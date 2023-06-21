«Нужно поддерживать отношения с судейским корпусом». Как в «Спартаке» сменилась власть

Евгений Мележиков покинул пост генерального директора «Спартака» – его место в клубе занял Олег Малышев. Это не человек со стороны: в течение года он, по словам Мележикова, занимался «определённым управлением», а команда, собранная им, проводила аудит. Сегодня оба руководителя встретились с журналистами: Мележиков подвёл итоги своей работы в клубе, Малышев – ответил на вопросы о своём назначении и о будущем.

Мележиков: «Спартак», самый сложный период и представление себя в другом клубе

«Это не демарш с моей стороны, не инициатива совета директоров. Это обоюдное решение по соглашению сторон. Получил неустойку, пункты устраивают обе стороны. Я действительно устал, но ухожу не по этой причине. Последние полтора месяца мы обсуждали будущее развитие «Спартака» – в итоге немножко не сошлись. Может быть, моё мнение немного неправильное. Приняли совместное решение, чтобы не мешать развиваться.

Сейчас понимаем, что клубу нужно дать новый импульс. Я могу какие-то вещи не видеть… Новое движение должен дать новый человек. Я рассчитываю, что Олег Малышев обеспечит новое движение не только по линии спорта. С чувством удовлетворения хочу пожелать Олегу Александровичу успехов!

Олег Малышев Фото: spartak.com

Мне же предложили должность в «Лукойле» — это проект спортивной структуры, которая будет как раз заниматься инфраструктурными проектами и развитием инфраструктуры «Спартака». Многое необходимо приводить в порядок. Мне хватит отдохнуть две-три недели. Эффективный человек тогда, когда ему нравится то, чем он занимается. А сейчас чувствую сам, что есть снижение эффективности.

Честно скажу, что 2,5 года в «Спартаке» выжали из меня многое. Жил в режиме жесточайшего стресса. Думаю, сложнее всего мне было в период работы Руя Витории: мы остались с ним один на один. Это был правда очень непростой период. За всё воемя мне два или три раза хотелось уйти. Но, как мне кажется, мы удержали клуб. «Спартак» показывал достойные результаты, в этом сезоне команда заняла третье место.

Сейчас клубу нужны новые люди и силы. Я благодарю Олега и совет директоров, который сказал: «Отдохни, а мы разберёмся». Хочу отдохнуть. Буду пока на даче. Я не прям выдохся. Уже поймал себя на мысли, что привык жить в таком темпе и по-другому не могу. В любом случае надо немного передохнуть. Две недели это займёт, а дальше продолжим. Работа у меня ещё остаётся — в полном объёме передать важные дела Олегу Александровичу. А потом уже и сезон начнётся. Там уже будет совершенно другая жизнь.

«Спартак» должен выйти на уровень, чтобы бороться за первое место. Мне этого очень хочется. Что касается того, готов ли я представить себя в другом клубе… Вряд ли. После «Спартака» видеть себя в другой команде тяжеловато. Надеюсь, что я не уйду из «Спартака» не де-юре, а де-факто. Отношения с руководителями сохраняются. Дальше продолжим какую-то коммуникацию с Олегом Александровичем. У меня абсолютно положительное отношение ко всем, кто остаётся, и тем, кто приходит. Нет никакого негатива — только позитив.

Желаю достичь жёсткой стабильности, а вместе со стабильностью придёт успешность. А вместе с успешностью придут титулы и медали, которые так ждут болельщики «Спартака».

Малышев: задачи на ближайшее время, трансферные цели и судейство

«Прочитал комментарии под своим назначением — это было напрасно. Только результаты работы покажут, справляюсь я или нет. Никакой бэкграунд об этом не расскажет. Если в двух словах, то я никогда не работал в футбольных клубах на должностях — я из консалтинга. Работал в международной компании, а потом в российской. Я с детства был страстным болельщиком «Спартака». Мне удалось поработать на стажировке в Лондоне в ряде английских команд.

Я знаком со спецификой работы в клубе. Не мог отказаться от работы в совете директоров. Похожая ситуация и с постом гендиректора. Надеюсь, что мой опыт пригодится и поможет «Спартаку».

По ближайшим задачам уже сформирован план. Понимаем, каких игроков мы ищем. Подготовили кандидатов. Я постараюсь максимально следить за выполнением этого плана и принятия решений.

Мы хотим развиваться поступательно. Резко ничего менять не будем. Вчера была встреча с работниками клуба: сказал, что все большие профессионалы. Мы строим амбициозные планы на будущее. Для «Спартака» спортивная задача является приоритетной. Задача номер один — помочь спортивному блоку. Например, выполнить задачи на трансферное окно.

Насколько в «Спартаке» удовлетворены работой спортивного директора Пола Эшуорта? Он не так давно в клубе. Но время Пол не терял — выстраивал работу скаутов. Они вместе создавали систему по анализу футболистов. Как и формировали планы по трансферной работе. У Пола есть чёткие задачи и план: есть список футболистов, которые согласованы с тренером. Посмотрим результаты его работы в трансферное окно. Дальше будем смотреть. В любом случае пока Пол является спортивным директором, и мы ему помогаем, работаем в интересах «Спартака». Я старался со своей стороны помогать ему выстраивать работу. Давать оценку работы Пола сейчас не очень логично. Для меня одного окна недостаточно.

Мы в целом доверяем тому составу и тому тренерскому штабу, которые есть. В качестве члена совета директоров эпизодически общался с Гильермо Абаскалем. Моя оценка в качестве зрителя: молодой тренер, а с другой стороны — очень амбициозный и с большим будущим. Для первого сезона показал себя очень качественным специалистом, который продолжает прогрессировать. Были матчи, которые меня растопили как болельщика. Мы обсуждали это внутри, но не хочу выносить на обсуждение. Гильермо не паникует и работает.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мы не ожидаем изменений в составе, не ждём большого количества трансферов летом. Тот костяк, который есть сейчас, может добиваться результатов. Но одна-две позиции могут быть усилены. Многое было в интернете — угадали. Может быть, будут сюрпризы. Тавареш получил травму — сейчас думаем о поиске игрока на эту позицию.

Что касается бюджета «Спартака» на следующий сезон, то сейчас идёт процесс его финализации. Думаю, что он будет больше, чем в прошедшем сезоне. Основным источником доходов является база болельщиков. Чем она больше, тем больше шансов подписать спонсорский контракт. Мы очень хотим, чтобы стадион заполнялся максимально. Хотим, чтобы активная база болельщиков «Спартака» расширялась. Чтобы по всем направлениям велась эффективная работа. Бренд «Спартака» — самый мощный в России. Есть большие планы по развитию спортивной структуры. Строительство новых объектов и улучшение существующих.

Решение о приобретении фарм-клуба пока преждевременно. Было много дискуссий во время этого года. Мнение спортивного блока: мы изучаем, какого уровня будут соревнования во Второй лиге, потому что сейчас там проходят реформы. Плюс, игрокам интереснее играть в аренде в РПЛ или Первой лиге.

По поводу судейства – отвечу как болельщик: в каких-то матчах я негодовал, а в каких-то играх решения были в нашу пользу. Моменты трактуются по-разному. У меня нет теории заговора на этот счёт. Нам нужно поддерживать отношения с судейским корпусом.

Будем продолжать контакты и работу с судейским корпусом в рамках, которые есть».