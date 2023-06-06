5 избранных матчей среды: старт стыков РПЛ и финал Лиги конференций

Посмотреть все события 7 июня в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

Каждый матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события.

🎾 13:30*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 6), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Гауфф взять реванш за прошлогодний финал?

В четвертьфинале «РГ» — 2023 полностью повторился состав прошлогоднего финала. Тогда Ига Свёнтек по всем статьям обыграла юную американку — 6:1, 6:3. Сумеет ли Кори остановить разыгравшуюся первую ракетку мира и взять у неё реванш? Вообще, у них по личным встречам накопился уже существенный перевес в пользу польской теннисистки — 6-0, так что Гауфф срочно нужно «размочить» счёт.

Ига Свёнтек Фото: Lewis Storey/Getty Images

🎾 16:00*: Александр Зверев (Германия, 22) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли Александр Зверев выскочку из Аргентины?

Аргентинец Этчеверри стал единственным несеяным теннисистом в 1/4 финала мужского «Ролан Гаррос». Он уже выбил из сетки турнира трёх соперников с номерами посева — австралийца Алекса де Минора (18), хорвата Борну Чорича (15) и японца Йосихито Нисиоку (27). Продолжит ли Томас Мартин собирать свой «урожай» в Париже или Александр Зверев остановит выскочку?

Андрей Зверев Фото: Clive Mason/Getty Images

⚽️ 15:00: «Енисей» (Красноярск) — «Факел» (Воронеж), РПЛ, переходные матчи, первая игра

Интрига: оправится ли «Факел» после концовки сезона?

Все 30 туров РПЛ позади, но нам ещё осталось выяснить, кто займёт два оставшихся места в элите на следующий сезон. Один из претендентов из Первой лиги — «Енисей», который не появлялся в Премьер-Лиге с 2019 года. «Факел» же поднялся наверх только год назад и даже имел шансы сохранить прописку без лишних матчей. Команда выдала победную серию, разобралась с прямыми конкурентами, но в последнем туре уступила «Зениту» и рухнула с 12-й строчки на 14-ю. Теперь главный вопрос: оправится ли «Факел» от такой разочаровывающей концовки сезона? «Енисею» такой эмоциональный удар по сопернику только в плюс, тем более первый матч пройдёт в Красноярске.

Вадим Евсеев — главный тренер «Факела» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 18:00: «Родина» (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород), РПЛ, переходные матчи, первая игра

Интрига: Юран всё же сохранит свою команду в РПЛ?

Вторая пара в стыках. «Родина» получила шанс выйти в элиту благодаря случаю. Команда заняла пятое место в Первой лиге, но «Алания», ставшая третьей, не получила лицензию РФС. В итоге именно «Родина» заняла место владикавказцев. На бумаге московская команда уступает будущему сопернику, но «Нижнему» точно не стоит расслабляться. Во-первых, противостояние стартует на поле «Родины», а во-вторых, номинальный аутсайдер не проигрывает с начала апреля. Правда, задача Сергея Юрана от этого не меняется — его пригласили весной, чтобы остаться в РПЛ, и есть все шансы справиться с работой.

Футболисты «Пари НН» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 22:00: «Фиорентина» — «Вест Хэм Юнайтед», Лига конференций, финал

Интрига: кто заберёт второй еврокубок в этом сезоне?

Июнь — время еврокубковых финалов. Трофей Лиги Европы уже разыгран (да, снова победила «Севилья»), на очереди Лига конференций. Нынешний сезон — всего лишь второй в истории этого турнира. Первым победителем год назад стала «Рома», но в этот раз команда Жозе Моуринью сделала шаг вперёд и добралась до решающего матча Лиги Европы. Но итальянцы в предстоящем финале всё равно присутствуют: «Фиорентина» после неудачного старта в группе выдала серию из девяти побед, а в полуфинале драматично прошла «Базель» благодаря голу на девятой добавленной к дополнительному времени минуте.

Для «Вест Хэма» финал еврокубка в новинку. Команда с трудом набрала спасительные 40 очков в АПЛ, зато в Европе в этом сезоне выступает удачно. Начиная с раунда плей-офф, 13 побед и одна ничья в 14 матчах! Так сразу и не скажешь, кто фаворит.