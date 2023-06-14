«Челси» спасает экс-тренер Месси, а в «Динамо» приходит один из лучших специалистов в чемпионате России.

У Головина и Хвичи будут новые тренеры. Первые изменения в клубах топ-лиг Европы и РПЛ

Европейский сезон подошёл к концу. Клубы в топ-5 лиг начали активную трансферную кампанию. Изменения касаются и тренеров. В Европе случилось уже несколько громких перестановок. Какие специалисты нашли новые клубы, а кто остаётся безработным?

РПЛ

Марцел Личка («Оренбург» — «Динамо»)

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самая громкая тренерская перестановка – переход Марцела Лички из «Оренбурга» в московское «Динамо». О сделке ещё не объявлено официально, но чех в ближайшие дни будет официально представлен в новой должности. Руководство «Динамо» обратило внимание на успехи «Оренбурга» в прошедшем сезоне. Команда заняла седьмое место, тогда как динамовцы стали лишь девятыми. Москвичи заплатят за Личку € 1 млн компенсации. Столько же составит зарплата чеха в «Динамо». Контракт со специалистом будет рассчитан на три года.

Иржи Ярошик (без клуба – «Оренбург»)

Иржи Ярошик Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

На смену Личке в «Оренбург» приедет соотечественник. Команду возглавит экс-футболист ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Челси» Иржи Ярошик. Чеха уже рассматривали в качестве замены Личке зимой, когда тот мог оказаться в «Краснодаре». Теперь всё же настало время для назначения Ярошика. Его официальное объявление также зависит от анонса Лички в «Динамо».

АПЛ

Ангелос Постекоглу («Селтик» — «Тоттенхэм»)

Ангелос Постекоглу Фото: Mark Runnacles/Getty Images

«Тоттенхэм» расстался с Антонио Конте ещё весной. Завершали сезон его помощники – сначала Кристиан Стеллини, а затем Райан Мэйсон. А в начале июня «шпоры» объявили о назначении Ангелоса Постекоглу. Ранее австралийский тренер работал с «Селтиком». Вместе с «кельтами» он выиграл чемпионат Шотландии — 2022/2023 и ушёл на повышение.

Маурисио Почеттино (без клуба – «Челси»)

Маурисио Почеттино Фото: Matt McNulty/Getty Images

Пока что главное тренерское назначение межсезонья. «Челси» определился со специалистом, который поможет клубу выйти из кризиса. Лондонцы поставили на Маурисио Почеттино. Аргентинец не шёл под первым номером в списке (например, основным вариантом рассматривался Юлиан Нагельсман), однако убедил боссов «Челси» в своей компетентности. Это третья работа для аргентинца в АПЛ: ранее он возглавлял «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Теперь Маурисио предстоит не менее сложная задача – добиться успеха с проблемным «Челси».

Бундеслига

Дино Топпмёллер (без клуба – «Айнтрахт» Франкфурт)

Дино Топпмёллер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Айнтрахт» ранее расстался с тренером Оливером Гласнером. Ему на смене позвали Дино Топпмёллера. Ранее 42-летний специалист работал ассистентом в штабе Юлиана Нагельсмана. Они вместе покинули «Баварию» в марте 2023 года. Контракт с Топпмёллером заключен до лета 2026-го. Смелый шаг, учитывая, что это первое серьёзное назначение в карьере Дино (ранее возглавлял клубы в Люксембурге и во второй лиге Бельгии).

Херардо Сеоане (без клуба – «Боруссия» Мёнхенгладбах)

Херардо Сеоане Фото: Octavio Passos/Getty Images

Ещё один серьёзный немецкий клуб сменил тренера. Вместо Даниэля Фарке (заехавшего на два месяца в «Краснодар» в начале 2022-го) мёнхенгладбахская «Боруссия» назначила Херардо Сеоане. В Бундеслиге швейцарский специалист работал с «Байером» (2021-2022), а имя заработал в «Янг Бойз». В Швейцарии он выиграл три национальных чемпионата и один Кубок. Теперь перед Сеоане стоит новая задача – построить крепкую команду в Мёнхенгладбахе.

Серия А

Лучано Спаллетти («Наполи» — без клуба)

Лучано Спаллетти Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Спаллетти привёл «Наполи» к первому за 33 года золоту в Серии А. И неожиданно покинул клуб. Причина – разногласия с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. К примеру, босс неаполитанцев отправлял тренеру письмо об автоматическом продлении контракта по электронной почте. Это сильно не понравилось Спаллетти, считавшему, что он заслуживает больше уважения. В итоге Лучано ушёл на пике и взял паузу в один год. Наиболее вероятные кандидаты на освободившийся пост — Луис Энрике и Джан Пьеро Гасперини. Пока что одиозный Де Лаурентис выбирает нового тренера для команды.

Лига 1

Филипп Клеман («Монако» — без клуба)

Филипп Клеман Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Монако», за который выступает Александр Головин, пролетел мимо еврокубков по итогам сезона-2022/2023. Монегаски нестабильно провели весь чемпионат, и виновным в этом обозначили тренера Филиппа Клемана. Специалист работал с «Монако» с января 2022 года. В прошлом сезоне команда с Клеманом финишировала третьей, а теперь – только шестой. Головину пора уезжать из «Монако»?

Примера

Карлуш Карвальял («Сельта» — без клуба)

Карлуш Карвальял Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Единственная на данную минуту отставка в Испании – уход из «Сельты» Карлуша Карвальяла. Клуб занял 13-е место по итогам завершившегося сезона, что не устроило боссов. Карвальял возглавил «Сельту» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 10 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Однако амбиции руководства оказались выше, поэтому контракт с 57-летним специалистом был расторгнут.