего за год дорос до статуса суперзвезды.

За пределами поля и камер Холанд – совершенно обычный парень, который ходит в супермаркет у дома, иногда выпивает с друзьями и барагозит, как типичный скандинавский подросток, неумело даёт интервью и дурачится. При этом особенностей у него хватает – чего только стоит его диета.

В детстве Холанд очень быстро вырос. Ему дали прозвище Manchild («Взрослый ребёнок»)

В детстве Холанд был худощавым и долго не рос – тренеры даже запереживали, но зря: за два года он вырос на 17 сантиметров. У него был забавный диалог с журналистом:

– В этом году я вырос всего на 5 см.

– Всего?

– Ну, в прошлом году было 11-12 см.

Из-за такого быстрого роста приходилось перестраивать тренировки, потому что иначе бы не получилось контролировать нагрузку. Холанд набрал вес под стать росту лишь тогда, когда оказался у Сульшера в «Мольде»: там он быстро окреп и, учитывая его рост, стал просто огромным. При этом лицо так и осталось детским – и за это ему и дали прозвище Взрослый ребёнок.

Уле-Гуннар Сульшер и Эрлинг Холанд Фото: Ross Parker/Getty Images

Когда Холанд был подростком, он создал с друзьями рэп-группу. Зачитал о мировом кризисе и снял клип на детской площадке

16-летний Холанд взял гангстерский псевдоним Линг и с двумя приятелями по команде U17, Эриком Ботхеймом и Эриком Тобиасом Сандбергом, создал рэп-коллектив под названием Flow Kingz. У группы вышел всего один сингл Kygo jo, но он тут же стал вирусным и попал в чарты социальный сетей – клип набрал больше 9 млн просмотров в YouTube.

«Нам было немного скучно, поэтому мы решили записать рэп-песню! Неожиданно обнаружили, что у нас есть ещё один талант – вокал», – объяснял Холанд.

Скучно парням стало во время сборов национальной команды в 2016-м, поэтому они вооружились камерой и отправились на площадку снимать клип на их сингл. Перевод – просто прекрасный.

Эрик Ботхейм: «В прошлом я был на улице и ел салат «Цезарь». Для такого крупного парня, как я, нужна хорошая еда. Я ездил в путешествие на Багамы, но не сказал об этом своей жене, и она немного рассердилась. Но я хорошо провёл время, это было так хорошо. Я хотел бы вернуться сюда и сейчас, но у меня много дел в офисе в течение дня. Так что давай выйдем и набьëм желудок какой-нибудь едой».

Эрик Сандберг: «Да, давайте сделаем это. Я буду рад присоединиться. Позволь мне отвезти тебя в чудесное, красивое место. Я не помню, как оно называется, но это на летнем горном пастбище. Не думаю, что это далеко, всего в нескольких милях. В последний раз, когда я был там, то увидел нечто. Было странно, что я не мог ясно мыслить. Но я не собираюсь докучать вам своей скучной историей. Давайте послушаем, что скажет Линг».

Эрлинг Холанд: «Ребята, не могли бы вы перестать нести чушь. Надо говорить о мировом кризисе, я думаю, что это гораздо важнее. Ребята, я Линг, и все меня знают. Я тот, кого люди могут видеть по телевизору. Я хорошо выгляжу, когда ем».

Эрик Ботхейм: «Да, это запоминающийся Линг. Что также бросается в глаза, так это этот инструментал Kygo. Что, я думаю, придаёт песне совершенно новое звучание, как верхушка торта в виде башни»

Эрлинг Холанд: «Да, но я не могу танцевать под Kygo».

Великолепно, скажите?

«В норвежской прессе нас часто спрашивают, будет ли продолжение, — говорил Ботхейм на YouTube-канале «Краснодара». Не знаю, может быть, в будущем мы выступим на самой большой арене Норвегии. Но сейчас у нас просто нет на это времени. Все мы профессиональные футболисты. Один из нас стал большой звездой. Так что когда у Эрлинга, Тобиаса и меня будет время, мы, может быть, и запишем новую песню, но сейчас взяли перерыв».

Фото: Trond Tandberg/Getty Images

Холанд расстался с первой девушкой, потому что она поставила его перед выбором — она или футбол. Сейчас он встречается с футболисткой

«Она жаловалась, что я не уделяю ей внимания, – рассказывал он в 2021-м. – И однажды попросила меня выбрать: она или футбол. Иногда я по ней скучаю».

Правда, сейчас уже вряд ли – Холанд давно встречается с Изабель Хаугсенг Йохансен, с которой они познакомились в футбольной академии и долгое время просто дружили.

Прятал сладости от тренера, смотрел «Ханну Монтану». И от души смеялся

Секрет раскрыл Магнус Лундал: он жил с нападающим «Манчестер Сити», когда они выступали за сборную Норвегии до 16 лет. «Он был очень расслабленным и сильным ментально: казалось, вообще не очень нервничал, хотя это был его первый международный матч, – вспоминал он. – Помню, первое, что я увидел – как Эрлинг был в кино и купил конфет, а потом забежал в отель и хотел, чтобы мы как можно быстрее поднялись на лифте, чтобы его не увидели тренеры. Ещё он смотрел «Ханну Монтану» (американский подростковый сериал с Майли Сайрус в главной роли. – Прим. «Чемпионата) и от души смеялся».

Холанда однажды выперли из клуба в Норвегии. А ещё он как-то тусил с фанатами «Боруссии»

Инцидент произошёл в Норвегии – якобы Эрлинг мешал работе клуба во время действия жёстких правил из-за коронавируса. На Холанда пришло посмотреть слишком много людей, и охране пришлось выгнать футболиста.

А ещё норвежец танцевал в баре с фанатами «Боруссии». Там всё прошло без проблем, но сейчас он уже вряд ли так сможет.

Раньше на мелодии его будильника стоял гимн Лиги чемпионов. Так работала визуализация!

В разговоре с TV2, когда он ещё был в «РБ Зальцбург», Холанд сказал: «Я просыпаюсь под гимн ЛЧ каждый день. Это последняя песня, от которой я устану. Приятно начинать с неё день».

Холанд медитирует. Говорил, что это помогло ему выйти на нынешний уровень

«Я много тренируюсь и много медитирую, — говорил он, когда ещё был в «Боруссии». – Перед игрой всегда слушаю песню под названием Keep Dreaming, а также медитирую. Я ненавижу испытывать стресс и стараюсь его не испытывать. Но концепция медитации заключается в том, чтобы попытаться избавиться от такого рода мыслей. Это действительно индивидуально, но для меня это сработало действительно хорошо».

Холанд считает, что медитация – классная штука, чтобы расслабиться, постараться не думать слишком много, «потому что стресс никому не идёт на пользу». Во время пандемии он активно призывал подписчиков в социальных сетях медитировать, подкрепляя это фактами: «Мы все испытываем больше стресса, ощущаем чувство неуверенности. Если вы сильно нервничаете в эти дни, то вы не одиноки.

В дополнение к заботе о наших телах, мы должны также заботиться и о разуме. Медитация – серьезная вещь, и она определенно помогает управлять своими эмоциями, чтобы обращать внимание на проблемы других людей и действовать альтруистично. Мы должны чувствовать себя частью общества – так мы поможем друг другу пережить всё это. Оставайтесь сильными и здоровыми!»

Как-то он даже праздновал голы, садясь в позу лотоса и ловя дзен.

Эрлинг Холанд Фото: Julian Finney/Getty Images

Ещё один дзен-секрет – отсутствие интереса к комментариям в социальных сетях. Он попросту ничего не читает, потому что понимает: иначе можно сойти с ума. Наверное, в совокупности с медитациями это помогает ему не падать духом после поражений. «Он всегда думает позитивно и говорит себе: «Я забью в следующий раз», – рассказывал Гвардиола. – Он знает, что шансы будут. Это отличное умение для футболиста».

Сидит на особой диете – потребляет 6000 калорий в день, ест бычьи сердца и печень. А ещё любит морковку

Сначала Холанд следовал диете Роналду: пять-шесть приёмов пищи, много морепродуктов и курицы, никаких соусов, макароны только из твёрдых сортов пшеницы, из напитков – в основном только вода. Потом норвежец изменил подход к еде: переключился на потребление 6000 калорий в день (среднесуточная норма для мужчин – 2500-2700) и полюбил субпродукты. У норвежца чрезвычайно быстрый обмен веществ – и на поле он сжигает гораздо больше калорий, чем обычный человек, поэтому и есть ему нужно больше.

«Вы такое не едите, но я забочусь о своём теле, – говорил он. – Я думаю, что важнее всего есть качественную еду – и желательно, чтобы она была от местных производителей. Говорят, что мясо вредно. Какое? Котлета в «Макдональдсе»? Или мясо, которое даёт корова на соседней ферме? Я ем сердце и печень».

Недавно Холанд поделился фотографией своего ужина из говяжьей печени – по его словам, ему было «чертовски вкусно». Фанаты, правда, не воодушевились: писали, что это отвратительно, и сравнивали вид блюда с фекалиями.

Ужин Эрлинга Холанда Фото: Из личного архива футболиста

В прошлом он рассказывал, что делал себе уникальное «волшебное зелье», приготовленное из молока, воды, шпината и капусты. При этом воду он пьёт только фильтрованную – дома у него установлена целая система, которую он показал в документальном фильме. «Думаю, это даёт много хорошего моему телу», – сказал он тогда.

Фильм Haaland: The Big Decision Фото: Кадр из фильма

Ещё одна интересная привычка Холанда – он постоянно ест морковку. Это тоже часть его особой диеты. Он очень озабочен своим питанием: бывшие партнёры шутили, что, пока все играли в карты и бездельничали, Эрлинг поглощал книги по здоровому питанию.

Эрлинг Холанд

Холанд суеверен. Ест отцовскую лазанью перед матчами и пасту в одном и том же ресторане в Манчестере

«Мой отец приготовил для меня лазанью перед последними тремя домашними играми, — говорил Холанд норвежской телекомпании Viasat после победы «Сити» над «Юнайтед» со счётом 6:3. – Должно быть, он вкладывает в это что-то особенное, потому что я забиваю мячи».

Семь месяцев назад к пункту «обязательно съесть перед матчем» добавилась паста из одного из манчестерских ресторанов: Холанд тоже как-то там поужинал, а потом оформил хет-трик – с тех пор ходит туда регулярно.

Холанд – мастер смешных послематчевых интервью. Во время первого эфира в Англии выругался (дважды)

Норвежец отвечает на вопросы примерно так же, как некоторые футболисты РПЛ: односложно, но иногда бывает смешно. Когда он в 2019-м оформил хет-трик в первом тайме матча с бельгийским «Генком», диалог вышел просто потрясающим.

Журналист: «Вы вошли в историю, оформив свой хет-трик в первом тайме, как вы сейчас себя чувствуете?»

Холанд: «Я чувствую себя очень хорошо».

Журналист: «Что-нибудь ещё?»

Холанд: «Вы спросили, как я себя чувствую».

Журналист: «В чëм секрет? В этом сезоне вы забили 17 голов в девяти играх».

Холанд: «Усердно работать».

Прошлым летом после матча с «Вест Хэмом» Холанд вышел на послематчевое интервью, и его спросили про упущенные шансы. Норвежец начал рассуждать и чуть забылся, что он в прямом эфире: «Да, я мог бы. Немного дерьмово, но вот так».

После нескольких секунд молчания он извинился, когда интервьюер вежливо напомнил ему не ругаться.

«Ой, извини… Дерьмо», — сказал он и тут же закрыл рот рукой. — Извини! Так нельзя говорить».

Когда Холанд побил очередной рекорд, то план на вечер у него был такой: «Поиграю в видеоигры, поем, посплю. Мне нельзя постоянно думать о рекордах, иначе я свихнусь».

Близкие к нему люди говорят, что в обществе с незнакомыми людьми Холанд неразговорчив и скован, но зато в окружении своих – тот ещё шутник. Только посмотрите, как он подкалывает Джона Стоунза с его акцентом.

Холанд – стиль. Он даже снялся для британского GQ

Шёлковые рубашки, необычные принты и длинные волосы – норвежец нашёл свой необычный стиль, который отличает его от других футболистов.

Эрлинг Холанд

Cкоро он станет ещё моднее: Daily Mail пишет, что Холанд заключил спонсорское соглашение с Dolce & Gabbana на £ 2 млн.

«Иногда я… забыл слово на английском», – произнёс Холанд во время интервью британскому GQ. «В своём мире?» – уточнил журналист. «Не в этом мире», – с улыбкой ответил норвежец.

Вот уж правда – во всех смыслах инопланетный.