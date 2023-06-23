Топ-клуб АПЛ по дешёвке взял классного вратаря. Кто заменит чемпиона мира Льориса

Спустя 11 лет сотрудничества с Уго Льорисом «Тоттенхэм» подпишет нового основного вратаря. Это момент огромной важности для клуба, ведь последние восемь лет Льорис был капитаном «шпор». Основным вариантом Дэниела Леви был кипер «Брентфорда» Давид Райя, но функционер посчитал, что запрошенные £40 млн за испанца, чей контракт истекает всего через год, – это слишком.

«Тоттенхэм» обратился к альтернативным целям, и теперь, по информации самых авторитетных медиа и футбольных инсайдеров, заменить 36-летнего Льориса должен 26-летний итальянец Гульельмо Викарио, который перейдёт в лондонский клуб по сделке стоимостью примерно € 20 млн. Рассказываем, кого Леви приобрёл в целях экономии.

Гульельмо Викарио Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Заменить Льориса – неслабая задача для человека, который регулярно играет в высших дивизионах всего пару сезонов и чей «Эмполи» занял 14-е место в Серии А. Его паспорт и недостаток опыта уже стали поводом для недовольства фанатов. Некоторые болельщики сравнивают Викарио с Пьерлуиджи Голлини, который перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды в 2021-м, но через год вернулся в Италию, так и не сумев стать достойной альтернативой Льорису. У других фанов Гульельмо вызывает скепсис просто потому, что он – не Райя.

Несмотря на риск, связанный со скромным портфолио Викарио, у фанатов «Тоттенхэма» есть причины для оптимизма. Он относительно молод для вратаря, но на поле уже излучает уверенность, а его габариты смутят не одного нападающего. Атлетизм итальянца позволяют ему эффектно играть на ленточке – вы точно видели его выдающийся тройной сейв в матче с «Ромой» в прошлом сезоне.

Викарио сильно отличается от Льориса – француз испытывает дискомфорт при необходимости разыгрывать мяч от ворот и не любит покидать створ. Несмотря на все заслуги перед клубом, Уго банально устарел. Гульельмо, напротив, уверенно играет ногами (иногда даже заигрывается) и охотно выходит из ворот. Стиль игры «Эмполи» давал ему немного шансов проявить этот скилл, но в редких случаях он делал всё максимально уверенно.

Эти качества – обязательные условия для нового тренера «Тоттенхэма» Анже Постекоглу, хотя «шпоры» следили за Викарио ещё до его назначения. Вратарь вызывал интерес у многих грандов. На него поглядывал «Ювентус», «Интер» рассматривал итальянца на замену Андре Онана в случае его ухода, а «Бавария» обратила на кипера внимание в январе, после травмы Мануэля Нойера.

Путь к вершине

Викарио родился в Удине, на родине многих великих киперов. Там же вырос легендарный Дино Дзофф, которого многие считали величайшим вратарём Италии до появления Джанлуиджи Буффона. Этот же регион подарил «Наполи» вратаря Алекса Мерета, с которым Спаллетти выиграл «скудетто». Иван Проведель из «Лацио» тоже оттуда – голкипер в прошлом сезоне был статистически лучшим в Серии А.

Важную роль в развитии Викарио сыграл дядя, который играл на профессиональном уровне. Из-за травм Алессандро Баис, бывший хавбек, никогда не поднимался выше Серии С, но стал для Гульельмо примером для подражания. «Алессандро – важный для меня человек, – рассказывал Викарио. — Мы часто встречаемся, он внимательно следит за моей карьерой. У нас особые отношения». Но будущий новичок «Тоттенхэма» выбрал другой путь – стал вратарём, а не полузащитником.

Гульельмо Викарио вратарь «Тоттенхэма» «Я начал гонять мяч, когда мне было три или четыре года, ходил на стадион «Удинезе» по воскресеньям. Дети воротили нос от игры в воротах, они хотели забивать голы, а я воспринял это как вызов – хотел поставить себя на другую сторону. Я получал удовлетворение от того, что останавливал их. Вот так всё и началось».

Словенский вратарь «Интера» Самир Ханданович вдохновлял Викарио, но его настоящим кумиром стал Буффон. Гульельмо плакал в тот вечер, когда Италия проиграла Швеции в отборе на чемпионат мира в 2017 году, а Джиджи ушёл из сборной. В прошлом году легендарный кипер выразил респект молодому коллеге: «В будущем Викарио может надолго войти в состав национальной команды в качестве первого или второго номера».

Так и вышло: Гульельмо страховал Джанлуиджи Доннарумму в матчах с Испанией и Нидерландами. Роберто Манчини впервые вызвал Викарио в сентябре прошлого года на матчи Лиги наций с Англией и Венгрией. «Когда состав объявили, а я увидел своё имя в списке, я шлёпнул себя по лицу и спросил: «Неужели это происходит», – вспоминал Гульельмо. После ещё нескольких пощёчин я понял, что всё взаправду. Это был очень эмоциональный момент».

Гульельмо Викарио Фото: Claudio Villa/Getty Images

Викарио поиграл почти на всех уровнях итальянского футбола. Сначала он выступал на правах аренды из «Удинезе» в Серии D за команду под названием «Фонтанафредда», затем помог «Венеции» подняться в Серию B под руководством Филиппо Индзаги. Там он был понижен до запасного и в 2019 году отправился в аренду в «Перуджу», тоже выступавшую тогда в Серии B. Он почти в одиночку удерживал клуб в дивизионе, но команда проиграла в плей-офф за сохранение прописки. После «Кальяри» подписал Гульельмо на подмену Алессио Краньо в Серию А на сезон--2020/2021.

После семи сезонов на взрослом уровне в возрасте 24 лет Викарио наконец стал основным вратарём высшего дивизиона, перейдя в «Эмполи» летом 2021 года.

Игра на ленточке

Что выделяет его? Мощнейшая игра в створе. В 2021 и 2022 годах он сделал больше сейвов, чем любой другой вратарь в Серии А. В прошлом сезоне его процент спасений (73,9%) был четвёртым в дивизионе, он пропустил на 2,9 гола меньше, чем предполагала продвинутая статистика. У Льориса по этому показателю всё наоборот – он запустил на 3,6 мяча больше, чем должен был.

Уго Льорис после пропущенного мяча Фото: Julian Finney/Getty Images

Тройной сейв Викарио против «Ромы» – показательный эпизод, в удачный день Гульельмо может быть непробиваем. Он сделал 10 сейвов против «Фиорентины» в апреле 2022 года, 11 против «Аталанты» в мае 2022-го и шесть против «Торино» в октябре. Ещё он круто защищает ворота при пенальти – Викарио отбил три удара с точки за последние пару сезонов. Другой мощный скилл итальянца – спасения ногами (снова смотрим на чудо против римлян).

Комфорт на мяче

Викарио любит получать мяч. В прошлом сезоне в «Эмполи» защитники часто разыгрывали с ним от ворот, чтобы кипер уже раздавал длинные и средние передачи – Викарио умеет искать полузащитников между линиями. Временами он бывает излишне самоуверенным и затягивает с пасом, провоцируя прессинг соперника – Постекоглу одобряет смелую игру, так что с этим проблем не будет.

В «Эмполи» к авантюрам кипера тоже не было претензий – средний показатель в 25 точных передач за игру в прошлом сезоне стал пятым среди всех вратарей Серии А, сыгравших более 700 минут. Всего Гульельмо в среднем пасовал по 35,8 раза за матч, что значительно превышает показатель Льориса – у француза в среднем было всего по 22 передачи.

Выход с ленточки

По статистике у Викарио не так много защитных действий вдали от створа, но это объясняется стилем игры «Эмполи»: команда предпочитает обороняться низким блоком, при котором киперу редко приходится реагировать на проникающие передачи. Когда требуется, Гульельмо с удовольствием выходит с лицевой – в прошлом сезоне он сделал пару эффектных подобных сейвов, и в «Тоттенхэме» у него явно будет больше шансов проявить этот скилл.

Гульельмо Викарио в игре Фото: Timothy Rogers/Getty Images

Проактивность – одно из качеств современного вратаря, которое не даётся Льорису: он редко выходит с ленточки, чтобы прервать передачу в штрафную. Уго часто остаётся на линии при подаче угловых – это помогает ему совершать эффектные сейвы, но даёт сопернику много лишних возможностей. Викарио гораздо более агрессивен при кроссах.

Правильный ли это выбор?

Викарио обладает всеми необходимыми качествами для успеха, что делает его покупку разумно рискованной. Такая характеристика будет справедливой по отношению практически ко всем вратарям по той цене, за которую берут итальянца. Должны ли были «шпоры» расстаться с большей суммой ради Райи? Возможно. Но статистика и экспертные оценки в отношении игры Гульельмо говорят о том, что кипер как минимум заслуживает шанса.

У Викарио есть недостатки, с которыми придётся работать, но этот трансфер вполне логичен, учитывая потенциал итальянца, набор его сильных навыков и совместимость с игровой моделью, к которой привык Постекоглу.