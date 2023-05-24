Расписание на 25 мая: великолепный Бобровский в шаге от финала, звёзды будущего на футбольном ЧМ для юношей и шанс «Атлетика» на еврокубки.

7 избранных матчей четверга: кто выйдет в полуфинал ЧМ-2023 и поднимется ли «МЮ» в тройку?

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Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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⚽️ 00:00: Бразилия — Доминиканская Республика, ЧМ-2023 U20, группа D — 2-й тур

Интрига: Бразилия реабилитируется за поражение в первом матче ЧМ?

Сборная Бразилии неудачно стартовала на чемпионате мира до 20 лет, проходящем в Аргентине. В первой игре они уступили Италии – 2:3. Для выхода из группы бразильцам необходимо побеждать в следующей встрече с Доминиканской Республикой. Доминиканцы в первом матче уступили Нигерии – 1:2. Им также жизненно важна победа. Нас ждёт крутая битва за право оставить шансы на выход в плей-офф.

Сборная Бразилии неудачно стартовала на чемпионате мира до 20 лет Фото: Buda Mendes/Getty Images

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз», финал Восточной конференции НХЛ, четвёртый матч

Интрига: Сергей Бобровский выйдет в финал Кубка Стэнли?

Преимущество «Флориды» в серии с «Каролиной» с каждым матчем становится всё более ощутимым. «Пантерз» ведут 3-0, опираясь на великолепную игру вратаря Бобровского и лидеров среди креативных форвардов. У «Каролины» пока нет соответствующего противоядия и, более того, нет времени на его поиски – поражение отправит их в отпуск.

Сергей Бобровский выйдет в финал Кубка Стэнли? Фото: Wilfredo Lee/AP Photo/ТАСС

🏒 16:20: США — Чехия, ЧМ-2023 — 1/4 финала

Интрига: справятся ли молодые американцы со статусом фаворита?

Сборная США впервые в истории выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира. Однако стопроцентный результат и первое место в группе не помогли ей получить слабого соперника на старте плей-офф. В четвертьфинале американцев ждут чехи, которые всё ещё по праву остаются топ-сборной. Шансы молодой, скоростной и задорной Америки выглядят более предпочтительными, но это плей-офф, где психика может быть гораздо важнее техники и тактики.

Сборная США впервые в истории выиграла все матчи группового этапа ЧМ Фото: iihf.com

🏒 20:20: Канада — Финляндия, ЧМ-2023 — 1/4 финала

Интрига: кто из двух самых стабильных команд мира извлёк ошибки из неудач?

Из всех четвертьфиналов этот – самый статусный: Канада и Финляндия играли друг с другом в трёх последних финалах чемпионатов мира. В рамках нынешнего турнира сборные выглядят совсем не по-чемпионски. Впрочем, европейцы прошли через стартовый кризис и смогли разогнаться к концу группового этапа, а вот североамериканцы, напротив, засбоили после яркого начала и умудрились проиграть не только швейцарцам, но и норвежцам.

Канада и Финляндия играли друг с другом в трёх последних финалах чемпионатов мира Фото: iihf.com

⚽️ 21:00: Уругвай — Англия, ЧМ-2023 U20, группа Е — 2-й тур

Интрига: кто из фаворитов отправится в плей-офф уже после 2-го тура?

Уругвай и Англия – безоговорочные фавориты группы Е на ЧМ-2023 U20. Также с ними в квартете выступают Тунис и Ирак. Очевидно, что уругвайцы и англичане разыграют между собой первое место в группе. Уругвай в 1-м туре разгромил Ирак (4:0), а Англия минимально обыграла Тунис (1:0). На бумаге кажется, что южноамериканцы посильнее, но реальную силу команд мы узнаем только в очном матче. Победитель сможет дать отдохнуть основе в 3-м туре. Встреча стратегически важна для обеих сборных.

Кто из фаворитов отправится в плей-офф уже после 2-го тура? Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 32-й тур

Интрига: «МЮ» обеспечит себе место в Лиге чемпионов?

«Манчестер Юнайтед» против «Челси» — главная вывеска в АПЛ в конце 2000-х. Но теперь команды не находятся в топе, а лондонцы переживают кризис после смены руководства. «Юнайтед» борется за место в ЛЧ, а «Челси» обитает во второй половине таблицы. Синие живут в режиме ожидания межсезонья. А «МЮ» в случае победы в предстоящей встрече обеспечит себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. При этом можно даже потеснить «Ньюкасл» с третьей позиции. В общем, по раскладам, у команды Эрика тен Хага куда больше мотивации. Но «Челси» может испортить праздник соперникам и отложить их вопрос о выходе в ЛЧ до последнего тура. Сможет ли Лэмпард насолить старым соперникам? Или «МЮ» выйдет в Лигу чемпионов и расслабится.

«МЮ» обеспечит себе место в Лиге чемпионов? Фото: Mike Hewitt/Getty Images

⚽️ 22:30: «Осасуна» — «Атлетик», Примера, 36-й тур

Интрига: последний шанс «Атлетика» на попадание в Лигу Европы

«Атлетик» за три тура до финиша чемпионата Испании идёт седьмым. Это место предоставляет право сыграть в розыгрыше Лиги конференций. От шестой строчки баски отстают на шесть очков. Тяжело отыграть такой гандикап за три тура, но попытаться можно. К тому же цена вопроса – выход в Лигу Европы. А это куда престижнее. Но впереди у «Атлетика» серьёзное испытание в лице финалиста Кубка Испании – «Осасуны». Памплонцы недалеко от Бильбао – на расстоянии трёх очков. В случае победы они сами смогут побороться за место в Лиге конференций. В Памплоне ожидается жаркий матч.